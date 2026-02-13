Entretenimiento

El curioso disfraz de arbusto del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl sale a la venta por 5 mil dólares

Tras convertirse en uno de los momentos más virales del show de medio tiempo, el atuendo que personificó los campos de caña de azúcar ahora busca comprador en internet

Los llamados “Grass Bunnies” formaron parte clave de la escenografía humana del show de medio tiempo. (AP/Threads)

Uno de los elementos visuales más comentados y virales del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026, ha sido puesto a la venta como un insólito objeto de colección.

Según reportó PEOPLE, uno de los disfraces de caña de azúcar utilizados por los performers durante el Halftime Show de Bad Bunny fue ofrecido en eBay por 5.000 dólares, apenas horas después de finalizado el evento deportivo más visto del año.

Según la descripción del vendedor, el conjunto se ofrece como el “Bad Bunny Super Bowl LX Half Time Show Grass Bunny OFFICIAL costume” y se encuentra en talla mediana y en “excelente” estado.

“Incluye todo lo que se muestra en la imagen: pasamontañas, arnés de hombros, conjunto deportivo, guantes, brazos oficiales de utilería Grass Bunny del show de medio tiempo y el radio oficial con auriculares que se usó durante los ensayos”, señala el anuncio.

Además del vestuario, la venta incluye una bolsa oficial entregada a los performers tras el show.(Captura de pantalla: eBay)

Además del traje principal —que consta de un buzo y pantalón verde, brazos cubiertos de césped sintético cosido y la estructura que se colocaba sobre el cuerpo—, el vendedor sumó un objeto extra: “una bolsa oficial del Super Bowl 60 que se entregó a todos los Grass Bunnies después del show de medio tiempo”.

Quienes compren el atuendo también recibirán los snacks que se entregaba a los Grass Bunnies cada día de ensayo: barras de proteína sin gluten y frutos secos.

Durante la presentación, los “arbustos” permanecían prácticamente inmóviles, funcionando como parte del paisaje escénico mientras más de 300 bailarines y múltiples escenarios móviles se desplazaban a su alrededor.

Más allá de la curiosidad que despierta su venta, el disfraz tuvo un rol clave dentro de la narrativa del espectáculo de Bad Bunny. Según explicó Vogue en un artículo publicado después del evento, los hombres disfrazados de caña de azúcar representaban los cultivos que rodeaban uno de los productos más importantes —y también más dolorosos— de la historia de Puerto Rico.

Más de 300 performers participaron del espectáculo, incluidos los “arbustos” que rodeaban el escenario (Europa Press)

“Bad Bunny seleccionó personalmente los arbustos para los disfraces por lo mucho que significa para él y para Puerto Rico”, explicó a Vogue Sam Giacometti, uno de los escogidos para el show. “La producción quería asegurarse de que entendiéramos y nos sintiéramos orgullosos de ser parte de este homenaje a la herencia y cultura de Bad Bunny”, añadió.

Convertirse en uno de los famosos arbustos no era tan sencillo como parecía. De acuerdo con Vogue, el proceso de selección incluía requisitos físicos específicos: los postulantes debían medir entre 1,70 y 1,85 metros, ser capaces de cargar entre 13 y 18 kilos y contar con experiencia en bandas de marcha o conocimientos básicos de formación escénica.

El traje de hierba no estaba descrito en la oferta de trabajo. Esa revelación llegó recién durante la segunda sesión de práctica contó Giacometti. Una vez seleccionados, los performers participaron en varios ensayos donde aprendieron a moverse —y, sobre todo, a no moverse— dentro de un traje que limitaba seriamente la visión.

La caña de azúcar se eligió para el escenario como un homenaje a la historia y cultura puertoriqueña (REUTERS/Carlos Barria)

Es muy tentador querer convertirse en un meme, moverse o ser gracioso. Pero cada vez que haces eso, le quitas protagonismo a un mensaje que es poderoso y edificante”, recordó Giacometti sobre las instrucciones del equipo de producción.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX fue histórico por múltiples razones: fue el primero realizado casi en su totalidad en español, alcanzó una audiencia estimada de 135,4 millones de espectadores y funcionó como una carta de amor a Puerto Rico y a la cultura latina.

