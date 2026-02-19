Entretenimiento

La exestrella de Disney, Christy Carlson Romano, reveló que padece cáncer

La actriz que presto su voz a Kim Possible reveló que su prueba de detección de cáncer arrojó resultados positivos

Christy Carlson Romano dio a
Christy Carlson Romano dio a conocer que se realizó un estudio para detectar cáncer que salió positivo. (Instagram/Christy Carlson Romano. Captura de video)

Christy Carlson Romano, conocida por su papel en la serie Even Stevens y por prestar su voz al personaje principal de Kim Possible, compartió en su cuenta de Instagram que recientemente dio positivo en un examen de detección de cáncer.

En un video publicado el martes 17 de diciembre, la actriz explicó que tanto ella como su esposo, Brendan Rooney, se sometieron a exámenes preventivos debido a la historia familiar de la enfermedad.

Según detalló, ambos padres y la abuela materna de Romano fueron diagnosticados con distintos tipos de cáncer, siendo su madre la única que logró superarlo.

Christy Carlson Romano reveló que
Christy Carlson Romano reveló que solo su madre logró pasar el test de detección de cáncer. (Instagram/Christy Carlson Romano)

La actriz señaló que los resultados de su esposo fueron “completamente negativos”, mientras que los suyos requirieron estudios adicionales.

El siguiente paso será una tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés), un examen de imagen nuclear que permite detectar anomalías celulares y es comúnmente utilizado para identificar cáncer.

Christy Carlson Romano también mencionó posibles dificultades con el seguro médico, indicando que estaba “peleando con las compañías” para que la prueba fuera cubierta.

Christy Carlson Romano declaró que
Christy Carlson Romano declaró que tuvo problemas con su seguro médico. (Instagram/Christy Carlson Romano)

En su mensaje, la artista recordó que la publicación ocurre poco después del fallecimiento del actor James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, quien murió el 11 de febrero a causa de cáncer colorrectal.

Romano relató que tuvo la oportunidad de conocer a Van Der Beek en Austin y elogió a su familia, destacando su labor en la comunidad y su participación en causas benéficas.

“Siempre estaban recaudando fondos para las organizaciones más increíbles, y ahora ya no están con nosotros. El cáncer está en todas partes. Por eso me hice este examen”, afirmó.

Christy Carlson Romano admitió que
Christy Carlson Romano admitió que la muerte de James Van Der Beek la motivo a someterse a la prueba contra el cáncer. (Richard Shotwell/Invision/AP)

La actriz reconoció sentirse en “estado de incredulidad” tras conocer los resultados y que ha tratado de “no pensar demasiado” mientras se concentra en sus proyectos creativos, que incluyen una película recientemente filmada y la publicación de su próxima memoria.

“Es momento de tener un fuerte sentido de fe y saber que está en manos de Dios —la mayoría de ello—. Estoy segura de que la gente piensa que estoy exagerando, pero no es así, porque el cáncer es algo serio y tengo dos hijas pequeñas”, agregó.

Asimismo, prometió a sus seguidores que continuará “luchando por respuestas” y agradeció el apoyo de su familia en este proceso.

Christy Carlson Romano aseveró que
Christy Carlson Romano aseveró que mantiene la fe. (Instagram)

“Por ahora, la noticia es que algo está pasando. Estoy nerviosa y un poco asustada (¡quién no lo estaría!). Sigamos con las buenas vibras y los mantendré informados a medida que obtenga más información”, concluyó.

Además de su carrera actoral en Disney Channel, Christy Carlson Romano conduce varios podcasts, incluido Vulnerable, donde entrevista a antiguos actores infantiles y comparte sus experiencias en la industria.

