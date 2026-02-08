Bianca Censori relató su paso por rehabilitación tras automedicarse con benzodiacepinas: “Me cambió la vida”

Bianca Censori, esposa de esposa de Kanye West, reveló que la rehabilitación en España fue clave para superar la automedicación y patrones autodestructivos (Backgrid/The Grosby Group)

Un año de cambios personales marcó la vida de Bianca Censori, esposa de Kanye West. La modelo y exarquitecta confesó que su tiempo en un centro de rehabilitación en España le permitió dejar atrás patrones autodestructivos relacionados con la automedicación.

“Necesitaba trabajar en mí misma”, explicó a Vanity Fair. “Porque tenía patrones de comportamiento que no solo me hacían daño a mí, sino también a las personas que me rodeaban”.

En la entrevista, Censori relató que solía responsabilizar a otros por sus estados de ánimo. “Ponía mucha presión en otras personas, culpándolas de mi felicidad o infelicidad. Si no me sentía bien, le echaba la culpa a alguien más”, admitió.

La automedicación incluyó el uso de benzodiacepinas. Al recordar esa etapa, subrayó que “rehabilitación me cambió la vida” y que “ahora puedo funcionar”, ya que antes estaba “muy desregulada emocionalmente”.

La modelo relató cómo West financió su proceso de recuperación emocional (Backgrid/The Grosby Group)

Censori describió cómo West financió su proceso. “Cualquier cosa que me hayas comprado no se compara con lo importante que fue esto para mí”, relató que le dijo a su esposo.

Durante su recuperación, animó al rapero a buscar ayuda profesional. Así fue como él se internó en una clínica en Suiza, recibió medicación adecuada y ofreció una disculpa pública por sus polémicas declaraciones anteriores.

Bianca Censori también reveló que consideró separarse frente a los escándalos protagonizados por Kanye West, como la venta de camisetas con esvásticas y los comentarios antisemitas. Sin embargo, aclaró que esos pensamientos fueron “superficiales”.

“Este año fue como hacer resucitación cardiopulmonar durante meses”, expresó, y sostuvo que tiene “el amor y la empatía para hacerlo”, aunque comprende que el mundo “no lo tiene”.

Bianca Censori alentó a Kanye West a buscar ayuda profesional y él ingresó en una clínica de Suiza para su tratamiento (Backgrid/The Grosby Group)

El vínculo con West se forjó en el entorno laboral de Yeezy. “Pasas tanto tiempo con alguien... o están juntos o al teléfono todo el tiempo”, detalló sobre el inicio de la relación, que culminó en matrimonio en diciembre de 2022.

Al reflexionar sobre su unión, Censori sostuvo: “No me casé para tener una plataforma. Me casé porque lo amo. ¿Es lo más cursi del mundo?”.

En la entrevista, también elogió a West como padre, al afirmar que “es un papá genial” y que “hace cosas como construir mundos para sus hijos”.

La exarquitecta de 31 años consideró su matrimonio con el rapero como una decisión basada en amor, no en ganar visibilidad mediática (Backgrid/The Grosby Group)

Bianca Censori habló de sus polémicos atuendos

Por primera vez, Bianca Censori también habló abiertamente sobre la controversia en torno a su forma de vestir. “He tenido una obsesión obvia por la desnudez”, reconoció cuando el entrevistador de Vanity Fair le preguntó por su estilo reciente.

“Estaba desnuda en todas partes. No me separé de eso en ningún momento. Vivo mi arte”, expuso.

Sobre los rumores de control por parte de Kanye West, la australiana fue tajante: “No haría nada que yo no quisiese”. Insistió en que “mi esposo y yo trabajamos juntos en mis outfits. Nunca fue como si me ordenaran qué hacer”.

Y comparó su situación con la de estar casada con Gianni Versace, preguntándose: “¿No te daría un vestido o algo así?”.

Uno de los episodios más recordados fue su aparición en los Grammy de 2025, donde usó un vestido de malla casi invisible. Aunque para muchos ese momento fue escandaloso, Censori lo describió como un cierre.

El vestido transparente de Bianca Censori en los Grammy 2025 marcó el cierre de una etapa en su exploración de la desnudez (REUTERS/Daniel Cole)

“No había planeado que ese fuera el clímax de mi proyecto de desnudez”, confesó, aunque sintió que allí “el proceso estaba completo”.

Antes de conocer a West, su estilo era sobrio y estructurado, en línea con su formación profesional como arquitecta. La transformación llegó tras su paso por Yeezy y el matrimonio, con prendas mínimas y transparentes.

En cuanto a la naturaleza extrema del arte que comparte con West, Censori admitió que “puede ser perturbador, obsceno y dejar cicatrices”, y remarcó que no todos están preparados para ese entorno.

En su trabajo, aseguró pedir el consentimiento de sus colaboradores antes de mostrar imágenes explícitas. “¿Puedes censurar al artista por mostrar algo que necesita mostrar para hacer su trabajo?”, planteó.