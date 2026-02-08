Entretenimiento

Kaley Cuoco critica duramente a Ashley Tisdale por el drama de madres tóxicas: “Simplemente vete”

La actriz opinó sobre el ensayo que Ashley Tisdale publicó en enero, en el que relató su salida de un grupo de madres famosas tras sentirse excluida

Kaley Cuoco criticó el ensayo
Kaley Cuoco criticó el ensayo que Ashley Tisdale escribió tras sentirse excluida. (Reuters. AFP)

Kaley Cuoco se refirió públicamente a la controversia que rodea a Ashley Tisdale y su relato sobre un supuesto grupo de madres “tóxico”, durante su reciente participación en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

La actriz, conocida por su papel en The Big Bang Theory, respondió sin rodeos cuando un espectador le pidió su opinión sobre el tema que generó debate en las últimas semanas.

Durante la emisión, la artista reaccionó a un ensayo publicado por Tisdale en enero en The Cut, en el que la exestrella de Disney Channel habló sobre una ruptura con su círculo cercano de amigas, compuesto por otras madres famosas.

“Si no te gusta ser parte de un grupo, simplemente vete. No creo que tengamos que hablar de eso”, dijo.

Kaley Cuoco aseguró que Ashley
Kaley Cuoco aseguró que Ashley Tisdale no debió escribir el ensayo. (REUTERS/Caroline Brehman)

Andy Cohen, conductor del programa, coincidió con la actriz, lo que dio lugar a un breve intercambio en el que Kaley Cuoco reforzó su postura. “No hace falta escribir un ensayo. Te vas y buscás otro grupo”, señaló.

La polémica comenzó el 1 de enero, cuando Ashley Tisdale publicó un extenso texto en The Cut en el que relató su experiencia dentro de un grupo de madres del que, según contó, decidió alejarse al considerar que la dinámica había dejado de ser “saludable y positiva”.

En el ensayo, la actriz afirmó que se sintió excluida de ciertos encuentros y reuniones, lo que la llevó a tomar distancia.

Ashley Tisdale abandonó el grupo
Ashley Tisdale abandonó el grupo de madres porque se sentía excluída. (Instagram/@ashleytisdale)

Si bien Tisdale no mencionó nombres propios en el artículo, el grupo al que hizo referencia incluía a figuras conocidas como Hilary Duff, Meghan Trainor y Mandy Moore.

Poco después de la publicación, usuarios en redes sociales notaron que la exestrella Disney había dejado de seguir en Instagram a Duff y Moore, lo que alimentó las especulaciones. Sin embargo, un representante de Tisdale negó que ellas hayan sido el objetivo directo del texto.

Ashley Tisdale, de 39 años, es madre de dos hijas, Jupiter, de 4 años, y Emerson, de 1, fruto de su matrimonio con el músico Christopher French. En su ensayo, describió el proceso de alejarse del grupo como una decisión personal tomada para priorizar su bienestar emocional, sin intención de generar enfrentamientos públicos.

A pesar de esa aclaración, la publicación provocó reacciones inmediatas. Varios miembros del entorno mencionado respondieron de manera indirecta, con comentarios que fueron interpretados como críticas hacia la actriz.

Entre ellos se destacó la reacción de Matthew Koma, esposo de Hilary Duff, quien cuestionó duramente a Ashley a través de redes sociales, calificando su actitud como “egocéntrica” y “fuera de lugar”.

El esposo de Hilary Duff
El esposo de Hilary Duff acusó a Ashley de “egocéntrica” y “fuera de lugar”.(Instagram/@hilaryduff)

Más tarde, una fuente cercana al conflicto respaldó las palabras de Koma y aseguró que la ruptura del grupo no fue sorpresiva. Según esa versión, las tensiones venían acumulándose desde hacía tiempo y el distanciamiento era “inevitable”.

La misma fuente describió la situación como un desgaste prolongado en la relación entre Ashley Tisdale y el resto del grupo.

