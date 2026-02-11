Entretenimiento

Murió el actor coreano Jung Eun-woo: un día antes había compartido un preocupante post sobre Amy Winehouse

El actor de kdramas falleció a los 39 años y la causa de su muerte no ha sido revelada por su familia

Guardar
La última publicación de Jung
La última publicación de Jung Eun-woo en Instagram generó preocupación entre sus seguidores.(Naver/Capturas de video)

El actor surcoreano Jung Eun-woo, reconocido por su participación en dramas televisivos como Bride of the Sun, falleció el miércoles 11 de febrero de 2026 a los 39 años, según confirmaron medios locales y su familia. Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido revelada, lo que ha generado conmoción y numerosas muestras de pesar entre colegas, seguidores y la industria del entretenimiento en Corea del Sur.

La noticia fue confirmada por los representanes de Jung Dong-jin, nombre real del actor, a la prensa coreana. De acuerdo con el diario Korea Joongang Daily, el funeral se está llevando a cabo en la sala número 2 del New Korea Hospital, en Gimpo, provincia de Gyeonggi, y el cortejo fúnebre está programado para el mediodía del viernes.

Un último mensaje que encendió las alarmas

La muerte de Jung Eun-woo se produjo un día después de una inquietante publicación en Instagram, que hoy es leída por muchos como una señal de alerta. Según informó Daily Mail, el actor compartió un carrusel de imágenes que incluía fotografías del fallecido actor hongkonés Leslie Cheung, quien murió en 2003 a los 46 años, y de la cantante británica Amy Winehouse, fallecida en 2011 a los 27. Entre esas imágenes, también aparecían fotos del propio Jung Eun-woo.

El actor había colocado su
El actor había colocado su propia foto en un carrusel junto a Winehouse y al actor Leslie Cheung (Instagram)

El post iba acompañado de una breve y críptica frase: “Missed, jealous, sorry” (“Echándolos de menos, celoso, lo siento”), un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores por el tono melancólico y las figuras elegidas para ilustrarlo.

En qué kdramas apareció Jung Eun-woo

Jung Eun-woo tuvo una trayectoria artística de más de 20 años entre varios altibajos. Inició su carrera actoral con una aparición en la tercera temporada del drama de KBS Sharp, emitido entre 2003 y 2007.

Posteriormente, participó en diversas series televisivas, pero alcanzó mayor reconocimiento con su rol en el drama de SBS Bride of the Sun (2011–2012), con el que llegó a ser recordado como actor secundario destacado. Su trabajo fue valorado por la crítica y la industria: en 2012 recibió el New Star Award en los SBS Drama Awards por dicho kdrama.

Jung Eun-woo, cuyo nombre real
Jung Eun-woo, cuyo nombre real era Jung Dong-jin, tenía 39 años al momento de su fallecimiento.(Naver/Capturas de video)

En cine, su última participación fue en la película Memory: Manipulated Murder (2021), que se convirtió en su proyecto final antes de alejarse de la pantalla grande.

Otras series en su filmografía recientes fueron Stranger, The Return of Hwang Geum-bok, My Only One y Welcome to Waikiki 2.

Antes de dedicarse a la actuación, Jung Eun-woo había dedicado su vida al deporte. Según datos biográficos recopilados por NamuWiki, fue jugador de básquetbol en su etapa escolar en Incheon, ciudad donde nació el 10 de abril de 1986. Sin embargo, una lesión lo obligó a abandonar una posible carrera deportiva.

Ya en la etapa adulta, optó por estudiar Teatro y Cine en la Universidad de Dongguk, una de las instituciones más prestigiosas del país en formación artística. Sin embargo, él expresó que su aprendizaje más importante lo encontró directamente en los sets de rodaje.

Jung Eun-woo reapareció en la
Jung Eun-woo reapareció en la actuación tras cumplir el servicio militar entre 2016 y 2018 (Naver/Capturas de video)

Además de su trabajo en televisión y cine, Jung Eun-woo fue una figura habitual en los desfiles del fallecido diseñador André Kim.

El fallecimiento de Jung Eun-woo ocurre en un se suma a otros recientes decesos sorpresivos en la industria coreana. Cinco meses atrás, el actor Song Young-kyu, quien fue hallado sin vida en su automóvil. Las autoridades señalaron que en ese caso no encontraron indicios de violencia, pero tampoco hallaron una nota de suicidio.

Temas Relacionados

Jung Eun-wooactores coreanosKdramasEntretenimiento

Últimas Noticias

Esta es la dieta que Jennifer Aniston sigue día a día pára mantenerse saludable y en forma a los 57 años

La actriz de Friends apuesta por una alimentación equilibrada, rica en proteínas y acompañada de rutinas de fitness orientadas a la longevidad

Esta es la dieta que

“Me parecía muy incómodo”: Julia Roberts recordó la película que casi rechaza y se convirtió en un clásico romántico

La actriz sorprendió al contar el motivo por el que estuvo a punto de evitar uno de los papeles más recordados de su carrera. El detrás de escena y cómo cambió su percepción tras leer el guion y conocer al equipo creativo

“Me parecía muy incómodo”: Julia

Rodeado de agua, madera y clavos: así fue la escena en la que Bernard Hill, el capitán de Titanic, temió por su vida

El fallecido actor británico reveló cómo una escena de máxima exigencia en el set de James Cameron lo dejó atrapado y al borde del pánico, en un ambiente donde el realismo y la disciplina marcaron cada decisión del equipo técnico

Rodeado de agua, madera y

La coincidencia de un número en Los Simpson que desató un aluvión de llamadas en una empresa

Una compañía ubicada en Murcia, España, comenzó a recibir mensajes y llamadas de fans después de que un episodio mostrara un número telefónico casi idéntico al suyo

La coincidencia de un número

Así luce la actriz de Dirty Dancing, Jennifer Grey, hoy a los 65 años

Tres décadas después de su consagración en Dirty Dancing, la artista reaparece con una imagen renovada que sorprende y despierta nostalgia

Así luce la actriz de
DEPORTES
El gran debut de Tiziano

El gran debut de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno y la emoción de su madre Valeria Mazza en la tribuna

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

El video del fallo en el Alpine de Franco Colapinto que desató una bandera roja en el primer día de pretemporada de la Fórmula 1

TELESHOW
Muna Pauls Cherri se animó

Muna Pauls Cherri se animó a un rotundo cambio de look: “Quería ser otra persona”

La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado cumpleaños de su hija

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

INFOBAE AMÉRICA

“Me parecía muy incómodo”: Julia

“Me parecía muy incómodo”: Julia Roberts recordó la película que casi rechaza y se convirtió en un clásico romántico

Organizaciones y gobiernos presentan en Honduras el plan Agua Nexus para innovar en saneamiento

La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil en un caso por delincuencia organizada

Qué se sabe hasta el momento sobre la masacre de nueve personas en una casa y una escuela de Canadá

Las hijas de Óscar Denis, el ex vicepresidente paraguayo cautivo desde 2020, pidieron que no se detenga su búsqueda