Christie’s rematará piezas emblemáticas de The Beatles, Kurt Cobain y Jack Kerouac de la colección Jim Irsay

Entre los objetos destacados figuran la batería de Ringo Starr de 1964 y la guitarra Fender Mustang de Kurt Cobain, ambas con alta demanda internacional - (Christie’s)

La colección privada de Jim Irsay, que reúne cerca de 350 objetos históricos, será subastada por la casa Christie’s en Los Ángeles en marzo de 2026, en un evento valorado en aproximadamente USD 30 millones.

Entre las piezas más demandadas figuran la batería con el logotipo de Ringo Starr utilizada por The Beatles en su debut televisivo estadounidense, la guitarra Fender Mustang de Kurt Cobain, el rollo mecanografiado original de “En el camino” de Jack Kerouac y “Wilson”, el balón de voleibol que acompaña a Tom Hanks en la película Náufrago. La venta representa una cita clave para quienes buscan colección de memorabilia ligada a la música, el cine y la literatura.

La venta se precederá de una exposición en las sedes de Christie’s durante febrero de 2026. El catálogo, según informó The Hollywood Reporter, impresiona por su variedad y el origen diverso de los objetos reunidos por Irsay, quien murió en 2025 a los 65 años y fue heredero del club de los Indianapolis Colts. Su colección abarca instrumentos de momentos emblemáticos, artefactos cinematográficos y documentos literarios que reflejan la historia popular estadounidense.

La subasta de la colección de Jim Irsay reúne 350 piezas de memorabilia histórica valoradas en USD 30 millones por Christie’s en Los Ángeles - (Christie’s)

En el segmento musical sobresale la batería de Ringo Starr de 1964, con un valor estimado de USD 1 millón. También destacan el piano de Elton John, el saxofón de John Coltrane, la trompeta de Miles Davis y la guitarra “Tiger” de Jerry Garcia, esta última estimada en USD 1 millón y considerada por el tasador Simeon Lipman “como el piano de Mozart” por su importancia histórica. Por su parte, la guitarra Fender Mustang utilizada por Kurt Cobain en el video de “Smells Like Teen Spirit”, adquirida por Irsay por USD 4,6 millones, podría alcanzar hasta USD 2,5 millones según las previsiones de la casa de subastas.

El listado incorpora también recuerdos del cine y el deporte. Resalta “Wilson”, el emblemático balón de Náufrago, con una tasación de entre USD 60.000 y USD 80.000. Otros ítems incluyen el guion manuscrito de Rocky elaborado por Sylvester Stallone (estimado por Christie’s en USD 200.000), la silla de montar de Secretariat —del triplete de la Triple Corona de 1973 y procedente del jockey Ron Turcotte— valorada en USD 1,5 millones, y el bate usado por Jackie Robinson en 1953, cuyo valor ronda los USD 250.000. El cinturón de campeón de Muhammad Ali del combate frente a George Foreman fue retirado de la lista, al igual que la guitarra ligada a Bob Dylan en el Festival de Newport, debido a cuestiones de autenticidad y litigios previos.

La sección literaria alcanza un momento estelar con el rollo mecanografiado de 36 metros de “En el camino”, escrito por Jack Kerouac bajo el influjo de anfetaminas y con una estimación de USD 2,5 millones. El catálogo ofrece también documentos autógrafos poco comunes, como las letras manuscritas de “Hey Jude” de Paul McCartney (USD 600.000), y un cartel promocional de la fiesta de invierno anterior al accidente en que fallecieron Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. Richardson.

Mercado de recuerdos y autenticidad

El auge actual del mercado de memorabilia se evidencia en récords recientes como los USD 32,5 millones obtenidos por las zapatillas de rubí de “El mago de Oz”. The Hollywood Reporter señala que la expansión de este sector ha incrementado también los riesgos de falsificaciones, lo que ha obligado a cancelar algunas subastas ante dudas sobre la autenticidad de ciertas piezas.

Según los expertos, la llegada de montos elevados atrae a interesados legítimos y también a quienes buscan aprovecharse de la amplia demanda.

El proceso de selección final excluyó varias piezas previamente contempladas, reflejando el creciente escrutinio sobre la autenticidad y el deseo de cautela en ventas de alto perfil. Tanto el cinturón de Ali como la guitarra asociada a Bob Dylan fueron retirados tras debates sobre legitimidad y disputas legales anteriores.

La subasta histórica representa una oportunidad única para coleccionistas de adquirir piezas con trascendencia en la música, el cine y la literatura estadounidense - (Christie’s)

Pasión y trascendencia cultural

Entre los especialistas consultados destaca Kerry Keane, quien subrayó que Jim Irsay sentía una “pasión por todo lo que define la experiencia estadounidense”, una visión evidenciada en la amplitud de su colección, que abarca desde la música y el deporte hasta la literatura y el cine.

Lipman, uno de los tasadores principales, consideró que Irsay tenía “un buen ojo” para identificar objetos cruciales para la historia cultural.

La próxima subasta Christie’s constituye una ocasión inusual para adquirir piezas que han formado parte de la identidad colectiva. Resulta excepcional que una colección de tal alcance y diversidad salga simultáneamente al mercado, lo que genera una expectativa sin precedentes en el ámbito internacional.