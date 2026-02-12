Entretenimiento

El momento LGBTIQ+ en el show de Bad Bunny para el Super Bowl que se volvió viral

Un breve momento entre dos bailarines durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX se viralizó en redes y generó mensajes de apoyo vinculados a la representación LGBTIQ+

Bad Bunny tuvo una representación
Bad Bunny tuvo una representación de la comunidad LGBTIQ+ en su espectáculo. (Créditos: Reuters. Captura de video)

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, dejó varios momentos que se viralizaron en redes sociales.

Entre ellos, destacó una breve escena protagonizada por dos bailarines que generó amplia circulación digital y comentarios vinculados a la representación LGBTIQ+.

Aproximadamente cuatro minutos después del inicio del show, las cámaras enfocaron a Dan Santiago e Igor Faria mientras bailaban en el interior de la puerta abierta de una camioneta que formaba parte de la escenografía.

Instantes después, la toma volvió al artista puertorriqueño, de 31 años, quien comenzó a interpretar “EoO”, tema incluido en su álbum Debí Tirar Más Fotos. La secuencia, de pocos segundos, fue compartida rápidamente por usuarios en distintas plataformas.

El show de Bad Bunny
El show de Bad Bunny mostró un momento de representación gay. (Captura de video)

Diversas cuentas vinculadas a la comunidad LGBTQ+ replicaron el fragmento del espectáculo. La actriz Louisa Jacobson, integrante del elenco de The Gilded Age, publicó el video en Instagram junto a la palabra “Importante” y etiquetó al cantante.

Por su parte, la cuenta de memes DrinksForGayz escribió: “Él realmente dijo: ‘esto es para ti’”, acompañando el mensaje con un clip del momento.

El show de medio tiempo formó parte del encuentro entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. La presentación incluyó una puesta en escena con múltiples bailarines, cambios de vestuario y apariciones especiales, en una producción que combinó música, coreografía y elementos visuales de gran escala.

El show de Bad Bunny
El show de Bad Bunny estuvo lleno de representación latina. (Reuters)

Dan Santiago, bailarín de 30 años originario de Nueva York, explicó que la escena fue una de varias coreografías diseñadas con parejas distribuidas a lo largo del espectáculo.

Santiago ya había trabajado anteriormente con Bad Bunny, incluida una participación en Saturday Night Live. En declaraciones a la revista People, señaló que hubo “muchas parejas intencionalmente fluidas en el show, reflejando el sentido de unidad que se buscaba transmitir”.

Según indicó, el espectáculo fue concebido como una celebración que integrara distintas culturas y comunidades. “Ese momento se sintió como una declaración silenciosa dentro del conjunto”, afirmó.

También expresó que para él era significativo representar su cultura y a la comunidad latina en un escenario de alcance global.

Santiago afirmó que era significativo
Santiago afirmó que era significativo representar su cultura y a la comunidad latina. (Europa Press)

Sobre la repercusión en internet, Santiago comentó que se siente agradecido de formar parte de la conversación generada tras el evento. Señaló además que tanto él como Faria se consideran heterosexuales, pero que se sintieron honrados de representar a la comunidad LGBTQ+.

No se trataba de interpretar la identidad queer, sino de libertad y de representar a una comunidad que merece ser vista”, explicó.

El 10 de febrero, Santiago compartió el clip en su propia cuenta de Instagram y escribió: “No tengo muchas palabras en este momento”. En otra publicación, manifestó que se siente orgulloso de trabajar con un artista que, según expresó, utiliza el amor como mensaje central.

También mencionó al equipo creativo responsable de la puesta en escena, entre ellos los coreógrafos Charm La’Donna, Karina Ortiz, Valerie Lemus, Melany Mercedes y Jovanni Soto, así como la coreógrafa de acrobacias Kiani Del Valle y los directores creativos Harriet Cuddeford y Liam Lunniss.

Santiago compartió su sentir al
Santiago compartió su sentir al participar en el show de Bad Bunny. (Instagram)

Igor Faria también publicó el fragmento en su cuenta de Instagram el 11 de febrero. En el mensaje que acompañó el video, escribió que se sentía honrado de representar a una comunidad que “baila con verdad, valentía y orgullo”.

El texto incluía una superposición que decía: “POV: eres uno de los chicos de la camioneta en el show de medio tiempo de Bad Bunny”.

