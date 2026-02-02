A$AP Rocky reveló su deseo de superación en la música: “Nunca quise ser otra cosa que rapero”

El rapero A$AP Rocky destaca en el panorama internacional con sencillos exitosos como 'Praise The Lord (Da Shine)' en colaboración con Skepta

Consolidado como una de las figuras más destacadas del hip hop internacional, A$AP Rocky reafirmó en una entrevista exclusiva con Esquire que siempre estuvo seguro de su vocación: “Nunca quise ser otra cosa que rapero”. Con esa frase, el artista estadounidense sintetizó una vida orientada a la superación personal y movida por el deseo de dar un nuevo significado al éxito desde sus experiencias.

La determinación del rapero por alcanzar el éxito musical se forjó en Harlem (Nueva York), donde creció entre desafíos y aspiraciones. Desde su juventud, encontró en el rap su único objetivo y la motivación que lo impulsó en los periodos más difíciles y durante sus logros más destacados.

A$AP Rocky analizó cómo consolidó su éxito internacional en el hip hop combinando música, moda, cine y compromiso familiar (Portada Esquire)

Origen y trayectoria en el hip-hop

Rakim Mayers, conocido mundialmente como A$AP Rocky, nunca dudó de su destino artístico. Este convencimiento guió cada paso de su recorrido, marcando el contraste entre sus aspiraciones y los obstáculos de su entorno.

El cantante de 37 años inició su carrera como parte de A$AP Mob, un colectivo musical surgido en Harlem. Se destacó en la escena underground con su mixtape Live.Love.A$AP (2011), que incluyó canciones como “Purple Swag” y “Peso”, responsables de captar la atención del público.

Asimismo, el salto internacional llegó con su primer álbum de estudio, Long. Live. A$AP (2013), que debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200, tras firmar un contrato discográfico por USD 3 millones. Sus trabajos posteriores repitieron el éxito, como At. Long. Last. A$AP (2015), que también alcanzó el número uno en el ranking estadounidense.

Su álbum debut, Long. Live. A$AP, alcanzó el primer lugar de Billboard, marcando un hito en la música urbana y el hip hop estadounidense (REUTERS)

Superación de obstáculos personales en su contexto familiar

La infancia de Rocky estuvo marcada por la ausencia de su padre y la precariedad económica. Su progenitor, inmigrante caribeño, fue encarcelado por delitos relacionados con drogas, lo que empeoró la situación familiar. Rocky, su madre y su hermana vivieron en albergues antes de regresar a Nueva York, experiencia que, reconoció en Esquire, le causó vergüenza en el pasado.

Desde pequeño, presenció la muerte de un hermano mayor víctima de violencia y enfrentó agresiones en su entorno. Además, se vio involucrado en procesos legales graves relacionados con altercados y porte de armas, que derivaron en su ingreso al sistema penitenciario neoyorquino durante la adolescencia. El artista considera que muchas de sus dificultades legales ocurrieron en contextos donde la supervivencia era la prioridad y añadió: “La vida exige humildad, humanidad. Ser humilde, sobre todo”.

Las estadísticas desfavorables —especialmente para jóvenes afroamericanos de barrios marginados— no definieron su camino. El productor sobrevivió, superó la adversidad y evitó reincidir en el sistema, un mensaje presente en sus letras. Por ejemplo, en su tema “Stole Ya Flow”, destacó: “Pido a Dios siempre esforzarme y prosperar”.

El artista destaca la importancia de la humildad y la humanidad como claves para superar obstáculos y evitar la reincidencia legal (REUTERS)

Perspectiva familiar y nueva paternidad

Lejos de los estereotipos frecuentes en la cultura hip-hop, mantiene un compromiso activo con la familia que formó junto a Rihanna y su papel como padre. Según declaró a Esquire: “Quería ser padre antes de estar con la mujer que amo”.

Desde mayo de 2022, junto a su pareja, celebró el nacimiento de sus tres hijos: Rza, Riot y Rocki. “Dios me bendijo con tres hijos”, expresó, convencido de que la paternidad cambió su perspectiva.

Para el cantautor, la paternidad activa es una prioridad personal y siente orgullo por desafiar la imagen del padre ausente. En temas como “Playa” y “No Trespassing”, resaltó el valor de asumir la crianza como una forma auténtica de ser “jugador”, resignificando conceptos dentro del género.

Además, compartió anécdotas cotidianas, desde el aprendizaje de sus hijos hasta la organización de celebraciones privadas. Para él, el compromiso personal con su familia es una extensión de su idea de éxito.

A$AP Rocky reivindica la paternidad activa junto a Rihanna como eje central de su identidad personal y musical, desafiando estereotipos (Associated Press)

Expansión artística: más allá de la música

El impacto de A$AP Rocky va más allá de la música. Entre 2023 y 2024, el artista sumó nuevas dimensiones a su recorrido. Fue nombrado embajador global de Chanel y recibió el premio Style Icon de la CFDA, dos de los máximos reconocimientos en la moda.

También protagonizó películas junto a figuras como Denzel Washington y participó como anfitrión en la Met Gala. En enero de este año, lanzó su cuarto álbum de estudio, Don’t Be Dumb, expandiendo su presencia desde el hip-hop hasta el cine y el diseño con colaboraciones de alto nivel.

Estos logros presentan a Rocky como una figura polifacética, capaz de desafiar “el plan”, como expresó en su canción “STFU”: “No sigo el plan, intento desafiar al sistema”.

El productor musical también protagonizó películas y colaboró con grandes figuras, consolidando su influencia en la moda y el cine (Associated Press)

El sueño americano y su significado personal

La historia del artista, hijo de inmigrantes y criado en Harlem, replantea el sentido tradicional del sueño americano. Para él, el éxito no solo implica riqueza, sino también elevar a la familia, apoyar a su comunidad y desafiar las fronteras impuestas por el origen y la posición social.

El nuevo álbum, Don’t Be Dumb, incluye referencias directas a este enfoque, abordando la inclusión de personas históricamente marginadas en el llamado “sueño americano”. Fue así que sostuvo que este anhelo debe estar al alcance de todos, incluidos los inmigrantes y las minorías que buscan superar barreras estructurales.

Desde una perspectiva que une prosperidad, diversidad e integración familiar, A$AP Rocky sentenció en Esquire que la definición de éxito más allá de los roles convencionales, situando la superación individual y colectiva como eje del progreso personal.