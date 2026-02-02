Paul Mescal y una dura confesión sobre el costo emocional de la fama: “Quiero desaparecer”

Paul Mescal revela su deseo de desaparecer de la vida pública tras la intensa promoción de Hamnet y la presión mediática

La exposición pública condiciona la búsqueda de Paul Mescal por una rutina sencilla, lejos del despliegue mediático de la industria cinematográfica. Tras concluir la gira internacional de promoción de Hamnet, el actor irlandés manifestó su deseo de alejarse del foco público.

Esta aspiración, compartida en entrevista con GQ Magazine, contrasta con su posición actual como una de las figuras más notorias del cine internacional.

A los 29 años, Mescal explicó a la publicación su necesidad de recuperar el anonimato. “Quiero desaparecer. Es como si hubieras criado a un hijo, y ahora lo pones frente al mundo para que lo juzguen”, declaró, en referencia al estreno de Hamnet.

La fama internacional de Paul Mescal contrasta con su aspiración a mantener una rutina sencilla y alejada del estrellato

El cansancio provocado por el escrutinio constante y la presión de una agenda colmada de entrevistas y eventos llevaron al actor a rechazar la rutina tradicional de la celebridad.

Una carrera en pleno ascenso

El impulso de Mescal por alejarse del centro de atención coincide con una carrera en expansión acelerada. Tras su revelación en Normal People, sumó papeles junto a cineastas de renombre y elencos destacados, como en Aftersun, atardecer, por el que obtuvo una nominación al premio Óscar, y en Todos somos extraños.

En 2024, encabezó el reparto de Gladiador 2 y, para 2028, está previsto que interprete a Paul McCartney en la antología cinematográfica sobre Los Beatles dirigida por Sam Mendes. Cada proyecto fortaleció la proyección internacional de Mescal, cuya imagen se vincula hoy a los grandes estrenos de la industria fílmica.

El rodaje de Hamnet: transformación y reconocimiento

El actor irlandés describe el rodaje cronológico de Hamnet como una experiencia que marcó su evolución personal y profesional (Agata Grzybowska / © 2025 FOCUS FEATURES LLC)

La experiencia de Hamnet, bajo la dirección de Chloé Zhao y con Jessie Buckley como coprotagonista, resultó determinante en la evolución profesional y personal de Mescal. Zhao adaptó la novela de Maggie O’Farrell y destacó el talento del actor para plasmar, con honestidad y matices, la expresión masculina del duelo.

El rodaje, realizado en orden cronológico, transformó al intérprete. “Creció junto al personaje hasta fundirse con él”, relató Zhao a GQ Magazine.

En su preparación, Mescal profundizó en el impacto real de la pérdida de un hijo y la dificultad de reconstruir la convivencia tras una tragedia. “Es más fácil para él expresar el dolor fuera de la mirada de su esposa”, reflexionó, aludiendo a la tendencia masculina a procesar el sufrimiento de manera reservada.

Paul Mescal considera su papel en Hamnet como el trabajo más emocional y directo de su carrera cinematográfica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según el propio actor, este papel representó el trabajo más directo y emocional de su carrera y consolidó su prestigio entre los actores emergentes de su generación.

El costo de la fama y el distanciamiento digital

La presión mediática se intensificó durante la masiva gira de prensa internacional de 2024. Mescal afrontó actos promocionales y entrevistas en Tokio, Sídney, Nueva York, Londres y Los Ángeles.

“No tengo el carácter para sobrellevar una gira global de prensa”, confesó a GQ Magazine en la edición de febrero de 2026, admitiendo el agotamiento ante la repetición de preguntas y el exceso de exposición en redes sociales.

La decisión de Mescal de eliminar su Instagram en 2020 refleja su intención de proteger su privacidad ante el aumento de la fama (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Uno de los hitos personales de Mescal fue la eliminación de su cuenta pública de Instagram en el punto álgido de su salto a la fama en 2020. Tomó esta decisión para limitar la difusión de su vida privada. “Sabía que si la mantenía pasada cierta fecha iba a estar atrapado para siempre, publicando trailers y demás”, explicó.

Aunque reconoció que el alejamiento digital pudo restringir algunas oportunidades laborales, sostiene que los cineastas lo seleccionaron por su trabajo y no por su presencia mediática.

Un caso atípico en la industria

El entorno profesional identifica a Mescal como un caso atípico respecto al modelo dominante: consiguió mantener distancia de la cultura de la celebridad sin perder atractivo profesional. Sam Mendes lo describió como alguien que “vuela cuando actúa, pero permanece con los pies en la tierra”, apreciación compartida por colegas y directores.

Sam Mendes y colegas de la industria elogian la autenticidad y humildad de Paul Mescal frente al modelo tradicional de celebridad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Harris Dickinson, coprotagonista en la antología sobre The Beatles, y Josh O’Connor, amigo cercano, destacan su generosidad y autenticidad. “Es abierto, amable, cálido y bien educado”, subrayó O’Connor en diálogo con GQ Magazine.

Jessie Buckley, su compañera en Hamnet, resaltó la seguridad emocional que Mescal transmite en escena: “Su profundidad es infinita”, escribió en una carta a la revista. Tanto Andrew Scott como Harris Dickinson coinciden en la dedicación absoluta del actor a cada personaje, una cualidad que consideran poco frecuente en intérpretes de su edad.

Zhao también elogió su humildad y su costumbre de restarse mérito. “Me gustaría que no tuviera miedo de su grandeza”, opinó para la misma publicación.

Regreso a la rutina y prioridades personales

Paul Mescal prioriza los vínculos personales y la tranquilidad sobre los premios y cifras de taquilla en su trayectoria como actor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Frente a las expectativas externas, Mescal afirmó preferir una vida sencilla y ligada a la rutina. La filmación de la antología de The Beatles le permite, por primera vez desde 2019, regresar cada noche a su vivienda en Londres y disfrutar de la vida cotidiana, algo que no experimentaba desde el éxito de Normal People. Entre sus planes, figura escribir música y llevar una existencia menos agitada entre producciones.

Con la atención pública y mediática asegurada para los próximos años, Mescal insiste en que sus mayores logros no se miden por premios ni cifras de taquilla.

Para el actor irlandés, según quienes lo rodean, lo más valioso sigue siendo el vínculo construido con las personas cercanas, por encima de cualquier reconocimiento profesional.