Shakira: “Las cosas que más temí que me pasaran, ya me pasaron”

Shakira ve una foto de su papá William y se desarma. Al hombre que hoy tiene 94 años ya le dedicó la canción Hay amores, que dice en su primera estrofa ¿Qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. El escritor y empresario atraviesa un estado de salud delicado. Tal vez por eso, a la cantante le embarga un cariño intempestivo cuando recibe la imagen impresa con una fotografía de ambos. “Mi papá ha sido mi mejor amigo, mi maestro, mi muso. Ha sido una gran inspiración, un gran impulso para que diese mis primeros pasos como artista, como escritora, como compositora”, define antes de identificarlo como “el amor de su vida”, aunque pronto se retracta. “Bueno, el amor de mi vida antes de que llegaran mis dos grandes amores, la razón de mi existencia”, argumenta mientras sostiene una imagen en la que está junto a sus hijos Sasha y Milan.

Shakira junto a su papá William Mebarak Chadid, de 94 años

“¿Qué no les digo a mis hijos? Les digo demasiadas cosas al día (risas). Pues que son mis dos luceros, mis soles, la razón de mi vida, mi inspiración, mi fuerza. Y no hago otra cosa sino pensar en ellos cada día, cada instante. Son mi mundo”, valida. Shakira empieza hablando de su padre, para luego manifestar su devoción por sus hijos y para finalmente reflexionar sobre su camino, sobre su maternidad, sobre las mujeres. Lo hace en un descanso de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, tras sus conciertos en Chile, antes de ir a Uruguay, en la previa a presentarse en Argentina y cerrar sus shows en Sudamérica (lunes 8, martes 9 y jueves 11 de diciembre en el estadio de Vélez en Buenos Aires, y sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el estadio Kempes de Córdoba), y en el marco de la presentación de sus nuevas fragancias Amarillo, Rojo y Fucsia.

Shakira al lado de sus hijos Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, a quienes tuvo con su ex pareja Gerard Piqué (AFP)

“Estoy muy conectada con lo femenino, sobre todo en esta etapa de mi vida, y también con la perfumería, que es un camino que inicié ya hace algunos años con mi relación a través de Puig, y la verdad que me fascina todo el mundo de las fragancias, ¿no? Es también muy similar al proceso creativo, lo que tiene que ver con la música. Hacer perfumes también es pura creatividad. Tienes que combinar diferentes notas de esencias, y hay diferentes capas también en cada perfume. Están las notas de salida, las notas intermedias, las que están más profundas. Como en la música, que hay melodías, hay acordes, hay letras”, dice.

Mientras asegura acompañar y sentirse acompañada con sus perfumes, mientras recorre el mundo llevando su duodécimo álbum de estudio lanzado en marzo de 2024, siente una conexión más íntima con las mujeres y sus reivindicaciones morales. “Este es un momento donde lo femenino impera, donde lo femenino gobierna, ¿no? Y donde me he sentido muy cobijada por mis amigas, por mujeres increíbles en mi vida, como mi madre también. Entonces, hay una fuerza, una energía femenina pilotando un poco”, razona.

Shakira en sus inicios. "He vivido tantas vidas en una sola", considera

Después de la de sus hijos y de la de su papá, ve una tercera foto, pero ya no se conmueve sino que ríe. Es ella, morocha, en su adolescencia, en un set de grabación, con un micrófono en la mano y la juventud en la piel. “Qué camino. Cómo hemos cambiado, como dice la canción. Ha sido un viaje. Muchos años, muchas vidas en una, pareciera”. Pero ahora confiesa que aprendió a que de todas esas vidas que vivió, solo queda una cosa capaz de perturbarla: “Lo único que me puede desestabilizar en este momento en mi vida es cualquier cosa que tenga que ver con mis hijos. Lo demás, yo creo que ya lo he pasado todo. Las cosas que más temí que me pasaran, ya me pasaron. Y las sobreviví. Cuando pensaban que era muy frágil, yo pensaba que era frágil, pensaba que no podía soportar los embates de la vida, pero pude hacerlo. Y me di cuenta de que hay tantas mujeres que también lo pueden hacer, porque estamos hechas de otro material. Pero todo lo que tiene que ver con mis hijos, sí que me desestabiliza”.

Shakira en el escenario muestra despliegue que ya es marca registrada. Desde el amplio repertorio de éxitos, hasta el juego de luces, los cambios de vestuario y la infraestructura, el recital recorre las diferentes fases de su carrera profesional. Exhibe todo su talento, toda su impronta colosal, y se permite a la vez, como gesta de su último proceso íntimo, mostrarse como una mujer vulnerable. Su regreso al país es, de por sí, un acontecimiento que trasciende lo musical y se instala en la memoria colectiva de sus seguidores.

"Es un momento donde lo femenino impera, donde lo femenino gobierna", dice Shakira

La artista colombiana eligió Argentina como escenario para el cierre de una gira regional en una etapa marcada por logros extraordinarios. Serán cinco recitales antes de terminar el año con tres presentaciones en Hollywood, Florida, el 27, 28 y 29 de diciembre. El reencuentro con el público local representa mucho más que una escala en sus shows: “¡Estoy aquí, Latinoamérica! ¡Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, escribió en una publicación que generó una ola de entusiasmo entre fanáticos de todas las edades.

El impacto de la gira actual se refleja en cifras que la consolidan como una de las figuras más relevantes de la música global. Según Billboard Boxscore, la artista ocupa el segundo puesto en el Top 10 mundial de las giras más taquilleras de 2025, superando a nombres como Paul McCartney y Bruno Mars. Además, es la única latina en ese selecto grupo. Más de un millón de espectadores en la región y ventas récord en cada ciudad confirman su posición como la artista femenina latina más influyente y uno de los grandes fenómenos culturales de las últimas décadas. Su más reciente álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, debutó con cifras inéditas y fue certificado siete veces Platino en tiempo récord. La colaboración con Bizarrap en Shakira|BZRP Music Sessions #53 marcó un hito al convertirse en la canción en español más reproducida en un solo día en la historia de Spotify, lo que la catapultó directamente al Top 10 global.