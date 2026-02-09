Bad Bunny protagoniza el descanso de la Super Bowl más latino con un mensaje de unidad en las Américas

Durante la parte final de su actuación en el Levi’s Stadium, el cantante puertorriqueño Bad Bunny emitió un mensaje en inglés pidiendo la bendición para América, mencionando a los países del norte, centro y sur del continente, mientras una multitud de bailarines desplegaba banderas representando toda la región. Según informó el medio que ofreció la cobertura, este gesto de inclusión marcó el cierre de un espectáculo que apostó por símbolos culturales latinoamericanos y que coincidió con la reciente consagración del artista como primer ganador del Grammy al álbum del año con un disco íntegramente en español.

De acuerdo con la cobertura proporcionada, Bad Bunny tomó el escenario del descanso del Super Bowl, celebrándose la final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, San Francisco, y se consolidó como el primer solista latino de habla hispana en liderar el evento musical de mayor audiencia del deporte estadounidense. El medio detalló que la puesta en escena recurrió a elementos visuales y vestuarios que remitían a los campos de caña de azúcar de Puerto Rico, profundizando en la herencia caribeña del artista y remarcando la identidad latinoamericana en un espectáculo global.

El artista puertorriqueño, reconocido en los premios Grammy por su álbum “DeBÍ TiRAR Más FOTOS,” compartió el escenario con figuras internacionales. Según consignó el medio, sobresalió la presencia de Lady Gaga como invitada, mientras que el también puertorriqueño Ricky Martin fue el encargado de interpretar la canción “Lo Que Le Pasó a Hawaii,” originalmente compuesta por Bad Bunny. Esta colaboración escénica reforzó la impronta latinoamericana del show.

La intervención del puertorriqueño en el descanso del evento deportivo más visto en Estados Unidos coincidió además con tensiones políticas. Según publicó el medio, el expresidente Donald Trump lanzó críticas contundentes tras el espectáculo. El exmandatario tildó la actuación como “una de las peores de la historia”, y sostuvo: “No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante”. Trump agregó también que consideraba el show como “una bofetada” al país, anticipando que “recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, pero será porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real”.

El mismo medio reportó que estos comentarios del expresidente no resultaron inesperados, ya que Trump había manifestado previamente su desacuerdo con la selección de Bad Bunny para el espectáculo. Durante la gala de los premios Grammy, el artista puertorriqueño había expresado: “Fuera ICE”, en alusión directa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Bad Bunny en ese momento subrayó: “No somos animales, somos humanos y americanos”, haciendo eco de reclamos realizados también por artistas estadounidenses como Billie Eilish y Chappell Roan durante la misma ceremonia, aunque matizando el tono.

El medio detalló que la final deportiva y el espectáculo musical estuvieron marcados por la presencia de símbolos culturales puertorriqueños en la escenografía, así como por la decisión de Bad Bunny de entregar un mensaje de unidad continental. La colaboración con Lady Gaga y Ricky Martin añadió diversidad al evento, mientras que la contundencia del mensaje de cierre remarcó la intención de superar las fronteras meramente nacionales para posicionar la música latina y el idioma español en el centro de una de las plataformas mediáticas de mayor visibilidad global.

A lo largo del artículo reportado se evidenció cómo las declaraciones de Trump contrastaron con la recepción que, según previó el expresidente, tendría el show en la prensa y parte de la audiencia. Las reacciones se inscribieron en el contexto de debates sobre representación, inclusión y los límites entre la cultura popular, la política y los símbolos nacionales en Estados Unidos.

De acuerdo a la crónica, la histórica participación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl asumió dimensiones simbólicas más allá del espectáculo deportivo. El artista, que se encuentra en la cima de su reconocimiento internacional tras su triunfo en los Grammy, optó por poner en escena no solo música y espectáculo sino también un mensaje enfocado en la inclusión interamericana. Tales elementos definieron su actuación como una de las de mayor carga simbólica y debate mediático en el escenario de la NFL.