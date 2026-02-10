Taquería presente en el medio tiempo del Super Bowl le da las gracias a Bad Bunny: “Esto fue para todos los latinos”

La presencia de Villa’s Tacos en el Halftime Show buscó visibilizar a trabajadores y pequeños negocios latinos en el escenario más visto del mundo. (Composición fotográfica: REUTERS/captura de video)

El Super Bowl LX, disputado el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, fue escenario de un espectáculo de homenaje a Latinoamérica. El recinto vibró con el intermedio preparado por Bad Bunny, quien desplegó un setlist de 14 canciones y convirtió su presentación en una puesta en escena cuidadosamente construida para visibilizar la cultura puertorriqueña y latina.

Para ello, el artista incorporó a personas reales, oficios cotidianos y pequeños negocios al relato del show, entre ellos Villa’s Tacos, una taquería angelina fundada por el migrante mexicano Víctor Villa.

Durante la apertura del segmento, Bad Bunny emerge de un paisaje de caña de azúcar, interactúa con un vendedor de piraguas —postre típico puertorriqueño— y luego se acerca a un carrito de tacos atendido por Víctor Villa. A continuación, el cantante toma el hielo raspado y se lo entrega al taquero, uniendo en un mismo plano visual dos tradiciones gastronómicas del Caribe y México.

Bad Bunny interactuó en escena con un carrito real de Villa’s Tacos durante la interpretación de “Tití Me Preguntó” (Capturas de pantalla)

El emprendedor habló con TMZ después del emocionante evento y este expresó su gratitud al reguetonero por invitarlo ser parte del espectáculo.

“Le agradezco a Benito por eso, por unir a todos los latinos y realmente darnos una plataforma no solo para compartir nuestro oficio, sino para conocer a otras personas increíbles que hicieron un show increíble”, dijo el fundandor de Villa’s Tacos.

Villa también escribió un mensaje hacia Bad Bunny en el perfil de Instagram del restaurante.

“A mi querido amigo Benito, gracias por hacerme salir a la cancha contigo y darme la oportunidad de representar a mi gente al más alto nivel. Gracias @badbunnypr. Este momento pasará a la historia y es algo que nunca olvidaré. Esto fue para todos los mexicanos. Esto fue para todos los latinos. Esto fue para todos los inmigrantes”.

“Como mexicoamericano de primera generación, nacido y criado en Los Ángeles, fue un honor representar a mi raza y a todos los taqueros del mundo”, expresó.

La aparición de Villa’s Tacos fue parte de una narrativa de orgullo migrante y autenticidad cultural (@villastacoslosangeles / Instagram)

La historia de Villa’s Tacos

La historia de Villa’s Tacos explica por qué Bad Bunny lo eligió para formar parte del show. Víctor Villa es mexicoamericano de primera generación, hijo de padres migrantes, nacido y criado en Los Ángeles. Hace más de ocho años fundó Villa’s Tacos como un pequeño puesto callejero en el este de la ciudad, apostando por recetas michoacanas tradicionales y tortillas de masa azul.

Como recopila un artículo de Infobae, lejos de “gourmetizar” su propuesta para encajar en circuitos más exclusivos, Villa convirtió sus raíces en su sello distintivo. Esa autenticidad lo llevó a recibir el reconocimiento de la Guía Michelin, un logro poco común para un emprendimiento surgido desde la comida callejera. En 2026, su nombre pasó de ser conocido en barrios como Highland Park a resonar a nivel nacional e internacional gracias al Super Bowl.

“El performance está celebrando a la gente común, lo que significa ser humano, amar, tener alegría y realmente apreciarnos unos a otros”, señaló Harriet Cuddeford, directora creativa del Halftime Show que explicó la presencia de autenticos barberos, boxeadores, manicuristas y la famosa pareja que se casó en el campo.

Una pareja real contrajo matrimonio en el campo durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX, como parte de la celebración de la vida cotidiana y el amor (REUTERS/Carlos Barria)

“Esto fue para mostrar cuánto valora él a su comunidad, para celebrar a personas normales en el escenario más grande del mundo, especialmente a quienes son importantes dentro de la cultura latina, resaltó.

Ese enfoque coincidió con lo que los integrantes del elenco del show declararon a TMZ. Chris, uno de los bailarines de Bad Bunny, aseguró que el espectáculo reflejó tanto “la lucha como la belleza de crecer en la isla” y destacó la implicación directa del artista en cada detalle creativo. “Esto fue más grande que yo… será parte de la historia para siempre”, dijo el bailarín