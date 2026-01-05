Hugh Jackman en la mira: críticas de la familia Sardina sacuden el estreno de Song Sung Blue: “Se está revolviendo en su tumba”

Hugh Jackman en Song Sung Blue

La reciente producción cinematográfica “Song Sung Blue”, protagonizada por Hugh Jackman en el papel de Mike Sardina, ha generado un marcado debate tras su estreno. El filme, que explora la vida del imitador de Neil Diamond, ha enfrentado una oleada de críticas por parte de la familia real del personaje, quienes han manifestado su descontento respecto al tratamiento de la historia y la representación de los personajes en la pantalla. La reacción más contundente proviene de Michael Sardina Jr., hijo del fallecido Mike Sardina, quien ha expresado abiertamente su rechazo a la forma en que la película retrata a su padre y a su madrastra, Claire Sardina. En declaraciones realizadas al Daily Mail, Sardina Jr. no dudó en afirmar que la imagen presentada de su progenitor habría resultado altamente ofensiva para él, llegando incluso a sugerir que “probablemente se esté revolviendo en su tumba en este momento”.

Las críticas de la familia no se limitan únicamente al aspecto artístico o narrativo. Michael Sardina Jr. ha hecho pública su frustración ante lo que considera un trato injusto y parcial hacia su familia dentro y fuera de la producción. La desaprobación no se restringe al contenido de la película, sino que abarca también las dinámicas de comunicación y la participación de los familiares directos en el proceso de creación y promoción del filme.

Opinión de Michael Sardina Jr. sobre la representación de su padre y su participación en la película

La película 'Song Sung Blue' protagonizada por Hugh Jackman afronta duras críticas de la familia real de Mike Sardina

Michael Sardina Jr. no solo cuestiona la fidelidad del retrato de su padre en “Song Sung Blue”, sino que además señala una falta de respeto significativa en el modo en que se gestionó la relación entre la producción y los descendientes de Mike Sardina. Según sus propias palabras, tanto él como su hermana Angelina Sardina recibieron una compensación económica “ridículamente baja” por su papel como consultores, una cifra que considera desproporcionada en relación a su vínculo directo con la historia y su implicación prevista en la película.

El hijo del imitador de Neil Diamond también resalta que las decisiones creativas adoptadas por los responsables del filme no reflejan la realidad de su familia. De acuerdo con sus declaraciones, la película presenta una imagen distorsionada tanto de su padre como de Claire Sardina, lo que, en su opinión, menoscaba la memoria y el legado de ambos. Sardina Jr. insiste en que la representación cinematográfica ignora aspectos relevantes de la vida de su padre y omite deliberadamente matices cruciales para comprender su verdadera personalidad y los vínculos familiares.

Exclusión de Michael Sardina Jr. y su hermana en la narrativa y producción

Michael Sardina Jr. denuncia la falta de comunicación con Hugh Jackman y el equipo durante el rodaje del biopic (Instagram/Kate Hudson)

Otro de los puntos de mayor controversia es la exclusión de Michael Sardina Jr. y su hermana Angelina en la narrativa y el desarrollo de la película. Aunque ambos fueron contratados como consultores, su participación se vio limitada y, según denuncia Sardina Jr., su presencia real en la vida de su padre fue ignorada intencionadamente en el guion y en la construcción de los personajes. En la película, el papel de Angelina es interpretado por la artista King Princess, pero Michael sostiene que la importancia de su relación con su padre fue relegada a un segundo plano o, directamente, omitida.

El distanciamiento entre los familiares y el equipo de producción fue aún más evidente durante el rodaje, ya que Michael Sardina Jr. asegura que no mantuvo ninguna comunicación con Hugh Jackman, Kate Hudson ni con ningún otro miembro del elenco. Esta falta de interacción, según explica, contribuyó a una representación poco precisa, al no haberse consultado con quienes conocían de primera mano la vida y los matices de los protagonistas reales.

Participación de la familia en el estreno y reacciones posteriores

La familia de Mike Sardina considera que la representación en la película distorsiona la imagen del imitador de Neil Diamond (YouTube/Focus Features)

A pesar del escaso contacto durante la producción, los miembros de la familia fueron invitados al estreno de “Song Sung Blue” en Nueva York, celebrado el 11 de diciembre de 2025. Al evento asistieron Michael Sardina Jr., su hermana Angelina, su madrastra Claire Sardina y las hijas de esta última, Dayna y Rachel Cartwright. También estuvieron presentes los hijos del anterior matrimonio de Claire, quienes aparecen retratados en la película.

Durante el estreno, Michael Jr. se presentó brevemente a Kate Hudson, protagonista femenina del filme, aunque la interacción fue superficial. Posteriormente, el hijo de Mike Sardina criticó públicamente al elenco por lo que consideró una exclusión deliberada de su familia tanto en la narrativa de la película como en la promoción mediática. En sus declaraciones, llegó a calificar a los protagonistas de “monstruos”, subrayando la falta de reconocimiento a la relevancia de su vínculo con el personaje principal.

Decisión de Michael Sardina Jr. de contar la versión completa de su familia y sus acciones contra la producción

Tras el estreno y las críticas públicas, Michael Sardina Jr. ha manifestado su determinación por ofrecer al público lo que considera la versión completa y precisa de la historia de su familia. Ha anunciado su intención de exigir responsabilidades a NBCUniversal y a todas las partes involucradas en la producción, argumentando que la familia fue tratada de manera injusta tanto en el proceso creativo como en el resultado final. Su objetivo es reivindicar la memoria de su padre y garantizar que se conozca la verdad sobre la relación familiar y los hechos que inspiraron la película.

Opinión positiva de Claire Sardina y el enfoque de Kate Hudson en su interpretación

Claire Sardina, viuda de Mike Sardina, destaca el respeto de Kate Hudson en la interpretación de su personaje en la cinta (REUTERS/Mario Anzuoni)

A diferencia de las críticas de Michael Sardina Jr., Claire Sardina, madrastra de Michael y viuda de Mike Sardina, ha expresado una opinión positiva sobre la película y la interpretación de su personaje a cargo de Kate Hudson. Claire ha reconocido públicamente que el enfoque de la actriz estuvo influenciado por un documental de 2008 sobre la pareja, lo que, según su perspectiva, contribuyó a una representación fiel y respetuosa de su figura. Esta diferencia de opiniones dentro de la familia subraya la complejidad del caso y las diversas percepciones sobre la manera en que la vida de Mike Sardina ha sido llevada al cine.