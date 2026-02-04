Entretenimiento

Timothy Busfield fue reemplazado en la “Ley y orden: UVE” tras acusaciones de abuso sexual

La producción eligió a David Zayas, conocido por “Dexter”, para encarnar un personaje clave en uno de los episodios más polémicos de la temporada

Guardar
Timothy Busfield fue retirado de
Timothy Busfield fue retirado de "Ley y orden: Unidad de víctimas especiales" debido a acusaciones de abuso infantil (NBC/REUTERS)

La inesperada salida de Timothy Busfield de una de las series más emblemáticas de la televisión estadounidense provocó cambios inmediatos en la producción.

La cadena NBC confirmó que David Zayas, reconocido por su papel en Dexter, asumirá el personaje invitado que había interpretado Busfield en el episodio titulado “Corrosive” de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales.

La emisión prevista para el 15 de enero fue retirada de la programación mientras avanzaban las investigaciones judiciales.

La decisión de reemplazar al actor se tomó luego de que las autoridades de Nuevo México emitieran una orden de arresto el 10 de enero, por dos cargos de contacto sexual criminal con menores y uno más por abuso infantil.

Los hechos denunciados se refieren a incidentes ocurridos durante la producción de la serie The Cleaning Lady, donde Busfield era productor ejecutivo.

Las denuncias contra Busfield surgieron
Las denuncias contra Busfield surgieron tras supuestos tocamientos inapropiados a dos actores menores (NBC)

Según los documentos del caso, dos actores gemelos acusaron a Timothy Busfield de “tocamientos inapropiados” en el set, situación que fue advertida por la madre de los menores y que motivó una investigación médica y policial desde noviembre de 2024.

La madre sostuvo ante el hospital universitario de Nuevo México que el actor habría “preparado” a sus hijos entre 2022 y 2024.

En un video difundido por TMZ tras entregarse a las autoridades el 13 de enero, Busfield negó todas las acusaciones: “Son todas mentiras. No hice nada a esos niños y voy a luchar para limpiar mi nombre”.

El artista manifestó confianza en su equipo legal y expresó que buscará quedar libre de cargos.

El episodio en el que Zayas reemplaza a Busfield ya se encuentra listo para su transmisión el 6 de febrero, según confirmó la cadena a Entertainment Weekly.

David Zayas reemplazó al actor
David Zayas reemplazó al actor en el episodio "Corrosive", pospuesto tras la orden de arresto emitida el 10 de enero (REUTERS/Eduardo Munoz)

La repercusión del caso no se limitó a la televisión: Amazon MGM Studios tomó la decisión de eliminar digitalmente a Timothy Busfield de la comedia romántica You Deserve Each Other, donde interpretaba al padre de la protagonista.

El entorno familiar de la estrella televisiva mostró su respaldo desde el inicio del proceso.

La actriz Melissa Gilbert, esposa de Busfield desde 2013, concurrió a la primera audiencia de su marido y comunicó su apoyo públicamente.

Su representante informó a EW que la actriz “apoya y respalda a su esposo y se dirigirá al público cuando lo considere oportuno”.

En una carta al juez, describió a su pareja como su “protector” y pidió que “cuide de mi esposo”, destacando que “Tim tiene la brújula moral más fuerte de cualquier persona que haya conocido”.

Melissa Gilbert, esposa de Timothy
Melissa Gilbert, esposa de Timothy Busfield, expresó su apoyo público al actor y solicitó protección para su esposo en una carta al juez (Instagram/Melissa Gilbert)

Cuestionan la credibilidad de los padres denunciantes

Mientras avanzaba el proceso penal, la defensa de Timothy Busfield presentó ante el tribunal documentación para desacreditar a los padres de los gemelos denunciantes.

Los abogados afirmaron que la acusación depende casi exclusivamente de sus declaraciones y que ambos “tienen antecedentes de fraude” y conflictos legales y financieros.

La defensa aportó pruebas sobre el pasado judicial de Ronald Rodis, padre de los menores, quien fue condenado por fraude electrónico y conspiración en un caso que involucró a más de 1.500 familias.

Según la defensa, “manipuló relatos cuando había dinero de por medio”, además de ser descrito por el director de fotografía de The Cleaning Lady como una persona “manipuladora” que alentaba a sus hijos a interactuar físicamente con el elenco, incluido Busfield.

Respecto a la madre, Angele LaSalle, el expediente recoge condenas civiles por apropiación ilegal de un automóvil de lujo y emisión de cheques sin fondos.

