Shakira cumple 49 años: de “Pies Descalzos” a su colaboración con Bizarrap, los hitos que definieron su carrera

La artista pop celebra un nuevo año de vida con una carrera marcada por la innovación, los éxitos internacionales y un legado que trasciende generaciones

Shakira celebra 49 años consolidada como una de las artistas más influyentes de la música latina y global

Este 2 de febrero, Shakira cumple 49 años y la música latina celebra una carrera que cruzó fronteras. Nacida en Barranquilla, Colombia, en 1977, la artista se consolidó como una de las figuras más influyentes del panorama global. Desde su debut adolescente hasta su consagración en los escenarios internacionales, la cantante demostró talento, versatilidad y una capacidad única para adaptarse a los cambios de la industria.

A los 8 años, Shakira Isabel Mebarak Ripoll ya escribía canciones. Con trece, firmó su primer contrato discográfico. Magia (1991) y Peligro (1993) marcaron sus inicios, aunque el reconocimiento llegó en 1995 con Pies Descalzos. En ese álbum, la artista impuso su estilo con temas como “Estoy Aquí” y “Antología”. Su siguiente disco, ¿Dónde están los ladrones? (1998), confirmó su lugar en la música latina con éxitos como “Ciega, Sordomuda” y “Ojos Así”.

La cantante colombiana Shakira comenzó a escribir canciones a los ocho años y firmó su primer contrato discográfico a los trece (crédito @shakira @chriscornejo_/ Instagram)

El salto internacional se dio en 2001 con Laundry Service. Temas como “Whenever, Wherever” y “Underneath Your Clothes” la posicionaron en el mercado angloparlante y abrieron las puertas de la escena global. Desde entonces, su carrera mostró una evolución constante y una búsqueda musical que la distingue entre sus pares.

La historia de una artista global que desafía el tiempo

Después de su expansión internacional, la artista mantuvo su relevancia con discos como Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2, editados en 2005. Según Rolling Stone, estos trabajos incluyeron colaboraciones con figuras como Alejandro Sanz y produjeron éxitos que rompieron récords de ventas, entre ellos “La Tortura” y “Hips Don’t Lie”.

Asimismo, la reconocida revista destacó que Shakira construyó un puente entre la música latina y el pop internacional, algo que pocos artistas lograron.

El álbum 'Pies Descalzos', publicado en 1995, marcó el inicio del reconocimiento internacional de Shakira en la música latina (crédito @nicolasgerardin/ Instagram)

A lo largo de los años, la cantante demostró una versatilidad notable. De acuerdo con Britannica, álbumes como She Wolf (2009) y Sale el Sol (2010) revelaron una constante exploración de géneros, donde la artista fusionó pop, rock, sonidos latinos y ritmos urbanos.

Canciones como “Loba”, “Waka Waka” (himno oficial del Mundial de Sudáfrica en 2010) y “Chantaje” (con Maluma) extendieron su popularidad y la situaron como referente de la música en español.

Con 'Laundry Service' en 2001, Shakira logró un exitoso salto internacional y conquistó el mercado angloparlante - crédito @shakira/Instagram

En la última década, Shakira apostó por nuevas colaboraciones y estilos. “TQG” (con Karol G), “Te Felicito” (con Rauw Alejandro) y su participación en las Bzrp Music Sessions #53 señalan su vigencia en la música urbana. Su actuación en el Super Bowl 2020 junto a Jennifer Lopez evidenció su capacidad para conectar con audiencias diversas y consolidó su imagen como símbolo cultural global.

Cabe destacar que más allá de la música, la artista asumió un compromiso constante con la labor social. Su fundación Pies Descalzos impulsó proyectos educativos para niños en Colombia.

Además, su rol como embajadora de UNICEF la vinculó con campañas a favor de los derechos de la infancia. Estas acciones refuerzan el impacto de la cantante fuera de los escenarios y demuestran su interés genuino por las causas humanitarias.

La vigencia de Shakira destaca por colaboraciones recientes como 'TQG' con Karol G y su participación en las Bzrp Music Sessions (OCESA: César Vicuña)

Así, el recorrido de Shakira incluye logros que trascienden la música. Su carisma, creatividad y adaptabilidad permitieron que generaciones distintas encontraran en su arte una voz representativa. Sin fronteras ni límites geográficos, su influencia se mantiene en constante crecimiento.

Una trayectoria que desafía el paso del tiempo, Shakira suma 49 años convertida en referente de la cultura latina y de la industria musical internacional. Su historia, marcada por el trabajo, la innovación y un compromiso social sostenido, sigue inspirando a millones de personas.

