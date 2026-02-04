Timothy Busfield fue reemplazado en la “Ley y orden: UVE” tras acusaciones de abuso sexual

Timothy Busfield fue retirado de "Ley y orden: Unidad de víctimas especiales" debido a acusaciones de abuso infantil (NBC/REUTERS)

La inesperada salida de Timothy Busfield de una de las series más emblemáticas de la televisión estadounidense provocó cambios inmediatos en la producción.

La cadena NBC confirmó que David Zayas, reconocido por su papel en Dexter, asumirá el personaje invitado que había interpretado Busfield en el episodio titulado “Corrosive” de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales.

La emisión prevista para el 15 de enero fue retirada de la programación mientras avanzaban las investigaciones judiciales.

La decisión de reemplazar al actor se tomó luego de que las autoridades de Nuevo México emitieran una orden de arresto el 10 de enero, por dos cargos de contacto sexual criminal con menores y uno más por abuso infantil.

Los hechos denunciados se refieren a incidentes ocurridos durante la producción de la serie The Cleaning Lady, donde Busfield era productor ejecutivo.

Las denuncias contra Busfield surgieron tras supuestos tocamientos inapropiados a dos actores menores (NBC)

Según los documentos del caso, dos actores gemelos acusaron a Timothy Busfield de “tocamientos inapropiados” en el set, situación que fue advertida por la madre de los menores y que motivó una investigación médica y policial desde noviembre de 2024.

La madre sostuvo ante el hospital universitario de Nuevo México que el actor habría “preparado” a sus hijos entre 2022 y 2024.

En un video difundido por TMZ tras entregarse a las autoridades el 13 de enero, Busfield negó todas las acusaciones: “Son todas mentiras. No hice nada a esos niños y voy a luchar para limpiar mi nombre”.

El artista manifestó confianza en su equipo legal y expresó que buscará quedar libre de cargos.

El episodio en el que Zayas reemplaza a Busfield ya se encuentra listo para su transmisión el 6 de febrero, según confirmó la cadena a Entertainment Weekly.

David Zayas reemplazó al actor en el episodio "Corrosive", pospuesto tras la orden de arresto emitida el 10 de enero (REUTERS/Eduardo Munoz)

La repercusión del caso no se limitó a la televisión: Amazon MGM Studios tomó la decisión de eliminar digitalmente a Timothy Busfield de la comedia romántica You Deserve Each Other, donde interpretaba al padre de la protagonista.

El entorno familiar de la estrella televisiva mostró su respaldo desde el inicio del proceso.

La actriz Melissa Gilbert, esposa de Busfield desde 2013, concurrió a la primera audiencia de su marido y comunicó su apoyo públicamente.

Su representante informó a EW que la actriz “apoya y respalda a su esposo y se dirigirá al público cuando lo considere oportuno”.

En una carta al juez, describió a su pareja como su “protector” y pidió que “cuide de mi esposo”, destacando que “Tim tiene la brújula moral más fuerte de cualquier persona que haya conocido”.

Melissa Gilbert, esposa de Timothy Busfield, expresó su apoyo público al actor y solicitó protección para su esposo en una carta al juez (Instagram/Melissa Gilbert)

Cuestionan la credibilidad de los padres denunciantes

Mientras avanzaba el proceso penal, la defensa de Timothy Busfield presentó ante el tribunal documentación para desacreditar a los padres de los gemelos denunciantes.

Los abogados afirmaron que la acusación depende casi exclusivamente de sus declaraciones y que ambos “tienen antecedentes de fraude” y conflictos legales y financieros.

La defensa aportó pruebas sobre el pasado judicial de Ronald Rodis, padre de los menores, quien fue condenado por fraude electrónico y conspiración en un caso que involucró a más de 1.500 familias.

Según la defensa, “manipuló relatos cuando había dinero de por medio”, además de ser descrito por el director de fotografía de The Cleaning Lady como una persona “manipuladora” que alentaba a sus hijos a interactuar físicamente con el elenco, incluido Busfield.

Respecto a la madre, Angele LaSalle, el expediente recoge condenas civiles por apropiación ilegal de un automóvil de lujo y emisión de cheques sin fondos.

La defensa de Busfield cuestionó la credibilidad de los padres denunciantes, señalando antecedentes de fraude y conflictos legales (Bernalillo County Metropolitan Detention Center/Handout via REUTERS)

La defensa sostiene que LaSalle manifestó su deseo de “vengarse de Tim Busfield” tras el despido de los niños de la serie.

El equipo legal indicó que la denuncia fue presentada después de que los gemelos quedaran fuera de la producción y tras consultar a abogados civiles.

En la documentación entregada al tribunal se señala: “El pasado de los padres arroja enormes dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”.

La estrategia de los abogados incluyó el resultado de una investigación interna de Warner Bros. Television Studios realizada en 2025, la cual concluyó que las denuncias carecían de pruebas objetivas y que los relatos de los padres eran contradictorios.

Un portavoz del estudio declaró a People que la seguridad de los menores es prioritaria y que existen protocolos para investigar cualquier denuncia.

El artista está a la espera de la audiencia que definirá su situación judicial, luego de que la defensa rechaza vínculos con denuncias anteriores (Reuters)

En el expediente judicial figura el testimonio de Colin Swift, quien denunció a Busfield por hechos supuestamente ocurridos hace más de veinte años.

No obstante, la defensa recalcó que “las acusaciones nunca fueron cuestionadas ni probadas y ocurrieron hace 25 años. No existe conexión entre esos hechos y las acusaciones actuales”, según el abogado civil Larry Stein a People.