Liza Minnelli regresó a la música con una canción creada por inteligencia artificial y encendió la nostalgia pop

Liza Minnelli regresa a la música tras trece años con una canción creada mediante inteligencia artificial que preserva su voz original - (Créditos: Instagram/Liza Minnelli)

Liza Minnelli regresó a la escena internacional con el lanzamiento de su primera canción nueva en 13 años, creada con herramientas de inteligencia artificial. La artista, reconocida por su extensa trayectoria en el espectáculo, sumó su voz a una compilación que resaltó la intervención tecnológica.

El tema, titulado “Kids, Wait Til You Hear This”, presentó a Minnelli en fragmentos hablados sobre una base de deep house desarrollada por sistemas tecnológicos. La producción estuvo a cargo de ElevenLabs, compañía que la cantante elogió por su capacidad creativa y por permitirle conservar su voz original ante los nuevos arreglos digitales. Este lanzamiento marcó un hito en la carrera de Minnelli, quien siempre se caracterizó por su apertura a la innovación artística y la experimentación con nuevas formas de expresión, incluso en etapas avanzadas de su carrera.

Minnelli, alejada de los estudios desde 2013, expresó su confianza en el potencial de la tecnología para la industria musical. “Siempre creí que la música se trata de conexión y verdad emocional. Lo que me interesó fue la idea de usar mi voz y nuevas herramientas al servicio de la expresión, no en lugar de ella. Este proyecto respeta la voz, las decisiones y la propiedad del artista”, declaró la cantante en un comunicado difundido por The Guardian. Para muchos críticos, la participación de Minnelli en este proyecto representa un puente simbólico entre el legado clásico del espectáculo y las posibilidades abiertas por la inteligencia artificial en el siglo XXI.

Lizza Minnelli y Robert De Niro en 'New York, New York'.

En la misma compilación participó Art Garfunkel, quien incluyó fragmentos de sus memorias “What Is It All But Luminous”, acompañados por piano generado con inteligencia artificial. Garfunkel subrayó el equilibrio alcanzado entre innovación tecnológica y esencia humana. “Lo que me impresionó de esta experiencia fue el respeto por la musicalidad. El ser humano siguió siendo el centro. Mi voz, sumada a la tecnología, simplemente abrió otra puerta”, manifestó el músico según The Guardian.

La participación de Garfunkel, célebre por su carrera junto a Paul Simon, añadió profundidad histórica y artística a la compilación, demostrando que la adopción de nuevas tecnologías no está reñida con la conservación de la identidad musical.

El avance de la IA en la música generó opiniones opuestas dentro de la industria. Artistas como Ed Sheeran advirtieron sobre el posible impacto de la automatización en el empleo: “Si le quitas el trabajo a un ser humano, creo que probablemente sea algo malo.

El objetivo de la sociedad es que todos trabajemos. Si todo lo hacen las tecnologías automatizadas, todos se quedarán sin empleo. La inteligencia artificial me parece un poco rara”, opinó el músico. Por su parte, Lil Wayne expresó dudas sobre la capacidad tecnológica para igualar su identidad artística: “Soy natural y orgánicamente asombroso. Soy único. Así que, la verdad, me encantaría ver a esa cosa intentar replicar a este cabrón”. Estas posturas reflejaron las tensiones crecientes entre la preservación del talento humano y el avance de la tecnología en la creación de contenidos culturales.

El sector tecnológico evolucionó velozmente con empresas como Udio, Suno y Klay. Estas plataformas desarrollaron sistemas capaces de generar composiciones originales o modificar obras existentes mediante inteligencia artificial, y concretaron acuerdos de licencia con discográficas para ofrecer sus servicios a músicos y creadores. Estas innovaciones no solo transformaron la producción musical, sino que también modificaron las formas de distribución y consumo, permitiendo a músicos independientes acceder a herramientas antes reservadas a grandes estudios.

La industria musical debate el equilibrio entre la creatividad impulsada por inteligencia artificial y el respeto por el talento artístico tradicional - REUTERS/Brian Snyder

De acuerdo con The Guardian, los grandes sellos inicialmente respondieron con resistencia y amenazas legales ante estos desarrollos. Actualmente, las asociaciones entre compañías tecnológicas y discográficas se volvieron frecuentes. Este cambio de postura obedece, en parte, a la creciente demanda de soluciones tecnológicas para gestionar grandes catálogos y a la necesidad de adaptarse a un mercado en constante transformación.

Udio, tras sellar alianzas con Universal Music Group y Warner Music Group, anunció su asociación con Merlin, organización que agrupó sellos independientes como Beggars Group, Epitaph, Domino, Sub Pop y Warp. Este acuerdo permitió que artistas como Arctic Monkeys o Aphex Twin pusieran sus catálogos a disposición de las herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por Udio. Gracias a estos convenios, los catálogos musicales se integraron en bases de datos que alimentan los algoritmos de IA, abriendo caminos para nuevas creaciones, remezclas y colaboraciones virtuales.

Expertos advierten que la irrupción de la inteligencia artificial en la música introduce desafíos en propiedad intelectual, regalías y reconocimiento de autoría en obras colaborativas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la IA generativa redefinió el terreno de la creatividad, la propiedad intelectual y el acceso democrático a la producción musical, generando nuevas oportunidades y debates sobre su impacto. Como reflejo de este escenario, el fundador de Suno describió el fenómeno de la innovación tecnológica en la música como una presencia extendida y muchas veces silenciosa en el sector. Especialistas en propiedad intelectual advierten que la rápida adopción de la inteligencia artificial plantea retos inéditos en materia de derechos de autor, gestión de regalías y reconocimiento de la autoría en obras híbridas, donde la colaboración entre humanos y máquinas resulta inseparable.

El panorama, lejos de estabilizarse, evoluciona a gran velocidad. Tanto los entusiastas como los críticos de la inteligencia artificial coinciden en que el debate sobre el futuro de la música apenas comienza. La participación de figuras icónicas como Liza Minnelli y Art Garfunkel en proyectos de IA parece anticipar que la convivencia entre tradición y tecnología será, al menos por ahora, una constante en la industria musical.