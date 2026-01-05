Lindsay Lohan comparte una foto poco común de su hijo Luai, de 2 años, después de celebrar las fiestas en Dubái

Lindsay Lohan dio un vistazo a su vida familiar. (Créditos: Reuters. Instagram/Lindsay Lohan)

Lindsay Lohan volvió a regalar a sus seguidores un vistazo privado a su vida familiar, compartiendo fotos poco comunes de su hijo, Luai, de 2 años, mientras jugaba en la nieve tras unas recientes celebraciones navideñas en Dubái.

La actriz, de 39 años, publicó las imágenes el sábado a través de sus historias de Instagram, mostrando al pequeño vestido con un abrigo acolchado con motivos de autos, pantalones marrón y botas de nieve, con su rostro cubierto por un emoji de corazón azul.

En la foto, la artista se mantiene a corta distancia, sonriendo y sosteniendo la mano de su hijo mientras observa sus primeros pasos sobre la nieve.

Lindsay Lohan compartió cómo su hijo disfrutaba de la nieve. (Instagram/Lindsay Lohan)

Las instantáneas, aunque cuidadosamente protegidas para preservar la privacidad del niño, ofrecen un vistazo a la vida cotidiana de la familia, que ha buscado mantener un perfil bajo desde que Lindsay Lohan decidió mudarse de Hollywood a Dubái alrededor de 2015.

En otra publicación, la actriz compartió una foto junto a su esposo, Bader Shammas, de 39 años, mostrando a la pareja sonriente y abrazando a su hijo en un ambiente familiar y festivo.

La estrella de Freaky Friday también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el año que concluyó. A través de varias fotos sin mostrar el rostro de Luai, la famosa resumió 2025 como un período lleno de amor y momentos significativos.

Una de las imágenes más entrañables mostraba a la familia de tres posando frente a un arco de globos, celebrando el segundo cumpleaños del niño, mientras que otras capturas retrataban salidas de ocio y vacaciones familiares, incluyendo un día en el zoológico Taronga de Sídney y disfraces de Batman para Halloween, en los que los tres adoptaron versiones masculinas y femeninas del icónico superhéroe.

Lindsay Lohan mostró algunas fotos de su vida familiar. (Instagram)

“Gracias 2025 por el amor, los recuerdos y los momentos que más importaron. Comenzando 2026 con el corazón lleno, con los pies en la tierra, esperanzada y profundamente agradecida por esta hermosa vida, mi esposo, mi hijo y mi familia”, escribió.

Cabe recordar que Lindsay Lohan y Bader Shammas contrajeron matrimonio en 2022 y recibieron a Luai al año siguiente. Su representante comentó a Page Six en julio de 2023 que la familia estaba “completamente enamorada y feliz”. La pequeña familia ha hecho de Dubái su hogar, donde la actriz ha encontrado la tranquilidad y seguridad que buscaba tras años de exposición mediática en Hollywood.

Durante una entrevista con Live With Kelly and Mark en julio, Lohan explicó que decidió mudarse a Dubái para “vivir una vida muy normal”. La actriz destacó la tranquilidad que le ofrece la ciudad.

“No hay preocupación de que no pueda ir a comer a un lugar porque alguien vaya a tomar una foto de mi hijo, y me siento muy segura”, comentó.

Lindsay Lohan aseguró que vivir en Dubai le permite tener mayor privacidad. (Instagram/Lindsay Lohan)

Además, señaló que en Dubái es ilegal fotografiar a otras personas sin su permiso, una medida que ha permitido a la estrella de Hollywood y a su familia disfrutar de su vida privada sin la constante presión mediática que enfrentan muchas celebridades en Estados Unidos.

Aunque la actriz ha vuelto esporádicamente a la actuación, su prioridad actual parece ser su familia y la crianza de su hijo en un entorno seguro.