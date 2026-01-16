Fotos inéditas de Freddie Mercury junto a Bibi, su presunta hija secreta, podrían ser reveladas al público

La existencia de Bibi se hizo pública recién en 2025, más de tres décadas después de la muerte de Freddie Mercury.. (Credit Image: © Angela Vinci/ZUMAPRESS.com) (Grosby)

Tras la muerte de Bibi, la presunta hija secreta de Freddie Mercury, su viudo confirmó que está dispuesto a cumplir uno de los últimos deseos de su esposa: publicar un libro que demuestre irrefutablemente que no mintió sobre su vínculo con el legendario cantante.

Según informó Daily Mail, la mujer, que falleció el pasado 5 de enero, había decidido durante los últimos meses de su vida reunir fotografías y documentos personales de Mercury en un libro de carácter conmemorativo y benéfico.

Bibi vivía en Francia, donde ejercía como médica, y estaba casada con Thomas, con quien tuvo dos hijos, de nueve y siete años. Su identidad permaneció en el anonimato durante décadas por decisión propia, hasta que, ya gravemente enferma, decidió contactar a la escritora británica Lesley-Ann Jones, reconocida biógrafa de Freddie Mercury, para contarle su historia y colaborar en la escritura del libro Love, Freddie.

Según relató Jones, Bibi se puso en contacto con ella después de leer su biografía de 2021 Love of My Life, convencida de que era una de las pocas autoras que había logrado retratar con fidelidad al líder de Queen. A partir de ese primer contacto, ambas trabajaron juntas durante cuatro años, mientras la salud de Bibi se deterioraba progresivamente a causa del chordoma, un raro cáncer de la columna vertebral con pronóstico mortal.

El viudo afirmó que las fotos inéditas de Freddie Mercury y Bibi se publicarán respetando los deseos expresos de su esposa.(Photo by Fin Costello/Redferns)

Lamentablemente, el deceso de Bibi se informó el pasado 15 de enero. Ella expiró en su casa de Francia, junto a su familia.

El proyecto de un libro con fotos inéditas

Según Thomas, la idea de publicar un libro-álbum con fotografías inéditas junto a Freddie Mercury llegó a Bibi durante los últimos meses de su vida. El proyecto incluiría imágenes personales y extractos de los cuadernos que, según el testimonio recogido en Love, Freddie, el cantante habría entregado a su hija antes de morir en 1991.

Es decir, ahora quería exponer por primera vez parte del material que antes solo le había mostrado a Lesley-Ann Jones.

"El objetivo era publicar estos elementos en el otoño de 2027. Respetaré sus deseos”, dijo

El viudo detalló que Bibi no quería que el proyecto coincidiera con los homenajes previstos para 2026, año en el que se cumplen 80 años del nacimiento de Mercury y 35 años de su muerte.

La historia relatada en la biografía no autorizada "Love, Freddie" sostiene que solo el círculo íntimo de Mercury conocía la existencia de su hija (EFE/Sergio Lainz/fs)

Asimismo, resaltó que el libro tendrá fines solidarios. “Será una especie de álbum fotográfico. Mi esposa quería que todos los beneficios de la venta fueran destinados a unidades de oncología pediátrica”, subrayó Thomas.

El supuesto vínculo de Bibi y Freddie Mercury

En Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love, la biógrafa Lesley-Ann Jones sostiene que el líder de Queen tuvo una hija en 1976, fruto de una relación con la esposa de un amigo cercano, y que su existencia fue conocida solo por su círculo íntimo.

Los datos insertos en el libro se apoyan, según la autora, en 17 volúmenes de diarios personales que Mercury habría entregado a su “única hija”. La escritora también alegó tener “pruebas de ADN” que validaban su afirmación.

La publicación del libro reavivó una fuerte controversia, especialmente tras las declaraciones de Mary Austin, ex prometida de Freddie Mercury. En una entrevista con The Sunday Times en agosto de 2025, Austin afirmó que estaría “asombrada” si Mercury hubiera tenido una hija y negó conocer la existencia de diarios personales.

El viudo de Bibi sostuvo que Mary Austin conocía la existencia de la hija de Mercury, una versión que ella negó públicamente. (Grosby)

“Nunca he sabido de ningún niño ni de ningún diario”, declaró entonces. “Si Freddie hubiera tenido un hijo sin que yo supiera nada, eso sería difícil de creer para mí”.

Thomas aseguró al Daily Mail que la reacción de Austin hirió a su esposa. “Estaba extremadamente afectada por las palabras de la señora Austin y de sus abogados”, afirmó. Bibi le haabría dicho que ella creía que Austin “sabía perfectamente que era la hija de Freddie, pero mentía para mantener una promesa que le había hecho a él”.

Jones, por su parte, señaló en su momento que hubo intentos legales para frenar la publicación del libro. “Intentaron todo. Fallaron. Después de que el libro se publicó, nunca volvieron a contactarnos”, afirmó. “No pudieron encontrar nada en el libro por lo que demandarnos”.