La defensa de Busfield cuestionó
La defensa de Busfield cuestionó la credibilidad de los padres denunciantes, señalando antecedentes de fraude y conflictos legales (Bernalillo County Metropolitan Detention Center/Handout via REUTERS)

La defensa sostiene que LaSalle manifestó su deseo de “vengarse de Tim Busfield” tras el despido de los niños de la serie.

El equipo legal indicó que la denuncia fue presentada después de que los gemelos quedaran fuera de la producción y tras consultar a abogados civiles.

En la documentación entregada al tribunal se señala: “El pasado de los padres arroja enormes dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”.

La estrategia de los abogados incluyó el resultado de una investigación interna de Warner Bros. Television Studios realizada en 2025, la cual concluyó que las denuncias carecían de pruebas objetivas y que los relatos de los padres eran contradictorios.

Un portavoz del estudio declaró a People que la seguridad de los menores es prioritaria y que existen protocolos para investigar cualquier denuncia.

El artista está a la
El artista está a la espera de la audiencia que definirá su situación judicial, luego de que la defensa rechaza vínculos con denuncias anteriores (Reuters)

En el expediente judicial figura el testimonio de Colin Swift, quien denunció a Busfield por hechos supuestamente ocurridos hace más de veinte años.

No obstante, la defensa recalcó que “las acusaciones nunca fueron cuestionadas ni probadas y ocurrieron hace 25 años. No existe conexión entre esos hechos y las acusaciones actuales”, según el abogado civil Larry Stein a People.

Temas Relacionados

Timothy BusfieldLey y orden: UVEAbuso InfantilDavid Zayasabuso sexualestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Channing Tatum fue operado tras sufrir una lesión en el hombro: “Otro desafío”

El protagonista de Magic Mike compartió imágenes desde el hospital y reconoció que enfrenta una recuperación “dura”

Channing Tatum fue operado tras

Chris Hemsworth reveló cómo el Alzheimer de su padre cambió su visión de la vida: “No estará aquí por siempre”

El protagonista de “Thor” replanteó sus prioridades y comenzó a valorar mucho más el tiempo en familia

Chris Hemsworth reveló cómo el

Madonna desató furor en redes con un video bailando en lencería

La reina del pop sorprende a sus seguidores con un video muy íntimo al ritmo de "Thief of Hearts"

Madonna desató furor en redes

Javier Bardem toma el relevo de Robert De Niro: así luce el español en la nueva serie basada en ‘El cabo del miedo’

El actor español dará vida al ya icónico psicópata Max Cady en esta nueva adaptación a cargo de Apple en la que también participan Amy Adams y Patrick Wilson

Javier Bardem toma el relevo

Primer vistazo a ‘Margo tiene problemas de dinero’, la nueva serie del creador de ‘Big Little Lies’ con Nicole Kidman y Elle Fanning

La serie cuenta la historia de una joven que va a ser madre e intenta salir adelante con pocos recursos y unos caóticos padres

Primer vistazo a ‘Margo tiene
DEPORTES
Impacto en la Fórmula 1

Impacto en la Fórmula 1 por el retraso de “cuatro meses” de un equipo en el desarrollo de su nuevo auto: “Empezamos desde atrás”

Surgió de las inferiores de Boca Juniors, emigró al Inter Miami y ahora firmó con un club de la Primera B Nacional

Así es el Gimnasio Gijang, el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur

Con entrenamientos intensos, Argentina se prepara para la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur

La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

TELESHOW
El rotundo cambio de look

El rotundo cambio de look de María Becerra con un guiño para los comienzos de su carrera

Coco Carreño se separó de su novio después de 9 años de relación: “Todavía nos queremos”

La Joaqui se defendió de las críticas a las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”

La noche en que La Sole aterrizó en la luna de Cosquín: así se armó el show homenaje por sus 30 años en el festival

Rocío Marengo celebró los dos meses de Isidro con la foto más tierna: “Siento que no puedo amar más”

INFOBAE AMÉRICA

Putin y Xi Jinping hablaron

Putin y Xi Jinping hablaron sobre el futuro de Cuba y Venezuela durante una videoconferencia

La Fiscalía militar pidió la expulsión de Jair Bolsonaro del Ejército de Brasil tras su condena

El ex príncipe Andrés abandonó su residencia de Windsor, pero continúa en el ojo del huracán Epstein

En medio de las negociaciones de Abu Dhabi, un ataque ruso con municiones de racimo mató a siete personas en Ucrania

El Salvador cerró 2025 con más de 8,000 nuevas empresas y más de 13,000 solicitudes de marca