Entretenimiento

Lindsay Lohan comparte una foto poco común de su hijo Luai, de 2 años, después de celebrar las fiestas en Dubái

La actriz protege la identidad de su hijo con emojis mientras comparte sus primeras experiencias en la nieve

Guardar
Lindsay Lohan dio un vistazo
Lindsay Lohan dio un vistazo a su vida familiar. (Créditos: Reuters. Instagram/Lindsay Lohan)

Lindsay Lohan volvió a regalar a sus seguidores un vistazo privado a su vida familiar, compartiendo fotos poco comunes de su hijo, Luai, de 2 años, mientras jugaba en la nieve tras unas recientes celebraciones navideñas en Dubái.

La actriz, de 39 años, publicó las imágenes el sábado a través de sus historias de Instagram, mostrando al pequeño vestido con un abrigo acolchado con motivos de autos, pantalones marrón y botas de nieve, con su rostro cubierto por un emoji de corazón azul.

En la foto, la artista se mantiene a corta distancia, sonriendo y sosteniendo la mano de su hijo mientras observa sus primeros pasos sobre la nieve.

Lindsay Lohan compartió cómo su
Lindsay Lohan compartió cómo su hijo disfrutaba de la nieve. (Instagram/Lindsay Lohan)

Las instantáneas, aunque cuidadosamente protegidas para preservar la privacidad del niño, ofrecen un vistazo a la vida cotidiana de la familia, que ha buscado mantener un perfil bajo desde que Lindsay Lohan decidió mudarse de Hollywood a Dubái alrededor de 2015.

En otra publicación, la actriz compartió una foto junto a su esposo, Bader Shammas, de 39 años, mostrando a la pareja sonriente y abrazando a su hijo en un ambiente familiar y festivo.

La estrella de Freaky Friday también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el año que concluyó. A través de varias fotos sin mostrar el rostro de Luai, la famosa resumió 2025 como un período lleno de amor y momentos significativos.

Una de las imágenes más entrañables mostraba a la familia de tres posando frente a un arco de globos, celebrando el segundo cumpleaños del niño, mientras que otras capturas retrataban salidas de ocio y vacaciones familiares, incluyendo un día en el zoológico Taronga de Sídney y disfraces de Batman para Halloween, en los que los tres adoptaron versiones masculinas y femeninas del icónico superhéroe.

Lindsay Lohan mostró algunas fotos
Lindsay Lohan mostró algunas fotos de su vida familiar. (Instagram)

“Gracias 2025 por el amor, los recuerdos y los momentos que más importaron. Comenzando 2026 con el corazón lleno, con los pies en la tierra, esperanzada y profundamente agradecida por esta hermosa vida, mi esposo, mi hijo y mi familia”, escribió.

Cabe recordar que Lindsay Lohan y Bader Shammas contrajeron matrimonio en 2022 y recibieron a Luai al año siguiente. Su representante comentó a Page Six en julio de 2023 que la familia estaba “completamente enamorada y feliz”. La pequeña familia ha hecho de Dubái su hogar, donde la actriz ha encontrado la tranquilidad y seguridad que buscaba tras años de exposición mediática en Hollywood.

Durante una entrevista con Live With Kelly and Mark en julio, Lohan explicó que decidió mudarse a Dubái para “vivir una vida muy normal”. La actriz destacó la tranquilidad que le ofrece la ciudad.

No hay preocupación de que no pueda ir a comer a un lugar porque alguien vaya a tomar una foto de mi hijo, y me siento muy segura”, comentó.

Lindsay Lohan aseguró que vivir
Lindsay Lohan aseguró que vivir en Dubai le permite tener mayor privacidad. (Instagram/Lindsay Lohan)

Además, señaló que en Dubái es ilegal fotografiar a otras personas sin su permiso, una medida que ha permitido a la estrella de Hollywood y a su familia disfrutar de su vida privada sin la constante presión mediática que enfrentan muchas celebridades en Estados Unidos.

Aunque la actriz ha vuelto esporádicamente a la actuación, su prioridad actual parece ser su familia y la crianza de su hijo en un entorno seguro.

Temas Relacionados

Lindsay Lohanhijoentretenimientoestrellas de Hollywood

Últimas Noticias

Mickey Rourke lanza campaña de GoFundMe para evitar ser desalojado de su casa en Los Ángeles: “La fama no te protege”

El actor enfrenta una deuda de 60.000 dólares en alquiler y pidió ayuda a sus fans

Mickey Rourke lanza campaña de

La razón por la que Michael B. Jordan necesitó terapia tras interpretar al villano de ‘Pantera Negra’

El actor reflexionó sobre el impacto emocional que le dejó su papel en la cinta y la importancia de buscar ayuda profesional para procesarlo

La razón por la que

La Casa del Dragón confirma su final: la cuarta temporada será la última gran batalla en Poniente

La confirmación de que la serie derivada llegará a su fin coincide con el desarrollo de nuevos títulos que exploran otros momentos y figuras dentro de la franquicia televisiva de HBO

La Casa del Dragón confirma

Los posibles destinos a los que se mudará Angelina Jolie tras poner a la venta su mansión de Los Ángeles

La actriz planea vender su lujosa casa ubicada en Hollywood

Los posibles destinos a los

North West sorprende en las redes sociales al mostrar un nuevo piercing en su rostro

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West volvió a generar conversación entre sus seguidores por su renovado look

North West sorprende en las
DEPORTES
Los poderosos competidores brasileños que

Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo de Neymar con su padre tras la última lesión que estuvo a punto de retirarlo

La contundente sentencia de Mauro Icardi sobre su futuro y la llamativa referencia a la China Suárez

Preocupación en River Plate: las dos figuras que se lesionaron en el inicio de la pretemporada

“Los escucho preocupados”: la fuerte defensa del Cholo Simeone al oír en vivo las críticas a Julián Álvarez

TELESHOW
Paulo Londra y Martina Quetglas

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

Wanda Nara se despidió de Uruguay y anticipó su regreso a la Argentina: el motivo de su vuelta

El divertido baile de Evangelina Anderson y su hija Lola Demichelis: “Esta es la primera lección”

Lizy Tagliani mostró un tierno momento junto a su hijo Tati: “La producción de fotos que me hizo”

Barby Franco se sinceró sobre la crianza de su hija Sarah: “La única que le pone límites soy yo”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Los 47 segundos de Maduro

Las autoridades suizas identificaron a las 40 víctimas del incendio en un bar de Crans-Montana

“No crazy war, yes peace”: las burlas y provocaciones del dictador Nicolás Maduro que agotaron la paciencia de Trump

Al menos 15 muertos y centenares de detenidos tras una semana de protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás

Edmundo González: “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta”