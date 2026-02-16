Eva Mendes comparte fotos íntimas de su dormitorio en su día de San Valentín con su esposo Ryan Gosling

Eva Mendes dedicó a Ryan Gosling un lindo mensaje de San Valentín.

Eva Mendes celebró el Día de San Valentín con una dedicatoria pública a su esposo, Ryan Gosling, y lo hizo fiel a su estilo con una publicación en redes sociales que en la que mostró su apoyo incondicional al nuevo proyecto cinematográfico del actor.

A sus 51 años, la actriz compartió en Instagram una serie de fotografías tomadas en un dormitorio, donde se la puede ver posando sobre una cama con una camiseta oversize como única prenda destacada.

La pieza no era casual: llevaba estampada una imagen de Gosling caracterizado como astronauta en su próxima película, Project Hail Mary. En el diseño, el famoso aparece flotando en el espacio con la frase “Cree en el Hail Mary” impresa en la parte superior.

Las imágenes alternan entre primeros planos y tomas más abiertas en las que la actriz posa y salta sobre la cama. Aunque el vestuario era relajado, Eva Mendes apostó por un look glamoroso, en el que lució maquillaje con efecto smoky eye, labios brillantes y el cabello peinado con ondas suaves.

Eva Mendes promocionó sutilmente la nueva cinta de Ryan Gosling en el día de San Valentín. (Instagram)

El contraste entre la estética íntima del entorno y la producción cuidada de su imagen reforzó el tono lúdico de la publicación. “Para mi Valentine”, escribió la actriz junto a las fotografías.

La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes celebraron tanto el gesto romántico como el respaldo público al nuevo trabajo de Ryan Gosling.

Cabe destacar que Eva redobló su apoyo a través de sus historias de Instagram. Allí volvió a mencionar la película al compartir un video en el que un padre y su hijo miran el tráiler de Project Hail Mary. “Gracias… Muy conmovedor. Espero que amen la película tanto como yo”, escribió.

En el filme, Gosling interpreta a Ryland Grace, un profesor de ciencias que termina convertido en astronauta y es enviado al espacio en una misión desesperada para salvar a la Tierra de un evento catastrófico.

Ryan Gosling protagoniza "Project Hail Mary". (Captura de video)

La producción es una adaptación de la novela homónima publicada en 2021 por el escritor Andy Weir, conocido por su enfoque científico en relatos de supervivencia espacial. El estreno en cines está previsto para el 20 de marzo.

La historia de amor entre Eva Mendes y Ryan Gosling comenzó en 2011, cuando ambos coincidieron en el rodaje de The Place Beyond the Pines.

Desde entonces, han mantenido una relación caracterizada por la discreción pública, pese a ser una de las parejas más reconocidas de Hollywood. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijas: Esmeralda Amada, de 11 años, y Amada Lee, de 9 años.

De hecho, durante una entrevista en el programa Good Morning America, Eva aseguró que su última película con Ryan fue tan significativa que decidió cerrar ese capítulo.

Para ella, trabajar con su esposo en la cinta The Place Beyond the Pines (2012) fue la cúspide de su carrera y aunque consideró al padre de sus hijas como “uno de los mejores actores” que existen, no tiene interés en compartir créditos con el nuevamente.

Eva Mendes afirmó que nunca volverá a actuar con Ryan Gosling (REUTERS/Zohra Bensemra)

“No creo que lo volvamos a hacer. Trabajar con Ryan fue como cerrar con broche de oro. Me hizo sentir que había llegado a la cúspide de mi carrera. No puedo imaginar algo que pueda superar eso”, explicó.

Incluso, dijo que poco tiempo de ese filme, prefirió retirarse de la industria del cine para convertirse en madre de tiempo completo.