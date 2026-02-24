La hija de David Bowie recordó que fue llevada lejos de su casa meses antes de que el cantante muriera

Lexi Jones relató un traumático episodio que vivió poco antes de la muerte de David Bowie. (EFE. Instagram)

Alexandria “Lexi” Jones, hija del fallecido David Bowie y de la modelo Iman, afirmó que fue obligada a asistir a un programa de tratamiento cuando era adolescente.

La declaración fue realizada en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde la joven de 25 años habló sobre distintos aspectos de su infancia y adolescencia.

En el video, Lexi señaló que creció con dos padres conocidos a nivel internacional y que, aunque se siente agradecida por las oportunidades que tuvo, también experimentó dudas sobre las intenciones de algunas personas en su entorno.

A lo largo de su testimonio, hizo referencia a un período en el que fue enviada a “tratamiento”, y posteriormente detalló que a los 14 años enfrentaba depresión, un trastorno alimentario y consumo de sustancias.

Lexi Jones afirmó que a los 14 años enfrentaba varios problemas mentales. (Instagram)

Según relató, la situación coincidió con el diagnóstico de cáncer de hígado de su padre en 2014, momento que describió como uno de los más frágiles de su vida. Indicó que, tras ese diagnóstico, llegó a un “punto de quiebre”.

En su entorno, explicó, otras personas experimentaban con alcohol y drogas, pero afirmó que en su caso el consumo tenía otro origen. “No era por diversión. No estaba experimentando, estaba escapando” expresó.

Añadió que continuaba bebiendo y consumiendo sustancias incluso cuando otras personas ya se habían detenido.

Lexi sostuvo que fue retirada de la casa familiar por la fuerza. Recordó que, antes de que eso ocurriera, su padre le leyó una carta que había escrito para ella y que la última frase decía: “Lo siento, tenemos que hacer esto”.

Lexi Jones señaló que sus padres le dejaron una última carta antes de internarla. (Instagram)

También describió que, una mañana de día de semana, dos hombres ingresaron al domicilio y le indicaron que podía irse “por las buenas o por las malas”. Señaló que intentó resistirse y que finalmente fue trasladada en un vehículo sin que se le informara el destino.

“Sentí que me despojaban de cualquier derecho a permanecer en mi propia vida”, afirmó. Agregó que, cuando la puerta del vehículo se cerró, sus padres ya no estaban presentes.

De acuerdo con su relato, fue llevada a un programa de terapia en la naturaleza, donde permaneció durante 91 días. Indicó que vivió al aire libre durante el invierno, durmió bajo lonas y aprendió habilidades de supervivencia.

Lexi Jones fue llevada a u programa de rehabilitación donde aprendió supervivencia. (Instagram)

A su llegada, dijo que fue sometida a un registro corporal y recibió ropa de abrigo y una mochila. Explicó que el grupo encendía fogatas utilizando corteza de abedul y herramientas básicas. Asimismo, Lexi detalló que, hasta entonces, desconocía la existencia de este tipo de programas.

Tras ese período, aseguró que fue trasladada a un centro residencial de tratamiento en Utah, al que describió como un internado, donde permaneció más de un año. Indicó que se encontraba allí cuando recibió la noticia del fallecimiento de su padre.

Lexi afirmó que pudo hablar con él dos días antes de su muerte, en la fecha de su cumpleaños, y que en esa conversación ambos se expresaron afecto.

Lexi Jones logró hablar con David Bowie dos días antes de su muerte. (Instagram )

No obstante, señaló que le resultó difícil leer comunicados que indicaban que el músico había fallecido rodeado de toda su familia. “Sí, toda la familia estaba allí. Excepto yo”, manifestó.

David Bowie murió el 10 de enero de 2016 a los 69 años a causa de cáncer de hígado. Además de Lexi, el artista tuvo un hijo, Duncan Zowie Jones, con su exesposa Angie Bowie. Lexi nació en 2000, fruto del matrimonio entre Bowie e Iman.