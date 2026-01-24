Lo que pocos conocen sobre “Rata de dos patas”: a quién iba dirigida realmente la icónica canción

El origen de “Rata de dos patas” revela una crítica política encubierta bajo la apariencia de despecho amoroso en la música mexicana

En el año 2000, la cantante mexicana Paquita la del Barrio lanzó “Rata de dos patas” dentro del álbum “Taco placero”. La canción, con una letra directa y cargada de insultos, se convirtió en un fenómeno en México y en otros países de América Latina. El público, principalmente femenino, la eligió como himno para el despecho y la denuncia al machismo. Sin embargo, durante mucho tiempo circularon versiones contradictorias sobre el verdadero origen de la canción.

De acuerdo con BBC, el autor de la canción es Manuel Eduardo Toscano, quien fue uno de los principales colaboradores de Paquita la del Barrio, cuyo nombre real es Francisca Viveros Barradas.

Toscano explicó que la inspiración surgió después de asistir a un concierto de la cantante en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Durante la presentación, observó cómo la audiencia respondía con entusiasmo a las canciones que incluían insultos hacia los hombres.

La canción “Rata de dos patas” fue compuesta por Manuel Eduardo Toscano e interpretada por Paquita la del Barrio en el año 2000, marcando un hito en la música ranchera (Yo me llamo/Caracol Televisión)

“Pensé qué pasaría si Paquita cantara una canción con frase tras frase contra nosotros los hombres”, relató Toscano, según su canal de YouTube citado por el medio.

La letra fue escrita en menos de una hora, según el propio compositor. Cada verso reúne insultos poco habituales en la música mexicana de ese momento. En sus palabras, el desafío consistió en encajarlos para lograr el impacto buscado.

Cuando Paquita escuchó la maqueta, dudó en grabarla por considerar que el contenido era demasiado fuerte, pero finalmente pidió a Toscano que no la ofreciera a otra artista.

Paquita la del Barrio dudó en grabar la canción inicialmente debido a la contundencia de los insultos, pero decidió apropiarse del tema por su potencial impacto (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

Una crítica social disfrazada

La versión popular indicaba que “Rata de dos patas” surgió a raíz de un desamor personal de la cantante, en particular por un episodio de infidelidad. Según BioBioChile y el periódico mexicano Milenio, Paquita la del Barrio atravesó relaciones complicadas, incluyendo un matrimonio de 25 años marcado por engaños. Sin embargo, Toscano desmintió que la canción estuviera inspirada en la vida personal de la artista.

En entrevistas retomadas por ABC, Toscano reveló que el verdadero destinatario del tema era una figura política mexicana. Explicó que, durante los años en que compuso la canción, era difícil criticar de manera directa a un presidente.

Paquita la del Barrio dudó en grabar la canción inicialmente debido a la contundencia de los insultos, pero decidió apropiarse del tema por su potencial impacto (crédito Armando Arorizo/EFE)

Por este motivo, evitó mencionar nombres en la letra, pero dejó suficiente información para que la referencia resultara clara. Toscano aludió a Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, describiéndolo como “un señor peloncito, con orejas grandes”.

De acuerdo con ABC, Toscano aclaró que “Rata de dos patas” nació como una crítica indirecta al poder y no como un ataque personal a un hombre de la vida de Paquita la del Barrio. El mensaje, disfrazado de despecho amoroso, fue entendido por el público como una denuncia contra la corrupción y las injusticias del poder político en México.

Contrario a la creencia popular, “Rata de dos patas” no está inspirada en la vida sentimental de Paquita, sino en una denuncia indirecta hacia un expresidente mexicano (@musictrendscol/Instagram)

Recepción y significado popular

La canción comienza con frases como “Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho”, y continúa con insultos que marcaron un hito dentro de la música ranchera. El público adoptó la canción como parte de su repertorio para expresar enojo y desahogo sentimental. Presentación tras presentación, “Rata de dos patas” recibió ovaciones y repeticiones, consolidándose como uno de los mayores éxitos de Paquita la del Barrio.

Según BBC, el fenómeno trascendió fronteras. La canción se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino y resistencia frente a situaciones de abuso o injusticia. La interpretación de Paquita, su tono frontal y la intensidad de sus presentaciones, reforzaron el alcance social del tema.

El verdadero destinatario de la canción era Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, según reveló su compositor Toscano (CUARTOSCURO)

Paquita la del Barrio y el compositor Toscano reconocieron en varias ocasiones que la canción abrió nuevas posibilidades para ambos. “Cada canción que me da este señor es un éxito”, afirmaba la cantante en entrevistas recogidas por ABC. Toscano, por su parte, destacó la conexión con el público y el impacto de la canción como obra musical y social.

El legado de una canción polémica

“Rata de dos patas” se mantuvo vigente en la cultura popular latinoamericana. Su letra y su interpretación consolidaron la imagen de Paquita la del Barrio como una artista crítica y desafiante frente al machismo. El tema, aunque escrito originalmente como una crítica política, fue apropiado por el público como himno personal frente al desamor y la injusticia.

El verdadero destinatario de la canción era Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, según reveló su compositor Toscano (Moisés Pablo @Cuartoscuro)

La canción logró reunir insultos nunca antes escuchados en la música ranchera, dando voz a quienes buscaban expresar su enojo. El mensaje oculto detrás de la letra potenció el debate sobre la corrupción y el poder, y la figura de Paquita la del Barrio se fortaleció como referente de denuncia y rebeldía.

La historia real de “Rata de dos patas” demuestra que una canción puede trascender su origen y convertirse en emblema de distintas causas. La obra de Toscano y la fuerza interpretativa de Paquita la del Barrio consolidaron un legado que sigue presente en la memoria colectiva.