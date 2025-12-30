Evalúan acusar formalmente a D4vd de asesinato tras hallazgo del cuerpo de una menor en su auto

La investigación policial apunta a que varias personas participaron en el desmembramiento y disposición del cadáver de Celeste Rivas Hernández (Instagram/@d4vddd/Riverside Sheriff)

La investigación sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández involucra a D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke.

Tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 15 años en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante el 8 de septiembre, las últimas fechas de su gira “Withered” en Estados Unidos y Europa se cancelaron.

Además, la promoción de su álbum debut y colaboraciones con marcas como Hollister y Crocs, así como con la artista Kali Uchis, quedaron suspendidas.

En el ámbito judicial, fuentes consultadas por TMZ indicaron que la gran jurado encargada del caso estaba llamada a pronunciar una acusación formal contra D4vd por la muerte de Rivas.

La fiscal Beth Silverman y otras autoridades consideraron que existían indicios suficientes para vincular al músico con el presunto crimen.

D4vd, señalado como sospechoso, canceló su gira y suspendió colaboraciones comerciales, entre las que se encontraba una con Kali Uchis (YouTube/Kali Uchis)

Según las mismas fuentes, Robert Morgenroth, representante del cantante, fue citado a declarar durante varios días.

Un reportero del citado medio escuchó cómo Morgenroth informaba a su abogado en los pasillos del juzgado que Silverman fue “muy insistente” en preguntar por qué no avisó a la policía, a lo que él respondió que su labor consistía en garantizar el desarrollo de la gira de D4vd, no en intervenir en asuntos policiales.

Mientras tanto, ABC News confirmó que las autoridades consideraron a D4vd como sospechoso en la investigación del fallecimiento de Rivas Hernández, aunque hasta la fecha no se produjeron detenciones y la causa de muerte sigue pendiente de determinación oficial.

Fuentes policiales señalaron al medio que el cuerpo de la joven presentaba signos de desmembramiento y que los responsables de la manipulación y disposición del cadáver probablemente fueron varias personas.

“El proceso de desmembramiento y disposición del cuerpo parece haber involucrado a más de un individuo”, aseguraron los investigadores citados por ABC News.

Las autoridades hallaron el cuerpo de la adolescente en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd (Captura de pantalla / KABC)

Añadieron que la determinación de la causa específica del deceso, aún pendiente por parte del forense del condado de Los Ángeles, será clave para avanzar en la imputación formal de cargos.

La BBC informó que el acceso público a los registros sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández quedó restringido por orden judicial tras una solicitud policial, con el objetivo de que los agentes recibieran la información médica antes que el público general.

El jefe forense, Dr. Odey Ukpo, declaró que esta práctica resultaba “prácticamente desconocida en otros condados” y no demostró mejorar los resultados en el ámbito legal.

“La ley nos impide ser completamente transparentes mientras esta orden se mantenga vigente”, apuntó Ukpo en declaraciones recogidas por la cadena británica.

El caso se remonta a cuando la policía localizó los restos de la adolescente en una bolsa dentro del maletero del Tesla, después de responder a una denuncia por olor fétido en un depósito de vehículos de Hollywood.

La policía de Los Ángeles mantiene varias líneas de investigación abiertas y sostiene que D4vd no coopera activamente con el proceso (Darkroom/Interscope)

El automóvil, registrado a nombre de D4vd, fue remolcado desde el barrio de Hollywood Hills cinco días después de haber sido abandonado.

La joven, residente en Lake Elsinore, California, figuraba en un volante de búsqueda como desaparecida desde abril de 2024.

Los investigadores estimaron que, para el momento del hallazgo, el cuerpo llevaba varias semanas en estado de descomposición.

La menor vestía un top, leggings negros talla pequeña y joyas de metal amarillo, y tenía un tatuaje con la palabra “Shhh...” en el dedo índice, casi idéntico al que exhibe el propio artista en la misma zona, según el informe forense publicado inicialmente por la oficina del forense del condado de Los Ángeles.

Vecinos de la comunidad identificaron a Rivas Hernández, hija de padres inmigrantes salvadoreños, como una adolescente que frecuentaba una tienda local para comprar golosinas y refrescos.

La joven de 15 años se encontraba desaparecida desde 2024 (Oficina del Sheriff de Riverside)

Su familia, devastada por la pérdida, recurrió a campañas de recaudación para sufragar el funeral realizado en octubre.

El caso quedó bajo la jurisdicción de la división de robos y homicidios de la policía de Los Ángeles, que mantiene abiertas varias líneas de investigación e interrogó a personas que podrían estar relacionadas con el suceso.

Las autoridades registraron la residencia donde vivía D4vd poco después de identificar el cuerpo, aunque el cantante, hasta el momento, no realizó declaraciones públicas y, de acuerdo con las fuentes policiales, no colaboró activamente en la investigación.

“D4vd no está cooperando con la investigación”, afirmaron fuentes policiales a ABC News.

La muerte de Celeste Rivas Hernández, quien residía a unos 120 kilómetros del lugar donde fue hallada, aún continúa siendo investigada por la policía en Estados Unidos.