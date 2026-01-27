Natasha Lyonne habló de su recaída tras casi una década de sobriedad: “La recuperación es un proceso de por vida”

La actriz de Muñeca rusa utilizó la red social X para abordar el problema de la adicción y la necesidad de eliminar el estigma social

Natasha Lyonne, actriz conocida por su papel en Muñeca rusa, anunció que sufrió una recaída en el consumo de sustancias tras varios años de sobriedad.

La intérprete compartió su situación a través de su cuenta en la red social X, abordando de manera abierta la problemática de la adicción y remarcando la importancia de eliminar el estigma que rodea este tema, según informó Entertainment Weekly.

La reciente experiencia de Lyonne pone de relieve el valor de la empatía y la urgencia de fortalecer las redes de apoyo para quienes enfrentan problemas de adicción.

Reflexión pública y mensajes de apoyo

En sus mensajes, Lyonne definió la recuperación como un proceso continuo y destacó la importancia de la honestidad. “La recuperación es un proceso que dura toda la vida”, escribió. Además, envió un mensaje de aliento a quienes pasan por situaciones similares: “A quienes estén pasando por momentos difíciles, recuerden que no están solos”.

La actriz subrayó la relevancia de la franqueza en la recuperación. “Manténganse honestos, amigos. Somos tan enfermos como nuestros secretos”, expresó. A esto sumó un gesto cercano hacia su audiencia: si nadie lo había hecho ese día, ella les expresaba su cariño.

En declaraciones recogidas por Entertainment Weekly, la protagonista de “Poker Face” instó a mejorar los sistemas de apoyo para personas con problemas de adicción y a erradicar la vergüenza social asociada a esta situación.

“Necesitamos mejores sistemas y terminar con la vergüenza…”, afirmó Lyonne. Añadió que es fundamental enfocar los esfuerzos en la ayuda y dejar de lado los juicios.

Un pasado marcado por la adicción y la superación

La trayectoria de la intérprete ha estado marcada por antecedentes públicos de adicción durante más de 20 años.

Entre los hechos más relevantes figuran una detención por conducir bajo los efectos del alcohol en 2001 y un tratamiento con metadona tras ser hospitalizada en 2005 por consumo de heroína. En 2004 fue arrestada por amenazar a una vecina y a su perro, aunque la acusación se retiró luego de que completó un programa de rehabilitación ordenado por la corte en 2006.

En una entrevista de 2012 con Entertainment Weekly, Lyonne describió la experiencia de caer en la adicción como “realmente aterradora”. Explicó que el alcohol actúa como depresor, la cocaína como estimulante y que la combinación de ambas sustancias resulta destructiva.

Según la actriz, esa vivencia la marcó profundamente y dejó la enseñanza de que ciertos riesgos pueden acarrear consecuencias graves.

Lyonne reconoció que su situación pudo haber tenido consecuencias mortales. “Muchas personas no regresan. Eso me hace sentir cautela y un poco cohibida. No querría sentirme orgullosa por superarlo. Fue la gente a mi alrededor quien realmente me ayudó a salir adelante”, relató la actriz, según Entertainment Weekly.

Carrera activa y nuevos proyectos

En 2019, durante una conversación con The Guardian citada por EW, Lyonne reflexionó sobre cómo tener una historia de adicción pública le permitió desarrollar empatía y una perspectiva distinta sobre la vida. Señaló que se siente agradecida, aunque advirtió que el tema de la adicción continúa presente en el interés público más de una década después.

Junto a sus declaraciones recientes, la actriz mantiene una actividad constante en la industria del entretenimiento. En 2025 participó en la segunda temporada de la serie Juego perfecto y tuvo papeles secundarios en Los 4 Fantásticos: primeros pasos, Pitufos y Los tipos malos 2.

Próximamente, aparecerá en la tercera temporada de Euphoria y dirigirá la película de inteligencia artificial Valle inquietante, además de un filme ambientado en los 80 titulado Bambo, según detalló Entertainment Weekly.

Lyonne alentó a quienes atraviesan un proceso de recuperación a seguir adelante, recordando que cada experiencia puede ser de ayuda para otros.