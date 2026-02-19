Mark Wahlberg y Jonathan Roumie se reunieron en Miércoles de Ceniza para dar un mensaje de fe: “Nadie debería avergonzarse de manifestar quién es”

Mark Wahlberg y Jonathan Roumie aparecen juntos en un video donde saludan a sus seguidores y los animan a mantenerse en oración durante el Miércoles de Ceniza. Crédito: Instagram/@markwahlberg

La inesperada aparición televisiva de Mark Wahlberg, figura del cine de acción y comedia, junto a Jonathan Roumie, estrella de The Chosen, durante el inicio de la Cuaresma atrajo la atención de miles de espectadores.

Ambos actores aparecieron juntos en señal abierta de Estados Unidos y redes sociales luciendo cruces de ceniza prácticamente idénticas en la frente, un gesto que se viralizó y motivó bromas sobre quién portaba mejor el símbolo.

La presencia conjunta de los actores no fue fortuita.

Wahlberg y Roumie aprovecharon el Miércoles de Ceniza para lanzar, desde el plató del programa estadounidense The View y a través de la aplicación de oración Hallow, el desafío espiritual Pray 40.

Este reto invita a creyentes y curiosos a sostener un compromiso de oración durante los cuarenta días de Cuaresma, con meditaciones guiadas y espacios de reflexión espiritual.

La coincidencia de las cruces de ceniza en la frente de Mark Wahlberg y Jonathan Roumie generó miles de reacciones en redes sociales durante el Miércoles de Ceniza (Instagram/@markwahlberg)

Durante su participación, Wahlberg fue enfático respecto a la importancia de expresar la fe en público con naturalidad.

“Nadie debería avergonzarse de manifestar quién es y cuáles son sus creencias”, afirmó el actor ante las cámaras.

Para él, la rutina espiritual resulta esencial. Explicó que el día debe empezar de rodillas, convencido de que la oración es el mejor antídoto frente a la incertidumbre.

A sus 54 años, Wahlberg reflexionó sobre el paso del tiempo y la madurez espiritual.

“La vida pasa muy rápido. Espero que haya algo mejor más allá de esta vida”, confesó, enfatizando que la disciplina y la fe han guiado tanto su carrera como su vida personal.

El reto Pray 40 propone a creyentes y curiosos un compromiso de oración y reflexión guiada durante los cuarenta días de la Cuaresma (The View)

Consciente de los desafíos de la industria, el actor sostuvo que la fe debe vivirse sin miedo al juicio externo y compartió que ahora su prioridad es dejar una referencia espiritual en sus hijos: según Wahlberg, “saben que papá no puede faltar a misa”.

Jonathan Roumie, reconocido por su papel en la serie The Chosen, acompañó a Wahlberg en la promoción del desafío de oración.

El actor planteó que la Cuaresma constituye una oportunidad para el autoconocimiento y el servicio, invitando a recordar “quiénes somos en Dios y para qué nos ha creado”.

Animó a los participantes a no reducir la vivencia cuaresmal a renuncias superficiales, sino a buscar cambios sostenidos mediante la oración, la generosidad y la paciencia.

Roumie también ofreció una visión flexible sobre el ayuno.

Wahlberg subrayó la relevancia de comenzar el día en oración, convencido de que es un antídoto frente a la incertidumbre y el estrés (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según él, “para cada persona será diferente. Pero siempre que busques al Señor y le pidas ayuda, él te ayudará”.

Las imágenes de Wahlberg y Roumie con cruces casi idénticas provocaron comentarios y memes en redes, donde se bromeó con la posibilidad de que “un sacerdote usó una regla para trazar las cruces”.

Más allá de lo anecdótico, el gesto puso en primer plano el mensaje central que ambos actores buscaban transmitir: la importancia de la oración y el compromiso espiritual durante la Cuaresma.

La iniciativa de Wahlberg y Roumie forma parte de una corriente más amplia de celebridades que aprovechan fechas litúrgicas para compartir prácticas religiosas y animar a sus seguidores a fortalecer su vida espiritual.

Junto a ellos, figuras como Chris Pratt, Patricia Heaton y Gwen Stefani han publicado imágenes y mensajes alentando la oración y el sacrificio en este tiempo litúrgico.

Jonathan Roumie, protagonista de "The Chosen", invitó a que la Cuaresma sea una oportunidad de autoconocimiento y cambio real a través de la oración y la generosidad (5&2 Studios)

En palabras de Wahlberg, la Cuaresma no es solo un paréntesis. El artista expresó el deseo de que “la gente mantenga estos hábitos mucho después de Pascua y se conviertan en una rutina diaria”.

Roumie, por su parte, planteó que la vida se vuelve mejor y más manejable con Dios que sin él. En cuanto este último, regresará una vez más al rol de Jesús de Nazaret para la sexta temporada de The Chosen.

La serie alista el escenario para la crucifixión de Jesús y según el showrunner, Dallas Jenkins, es “lo más difícil que hemos hecho nunca”.

“Sé que en una escena como esa, en la que se ve a Jesús recibir su primer golpe, es difícil, y lo entiendo. Va a ser una temporada difícil”, agregó durante una transmisión en vivo desde el canal oficial de la producción en YouTube.