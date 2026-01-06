Entretenimiento

Hugh Jackman, irreconocible como Robin Hood en el primer tráiler de un oscuro remake con el sello de A24

La nueva película muestra a un Robin Hood herido, solitario y atormentado; muy lejos del héroe romántico que inmortalizó la tradición popular

Luchando con su pasado tras una vida de crimen y asesinatos, Robin Hood se encuentra gravemente herido tras una batalla que pensaba que sería la última. (Créditos: A24)

El mito de Robin Hood vuelve al cine, pero esta vez la mirada del director Michael Sarnoski lo despoja de romanticismo y heroicidad. Este martes, A24 lanzó el primer tráiler oficial de The Death of Robin Hood, una reinterpretación radicalmente oscura de la legendaria figura inglesa, protagonizada por Hugh Jackman y escrita y dirigida por el cineasta detrás de Pig y Un lugar en silencio: día uno.

Como se aprecia en el adelanto, esta versión está muy lejos del forajido que “robaba a los ricos para dar a los pobres” y apuesta, en cambio, por una mirada brutal, violenta e introspectiva.

Según la sinopsis oficial citada por Variety, la película presenta a un Robin Hood que “lucha con su pasado después de una vida de crimen y asesinato”.

La nueva imagen de Hugh
La nueva imagen de Hugh Jackman para la versión más oscura de la historia de Robin Hood (Créditos: A24)

Este hombre no aparece en escena como un héroe popular, ni como un símbolo de justicia social; sino como “un solitario curtido por la batalla” que aparece “gravemente herido y en manos de una mujer misteriosa que le ofrece una oportunidad de salvación”.

“La gente habla de Robin Hood, cuenta sus historias. Todas son mentiras”, se escucha decir a una voz en off. Luego, otro personaje sentencia: “Él no era un héroe. Era un bandido asesino”.

La descripción monstruosa del propio Hood se retrata con uan sucesión de escenas dominadas por la brutalidad: ataques con flechas, golpes e incluso empalamientos. “He matado a tantos que no podría darte una cifra. Es una maldición”, menciona resignado.

Hugh Jackman aseguró que esta
Hugh Jackman aseguró que esta versión muestra a Robin Hood “como un hombre real, con cicatrices, dolor y remordimiento” (Créditos: A24)

El director Michael Sarnoski explicó que su enfoque busca confrontar la distancia entre la leyenda y la realidad.

Según declaró a Entertainment Weekly, este Robin Hood “fue un forajido asesino que hizo muchas cosas terribles y era bastante monstruoso. Pero ha vivido lo suficiente como para ver cómo se crea este folclore sobre él. Está tratando de entender cómo se siente al ser retratado como un héroe cuando sabe lo que realmente fue”.

Uno de los aspectos más comentados del tráiler es la transformación física de Hugh Jackman. El actor de 57 años porta una “enorme barba gris y largos mechones plateados” que ocultan gran parte de su rostro.

El actor de Wolverine explicó que el peso humano del personaje fue una variable importante para aceptar este rol. “Examina cómo el poder puede usarse para el bien o para el mal”, contó a Entertainment Weekly. “Robin Hood es un hombre real en nuestra historia. Con todas las cicatrices, el dolor, el arrepentimiento y, sí, el amor”.

Además de Jackman, The Death of Robin Hood tiene a Jodie Comer (Killing Eve, 28 Years Later) en su reparto como la misteriosa mujer que promete ayudar “a todos los que llegan a esta isla”. El director adelantó que ella introduce a Robin “a otro lado de la vida” y que “la danza entre esos dos aporta la sensibilidad a esta película”.

El filme fue rodado en
El filme fue rodado en Irlanda del Norte, locación que aporta una estética oscura y realista al nuevo relato de Robin Hood.(Créditos: A24)

Bill Skarsgård (Nosferatu, It) encarna “una versión del pequeño Juan” (mejor amigo de Robin Hood), según detalla People, mientras que el elenco se completa con Noah Jupe (A Quiet Place, Honey Boy) y Murray Bartlett (The White Lotus, Welcome to Chippendales).

El tráiler también sugiere la presencia de una niña vinculada al personaje de Comer, cuyo pasado es igualmente oscuro.

The Death of Robin Hood fue rodada en Irlanda del Norte y cuenta con la producción de Aaron Ryder y Andrew Swett bajo el sello Ryder Picture Company, junto a Alexander Black para Lyrical Media.

Primer tráiler de" The Death
Primer tráiler de" The Death of Robin Hood" (Créditos: A24)

A24 adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos tras su paso por Cannes en 2024 y se encargará del estreno doméstico, mientras que True Brit Entertainment la lanzará en el Reino Unido e Irlanda.

El estreno en cines está previsto para 2026.

