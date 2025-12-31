MTV apaga sus canales musicales icónicos y despide una era de videos las 24 horas

MTV cerró cinco canales de música continúa. (Captura de video)

MTV, el canal que durante décadas definió la manera en que el mundo consumió música pop, se prepara para apagar una parte fundamental de su historia. A partir de hoy, 31 de diciembre, la cadena cerrará muchos de sus últimos canales dedicados a la transmisión de videos musicales las 24 horas.

La medida, anunciada oficialmente en octubre de 2025, tendrá alcance global y afectará a estaciones de MTV en distintos países. El cierre afectará primero a los canales en el Reino Unido e Irlanda, y posteriormente a los de Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

Los canales que desaparecerán son: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, espacios que aún mantenían viva la tradición de programar videos musicales de forma continua.

Según destacó el medio especializado Consequence, el cierre de MTV Music estuvo cargado de simbolismo: el canal se despidió transmitiendo “Video Killed the Radio Star”, de The Buggles, el mismo videoclip que inauguró la señal de MTV en Estados Unidos en 1981.

MTV despidió su señal con el video “Video Killed the Radio Star” de The Buggles. (Captura de video)

A pesar de estos cambios, MTV no desaparecerá por completo de la televisión. Los canales insignia de la marca continuarán al aire en todos los países, replicando el modelo que desde hace años se impuso en Estados Unidos.

Estas señales, sin embargo, están lejos de la MTV que muchos recuerdan: hoy su programación se centra principalmente en realities y programas de entretenimiento de alta audiencia, relegando los videos musicales a un papel casi testimonial.

En su época dorada, MTV convirtió los videos musicales en arte y convirtió a sus estrellas en mitos globales. Pero la revolución digital transformó la manera de consumir contenido. A partir de la década de 2010, YouTube, Spotify, TikTok y otras plataformas desplazaron a la televisión tradicional.

Por tanto, en 2011 el canal principal dejó de mostrar clips musicales, y le delegó esa tarea a los canales secundarios. El público dejó de esperar a que un canal programara su video favorito y ahora lo elige al instante.

Las plataformas de streaming poco a poco desplazaron a los canales de MTV. (MTV )

La decisión se enmarca en un contexto más amplio de reestructuración financiera. Paramount Skydance atraviesa un proceso de reducción de costos tras la exitosa —aunque controvertida— fusión concretada a principios de este año.

Dentro de esa estrategia, el recorte de canales y contenidos considerados menos rentables aparece como una medida clave. No obstante, de acuerdo con distintos reportes, el director ejecutivo David Ellison mantiene interés en revitalizar MTV y otras señales de cable del grupo, aunque todavía no se ha definido con claridad cómo se materializará ese plan.

En septiembre, The Wall Street Journal reveló que Ellison recibió propuestas e ideas para el futuro de MTV por parte de figuras influyentes de la industria musical, como Irving Azoff y Lucian Grainge, así como de varios artistas de renombre.

Entre las posibilidades que se han discutido figura una transformación radical de la marca: convertir MTV en un servicio de streaming enfocado en música, capaz de competir directamente con plataformas como Spotify o YouTube, dominantes en el consumo actual de contenidos musicales.

Los premios MIAW de MTV Latinoamérica también fueron cancelados. (Captura de video)

El cierre de los canales de música no ha sido la única medida de ajuste tomada por Paramount en 2025. En febrero, cuando la fusión con Skydance aún estaba en proceso, MTV anunció la cancelación de varias ceremonias de premios históricas, entre ellas los MTV Europe Music Awards y los Premios MIAW de MTV Latinoamérica, antes conocidos como Premios Millennial.

Estas decisiones reforzaron la percepción de que la compañía estaba dispuesta a sacrificar símbolos tradicionales de la marca en favor de la viabilidad económica.