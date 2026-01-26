“Fue lo más aterrador que me ocurrió durante una película”: la dura experiencia que marcó la infancia de Jodie Foster

Jodie Foster reveló que protagonizar una película en francés transformó su identidad actoral y modificó su voz para adaptarse al idioma

“Fue lo más aterrador que me ocurrió durante una película”. Con esta frase, Jodie Foster graficó el peso que enfrentó en su niñez cuando un león la atacó durante un rodaje. Un episodio que, lejos de convertirse en anécdota, le dejó cicatrices tanto físicas como emocionales. “Me levantó, me sacudió y después me soltó”, aseguró la artista, quien confesó que debió sobreponerse tras regresar del hospital, “volví y trabajé de nuevo con el león”.

Esta misma valentía hoy se refleja en su primer protagónico íntegramente en francés. Es que, pese a ser una de las actrices más reconocidas y galardonadas del cine internacional, aceptó el desafío de liderar Vida privada. La intérprete, con dos premios Óscar y tres BAFTA, compartió en entrevista con W Magazine que afrontar tanto diálogo en otro idioma transformó profundamente su identidad, su voz y su relación con la fama.

“Hice algunas películas en francés a lo largo de mi vida, pero nunca había protagonizado una con tanto diálogo”, afirmó Foster a W Magazine. Además, explicó que aprendió francés desde los nueve años.

Un incidente con un león durante su niñez marcó la carrera de Jodie Foster y su resiliencia frente a situaciones extremas en el cine

No obstante, comentó: “Mi voz en francés es muy aguda porque la aprendí de mujeres que hablaban con voces altas”. Esta característica, sumada a la naturaleza introspectiva de su personaje, la llevó a descubrir nuevas facetas en su actuación: “Mi personaje tiene una forma de ser mucho más femenina”.

La reinvención de una voz y una identidad

Al anticipar el reto de actuar en otra lengua, Foster reconoció sus temores: “Sobre todo, tenía miedo. ¿Y si decía algo mal?”. Según relató en la revista, interpretar a una psiquiatra estadounidense expatriada en París exigió técnica y preparación, además de reinventarse: “El hecho de hablar francés me convirtió en un personaje completamente nuevo”.

El cambio de idioma implicó una transformación deliberada de su identidad artística. Foster recordó que de niña la llamaban “Froggy” por su tono grave en inglés, una característica que debió matizar para el cine francés. “Siempre fui conocida por mi voz característica. Esta vez, adapté mi registro para el personaje y para la cultura”, explicó.

Fama, fantasmas y cicatrices del oficio

La actriz, galardonada con dos premios Óscar y tres BAFTA, destaca el desafío de encarnar a una psiquiatra estadounidense expatriada en París en Vida privada (REUTERS/Manon Cruz)

Al reflexionar sobre la fama y la exposición mediática, Foster mostró cómo la vida pública afecta la percepción de uno mismo. Sobre el simbolismo de los fantasmas en Vida privada, expuso: “En la película, la aparición o ‘el fantasma’ es su obsesión, que tiene que ver con su propia culpa y responsabilidad. Creo que hay muchas cosas que no sabemos, otras energías en nuestras vidas. ¿Creo en los fantasmas? Sí, ¿por qué no?”.

Su carrera, marcada desde la infancia por un alto nivel de reconocimiento, la expuso a situaciones extremas. Rememoró un episodio durante un rodaje: “Sí, fui atacada por un león. Tenía unos ocho o nueve años, y el león me levantó, me sacudió, me movió horizontalmente y después me soltó”.

Foster relató que terminó con dos heridas simétricas en un costado y otras dos en la cadera opuesta. Tras recuperarse en el hospital, “volví y trabajé de nuevo con el león. Eso fue lo más aterrador que me ocurrió durante una película”, dijo a W Magazine.

Rutinas, supersticiones y el refugio en lo cotidiano

El dominio del francés desde la infancia llevó a Jodie Foster a descubrir una faceta más femenina en su actuación cinematográfica

A pesar de la constante exposición y los riesgos asociados con su oficio, la actriz recurre a rutinas y hábitos personales para mantener el equilibrio. Comentó sentirse supersticiosa: “Visto los colores de mi equipo, los Green Bay Packers, cuando veo un partido de fútbol americano. Tengo camisetas, cintas para la cabeza y hasta colecciono cascos en miniatura, uno en Los Ángeles y otro en Nueva York, porque nunca sabes cuándo los vas a necesitar”.

Foster expresó su entusiasmo por Halloween y los disfraces, aunque nunca decidió vestirse como jugadora de fútbol americano. “Con los años aprendí que no tengo que elegir un solo personaje; puedo ser cinco a la vez. Me encanta mezclar: un peinado rosa, con vampiro o bruja, o lo que sea”, sostuvo.

El cine como territorio de vulnerabilidad

Sobre el terror y el drama psicológico, Foster compartió su afinidad: “Nunca protagonicé una película de terror propiamente dicha. Algunos dirán que El silencio de los inocentes es una, pero para mí es un drama psicológico o, si se quiere, un thriller. Prefiero el terror que tiene significado, con temas sociales, pero que también asusta. Hereditary es mi película de miedo favorita”.

Jodie Foster prefiere los dramas psicológicos o thrillers con significado social sobre el cine de terror convencional, y considera ‘Hereditary’ su favorita del género (REUTERS/Stephane Mahe)

El equilibrio entre la creatividad y la rutina cotidiana es una constante en su vida. Foster ilustró este ciclo: “Me gusta mi ciclo creativo: disfruto de mi vida normal —sacar la basura, cosas así— hasta que la inquietud me empuja a hacer una película. Entonces me obsesiono, me levanto a las tres de la mañana porque debo estar en el set a las cuatro”. Cuando concluye el rodaje, anhela “de nuevo la emoción de la vida ordinaria”. Y luego regresa la inquietud.

Fuera de la pantalla, la actriz encuentra fuerza en momentos alejados del escrutinio público. Según afirmó en W Magazine, sus emociones verdaderas permanecen resguardadas en su vida privada. Para Foster, el cine, en la oscuridad de una sala, es el único territorio donde permite que su vulnerabilidad se muestre y la conmueva profundamente.

Identidad, transformación y equilibrio definen la trayectoria de Jodie Foster, una figura cuya autenticidad permanece intacta tanto dentro como fuera de la pantalla.