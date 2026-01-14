Entretenimiento

Camila Morrone habla sobre haber sido hijastra de Al Pacino: “Qué suerte”

La actriz reflexionó sobre su vínculo con Al Pacino, quien fue pareja de su madre por 10 años

Guardar
Camila Morrone afirmó que tuvo
Camila Morrone afirmó que tuvo suerte de crecer junto a Al Pacino. (Grosby. Reuters)

Camila Morrone habló sobre uno de los vínculos más influyentes de su vida: su relación con Al Pacino, quien fue pareja de su madre, la modelo y actriz Lucila Solá, durante una década.

En una entrevista con The Sunday Times, la actriz de 28 años reflexionó sobre lo que significó crecer cerca de una de las figuras más legendarias del cine, una experiencia que, según ella, marcó profundamente su formación personal y profesional.

Morrone, quien actualmente protagoniza la nueva versión de The Night Manager, explicó que aunque el actor “técnicamente no fue mi padrastro”, sí fue la pareja de su madre durante un largo periodo.

Camila Morrone recordó cómo fue
Camila Morrone recordó cómo fue crecer con Al Pacino como novio de su madre Lucila Sola.

El artista, hoy de 85 años, mantuvo una relación con Lucila Solá entre 2008 y 2018, tras la separación de ella del padre de Camila, el modelo argentino Máximo Morrone.

“Qué suerte tuve de conocerlo y de haber crecido en su presencia. Es el Messi de mi industria. Creo que siempre miraré hacia atrás y me asombrará haber estado cerca de alguien como él”, dijo.

Más allá del impacto emocional, Al Pacino también tuvo un rol clave en su desarrollo profesional. Camilia reveló anteriormente que, al conseguir su primer papel en un largometraje, él fue la primera persona a la que llamó.

En una aparición en The Late Late Show en 2018, recordó cómo recurrió a su “padrastro” en busca de orientación. “Le dije: ‘Mira, Al, nunca te pedí nada, no sé qué hacer. Tengo un guion, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo actúo?’”, relató.

Camila Morrone le pidió consejos
Camila Morrone le pidió consejos a Al Pacino para preparar un personaje. (Richard Shotwell/Invision/AP)

Ante la noticia, el actor le respondió: “Ven a casa, tomamos un té y repasamos el guion”.

A pesar de que la relación sentimental entre Al Pacino y Lucila Solá terminó hace varios años —y de que el actor tuvo un romance con la productora Noor Alfallah, de quien ya se ha separado— Camila Morrone aseguró que el vínculo entre ellos sigue siendo cercano.

En la misma conversación, Camila abordó el tema de la fama “por asociación”, una realidad que ha acompañado su carrera desde temprano.

“Cuando eres actor, la gente siempre va a encontrar cosas sobre tu vida personal. Quizás con los proyectos eso cambie, pero es algo que viene con el territorio. Crecí en Hollywood. Estaba rodeada de celebridades”, dijo.

Y añadió: “En Los Ángeles es normal ver a Brad Pitt en una cafetería. Yo sabía lo despiadada que podía ser la industria, el nivel de escrutinio y el foco constante sobre quienes trabajan en ella”.

Camila Morrone aseguró que
Camila Morrone aseguró que sabía muy bien que la fama podía ser despiadada. REUTERS/Andrew Kelly

Esa normalización del entorno mediático la ayudó, según cuenta, a desarrollar una coraza frente a la atención pública.

Hoy, mientras su carrera sigue creciendo y su nombre se consolida por méritos propios, Camila Morrone mira hacia atrás con gratitud por haber crecido cerca de una leyenda del cine como Al Pacino

Temas Relacionados

Lucila SoláCamila Morroneestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Kiefer Sutherland es arrestado por presuntas amenazas criminales a un chofer de aplicación

El actor fue detenido en la madrugada del lunes tras un presunto altercado en el oeste de Hollywood

Kiefer Sutherland es arrestado por

Así es el remake sudafricano de “The Office”: un nuevo jefe, una nueva oficina y el mismo caos

El clásico formato de falso documental llega a Sudáfrica. Esto es lo que revela su primer tráiler oficial

Así es el remake sudafricano

El fenómeno Owen Cooper y las lecciones que deja su paso de alumno solitario en teatro a referente generacional internacional

El joven actor de “Adolescencia” inspiró a miles y agitó una conversación inesperada. Su historia demuestra cómo un referente puede modificar realidades, derribar barreras y encender nuevos debates

El fenómeno Owen Cooper y

Matt Damon habla sobre su apoyo a Ben Affleck en medio de sus divorcios: “Estuve ahí para todo”

Los actores reflexionaron sobre la lealtad, la fama y su nueva colaboración cinematográfica

Matt Damon habla sobre su

AC/DC y la historia detrás de la pista que Brian Johnson considera el reflejo más puro de la banda australiana

El artista describió un proceso creativo marcado por la espontaneidad, resaltando cómo una colaboración puntual con Malcolm y Angus Young resultó en una pieza central del repertorio y legado del grupo

AC/DC y la historia detrás
DEPORTES
La incómoda situación que afronta

La incómoda situación que afronta Yuki Tsunoda tras quedarse sin butaca en la Fórmula 1

Rosario Central vende piezas históricas del Gigante de Arroyito: “Testigos del Mundial 78 y de gestas imposibles”

La fuerte advertencia de un histórico piloto de Fórmula 1 y compañero de Schumacher a Franco Colapinto

La promesa del tenis argentino que mide casi 2 metros y usa un golpe en peligro de extinción: “Siempre miré mucho a Federer y a Del Potro”

“¿A que no sabés quién me apareció en Tinder?“: la filosa broma que sufrió uno de los futbolistas de la selección argentina

TELESHOW
Chechu Bonelli contó la verdad

Chechu Bonelli contó la verdad detrás de su vínculo con Facundo Pieres

Tiago PZK tuvo que ser operado y contó cómo seguirá su recuperación: “Gracias por su buena energía”

Sabrina Rojas habló de las fotos íntimas de Luciano Castro que se habrían filtrado: “Hay una familia detrás”

El Indio Solari agradeció el Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UBA: “A mí me pone muy feliz”

Juana Repetto reveló cuál es su mayor miedo sobre la cesárea: “Pánico”

INFOBAE AMÉRICA

El antisemitismo de los ayatolás

El antisemitismo de los ayatolás ha deshecho a Irán

El régimen de Venezuela dijo haber excarcelado a “más de 400″ presos políticos: ONG independientes desmintieron la cifra

Cientos de familias comenzaron a denunciar las detenciones políticas en Venezuela tras años de silencio por temor al régimen

Protestas en Irán: el aumento de lesiones oculares por disparos revela la brutalidad de la represión del régimen

Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros países pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán inmediatamente