“Es poco probable que vuelva a subir a un dragón”, afirma Emilia Clarke tras Juego de Tronos

La actriz británica explicó en The New York Times que su etapa en la fantasía quedó atrás y que prefiere explorar personajes complejos en nuevos géneros, lejos del universo que la hizo famosa. Cuáles serán sus próximos desafíos

La actriz británica Emilia Clarke ha puesto punto final a su vínculo con el género de fantasía, descartando cualquier posibilidad de regresar al universo de Juego de Tronos. “Es poco probable que vuelva a subir a un dragón”, resumió.

Así lo confirmó en una entrevista con The New York Times, reproducida por SensaCine, donde dejó claro su distanciamiento definitivo de la serie que la catapultó a la fama.

Nuevos rumbos profesionales

Actualmente, Clarke se encuentra inmersa en la promoción de Ponies, un drama de espías ambientado en la Moscú de los años setenta.

En esta producción, interpreta a una mujer reclutada por la CIA, cuyo objetivo es desmantelar una conspiración. Este papel marca un cambio radical en su trayectoria, alejándola de los dragones y la magia para explorar historias de espionaje y suspenso.

El proyecto representa para Clarke una oportunidad de desarrollar nuevas inquietudes profesionales, luego de años asociada casi exclusivamente al universo fantástico de la televisión. La actriz ha manifestado su entusiasmo por poder abordar personajes complejos en contextos históricos y políticos diferentes.

El peso de Daenerys y el final de Juego de Tronos

El vínculo emocional de Clarke con Juego de Tronos estuvo atravesado por sentimientos encontrados, especialmente tras conocer el final de su personaje, Daenerys Targaryen.

Según recordó SensaCine citando a Entertainment Weekly, la actriz admitió sentirse “atónita” al leer el desenlace, al punto de necesitar horas para procesarlo y conversar con su familia sobre el destino de Daenerys.

Esta experiencia la llevó a cuestionar la naturaleza de su personaje y a reflexionar sobre el impacto que tuvo en su vida profesional y personal. “Es poco probable que vuelva a verme montada en un dragón”, afirmó Clarke, subrayando su decisión de no regresar a la saga.

Reconciliación y legado

Con el paso del tiempo, Clarke logró reconciliarse en parte con el desenlace de la serie y su papel en ella. Aunque reconoció que el verdadero significado de su paso por Juego de Tronos solo podrá comprenderlo plenamente tras muchos años, la actriz destacó la huella indeleble que el personaje de Daenerys dejó en su carrera.

La intérprete señaló que, pese a las controversias y debates generados por el final de la serie, valora profundamente la experiencia y el aprendizaje obtenido durante las ocho temporadas. Para Clarke, este legado profesional trasciende la decepción inicial y le ha brindado herramientas para enfrentar nuevos desafíos artísticos.

Desafíos y expectativas en Ponies

Ponies representa un reto significativo para la actriz, quien ahora se enfrenta a un personaje completamente alejado de la fantasía. Desarrollar el rol de una espía en la URSS de los años setenta ha requerido, según confesó, una preparación intensa y la investigación de un contexto histórico distinto al que estaba acostumbrada.

La elección de este proyecto evidencia la búsqueda de nuevos registros interpretativos y el deseo de no quedar encasillada en un solo género. Clarke ha expresado su interés en continuar explorando personajes complejos y realistas, consolidando así una carrera versátil y en constante evolución.

Un futuro lejos de los dragones

La decisión de Emilia Clarke de distanciarse de Juego de Tronos y del género fantástico marca una etapa de transformación profesional. Su participación en Ponies y la apertura a propuestas diferentes reflejan el compromiso de la actriz con su desarrollo artístico, así como su capacidad para reinventarse en un escenario internacional exigente y competitivo.

Con un pasado que la ancla a uno de los fenómenos televisivos más grandes de las últimas décadas y un presente orientado hacia la exploración de nuevos horizontes, Clarke se posiciona como una figura inquieta y adaptable dentro de la industria audiovisual.

