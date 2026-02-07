Exintegrantes de CNCO sorprenden con el estreno de un sencillo en conjunto

Erick Brian Colón y Christopher Vélez, exintegrantes de CNCO, se reúnen en “Bajo cero”, su primera colaboración tras la disolución de la banda.

Erick Brian Colón y Christopher Vélez, exintegrantes de CNCO, vuelven a unir sus voces en el lanzamiento de “Bajo cero”, un sencillo que marca un nuevo capítulo en su carrera musical.

El tema, publicado bajo el sello Warner Music Latin, representa la primera colaboración entre ambos artistas desde la separación de la banda, ocurrida en 2022. Según informó Billboard, la publicación de esta canción ha generado expectativas entre los seguidores de la agrupación y del pop latino.

La canción “Bajo cero” aborda una temática de desamor, relatando el proceso de intentar dejar atrás una relación sentimental y proteger los sentimientos ante la ruptura. De acuerdo con lo reportado por Billboard, el sencillo utiliza el concepto de “bajar la temperatura” emocional como metáfora para afrontar el duelo amoroso.

Vélez y Colón, quienes han compartido más de una década como colegas y amigos, retoman en esta colaboración la química artística que los distinguió durante la etapa de CNCO.

El grupo CNCO, conformado en 2015 tras su participación en el programa La Banda, logró posicionarse como uno de los proyectos musicales más exitosos del pop latino reciente, sumando logros y reconocimientos en el ámbito internacional.

La banda obtuvo prestigio glob con éxitos en las listas de Billboard como “Reggaetón lento” y “Hey DJ”, e incluyó tres álbumes que alcanzaron el número uno en Top Latin Pop Albums, entre ellos Primera Cita, que permaneció ocho semanas en la cima en 2016. La separación oficial de CNCO en 2022 llevó a sus integrantes a desarrollar carreras individuales, sin descartar la posibilidad de futuras colaboraciones.

La disolución de CNCO en 2022 puso fin a una era para el pop latino, dejando a sus integrantes en caminos solistas tras años de éxito en conjunto (Instagram)

La carrera en solitario de Erick Brian Colón comenzó poco después de la disolución de la banda. El artista firmó con Warner Music Latin y Big Bad Wolf Management Group, y presentó su EP BTW…Lo Intenté, un trabajo enfocado en la autoexploración y en una nueva identidad profesional.

En ese sentido, Billboard destaca que Colón ha resaltado el apoyo de su discográfica durante esta etapa de crecimiento personal y artístico.

Por su parte, Christopher Vélez optó por desarrollar su camino como artista independiente. Desde 2025, ha publicado sencillos en los que fusiona sonidos urbanos y baladas pop, construyendo una identidad propia tras su experiencia en CNCO.

Según entrevistas recogidas por Billboard, Vélez ha señalado que trabajar en solitario le permitió experimentar con nuevos estilos y fortalecer su singularidad artística.

Los rumores sobre una colaboración entre ambos cobraron fuerza a finales de 2025, cuando compartieron en Instagram imágenes juntos en un estudio de grabación. Estas publicaciones avivaron la especulación entre sus seguidores hasta que el anuncio oficial de “Bajo cero” confirmó la esperada reunión, impulsando el interés por la dupla en el ámbito musical latino.

“Bajo cero” marca una nueva etapa para los artistas, quienes exploran su crecimiento personal y musical en un proyecto conjunto (Captura de video)

De acuerdo con Billboard, Christopher Vélez consideró que el sencillo es “una manera de mostrar la madurez artística alcanzada tras la experiencia en CNCO”. A su vez, Erick Brian Colón destacó la apuesta por la autenticidad en las letras y sonidos del nuevo proyecto. Ambos coincidieron en que la hermandad construida durante años de trabajo conjunto sigue presente y que el resultado refleja una combinación de nostalgia y evolución.

Tras el estreno, la canción causó furor. El videoclip oficial de “Bajo cero” acumuló más de 500.000 visualizaciones en las primeras veinticuatro horas, según datos que compartió Billboard. El público y la crítica especializada recibieron el lanzamiento de forma positiva, lo que confirma el impacto de la dupla en la música latina.

Este reencuentro marca una etapa en la que Colón y Vélez integran su legado con nuevas búsquedas sonoras, renovando su huella tanto en sus trayectorias como en el imaginario del pop latino actual. La canción está disponible en las principales plataformas digitales y en el canal oficial de Warner Music Latin.