Murió el actor coreano Jung Eun-woo: un día antes había compartido un preocupante post sobre Amy Winehouse

La última publicación de Jung Eun-woo en Instagram generó preocupación entre sus seguidores.(Naver/Capturas de video)

El actor surcoreano Jung Eun-woo, reconocido por su participación en dramas televisivos como Bride of the Sun, falleció el miércoles 11 de febrero de 2026 a los 39 años, según confirmaron medios locales y su familia. Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido revelada, lo que ha generado conmoción y numerosas muestras de pesar entre colegas, seguidores y la industria del entretenimiento en Corea del Sur.

La noticia fue confirmada por los representanes de Jung Dong-jin, nombre real del actor, a la prensa coreana. De acuerdo con el diario Korea Joongang Daily, el funeral se está llevando a cabo en la sala número 2 del New Korea Hospital, en Gimpo, provincia de Gyeonggi, y el cortejo fúnebre está programado para el mediodía del viernes.

Un último mensaje que encendió las alarmas

La muerte de Jung Eun-woo se produjo un día después de una inquietante publicación en Instagram, que hoy es leída por muchos como una señal de alerta. Según informó Daily Mail, el actor compartió un carrusel de imágenes que incluía fotografías del fallecido actor hongkonés Leslie Cheung, quien murió en 2003 a los 46 años, y de la cantante británica Amy Winehouse, fallecida en 2011 a los 27. Entre esas imágenes, también aparecían fotos del propio Jung Eun-woo.

El actor había colocado su propia foto en un carrusel junto a Winehouse y al actor Leslie Cheung (Instagram)

El post iba acompañado de una breve y críptica frase: “Missed, jealous, sorry” (“Echándolos de menos, celoso, lo siento”), un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores por el tono melancólico y las figuras elegidas para ilustrarlo.

En qué kdramas apareció Jung Eun-woo

Jung Eun-woo tuvo una trayectoria artística de más de 20 años entre varios altibajos. Inició su carrera actoral con una aparición en la tercera temporada del drama de KBS Sharp, emitido entre 2003 y 2007.

Posteriormente, participó en diversas series televisivas, pero alcanzó mayor reconocimiento con su rol en el drama de SBS Bride of the Sun (2011–2012), con el que llegó a ser recordado como actor secundario destacado. Su trabajo fue valorado por la crítica y la industria: en 2012 recibió el New Star Award en los SBS Drama Awards por dicho kdrama.

Jung Eun-woo, cuyo nombre real era Jung Dong-jin, tenía 39 años al momento de su fallecimiento.(Naver/Capturas de video)

En cine, su última participación fue en la película Memory: Manipulated Murder (2021), que se convirtió en su proyecto final antes de alejarse de la pantalla grande.

Otras series en su filmografía recientes fueron Stranger, The Return of Hwang Geum-bok, My Only One y Welcome to Waikiki 2.

Antes de dedicarse a la actuación, Jung Eun-woo había dedicado su vida al deporte. Según datos biográficos recopilados por NamuWiki, fue jugador de básquetbol en su etapa escolar en Incheon, ciudad donde nació el 10 de abril de 1986. Sin embargo, una lesión lo obligó a abandonar una posible carrera deportiva.

Ya en la etapa adulta, optó por estudiar Teatro y Cine en la Universidad de Dongguk, una de las instituciones más prestigiosas del país en formación artística. Sin embargo, él expresó que su aprendizaje más importante lo encontró directamente en los sets de rodaje.

Jung Eun-woo reapareció en la actuación tras cumplir el servicio militar entre 2016 y 2018 (Naver/Capturas de video)

Además de su trabajo en televisión y cine, Jung Eun-woo fue una figura habitual en los desfiles del fallecido diseñador André Kim.

El fallecimiento de Jung Eun-woo ocurre en un se suma a otros recientes decesos sorpresivos en la industria coreana. Cinco meses atrás, el actor Song Young-kyu, quien fue hallado sin vida en su automóvil. Las autoridades señalaron que en ese caso no encontraron indicios de violencia, pero tampoco hallaron una nota de suicidio.