Entretenimiento

Evalúan acusar formalmente a D4vd de asesinato tras hallazgo del cuerpo de una menor en su auto

El cantante David Anthony Burke enfrenta actualmente procesos judiciales por el presunto crimen de Celeste Rivas Hernández

Guardar
La investigación policial apunta a
La investigación policial apunta a que varias personas participaron en el desmembramiento y disposición del cadáver de Celeste Rivas Hernández (Instagram/@d4vddd/Riverside Sheriff)

La investigación sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández involucra a D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke.

Tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 15 años en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante el 8 de septiembre, las últimas fechas de su gira “Withered” en Estados Unidos y Europa se cancelaron.

Además, la promoción de su álbum debut y colaboraciones con marcas como Hollister y Crocs, así como con la artista Kali Uchis, quedaron suspendidas.

En el ámbito judicial, fuentes consultadas por TMZ indicaron que la gran jurado encargada del caso estaba llamada a pronunciar una acusación formal contra D4vd por la muerte de Rivas.

La fiscal Beth Silverman y otras autoridades consideraron que existían indicios suficientes para vincular al músico con el presunto crimen.

D4vd, señalado como sospechoso, canceló
D4vd, señalado como sospechoso, canceló su gira y suspendió colaboraciones comerciales, entre las que se encontraba una con Kali Uchis (YouTube/Kali Uchis)

Según las mismas fuentes, Robert Morgenroth, representante del cantante, fue citado a declarar durante varios días.

Un reportero del citado medio escuchó cómo Morgenroth informaba a su abogado en los pasillos del juzgado que Silverman fue “muy insistente” en preguntar por qué no avisó a la policía, a lo que él respondió que su labor consistía en garantizar el desarrollo de la gira de D4vd, no en intervenir en asuntos policiales.

Mientras tanto, ABC News confirmó que las autoridades consideraron a D4vd como sospechoso en la investigación del fallecimiento de Rivas Hernández, aunque hasta la fecha no se produjeron detenciones y la causa de muerte sigue pendiente de determinación oficial.

Fuentes policiales señalaron al medio que el cuerpo de la joven presentaba signos de desmembramiento y que los responsables de la manipulación y disposición del cadáver probablemente fueron varias personas.

“El proceso de desmembramiento y disposición del cuerpo parece haber involucrado a más de un individuo”, aseguraron los investigadores citados por ABC News.

Las autoridades hallaron el cuerpo
Las autoridades hallaron el cuerpo de la adolescente en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd (Captura de pantalla / KABC)

Añadieron que la determinación de la causa específica del deceso, aún pendiente por parte del forense del condado de Los Ángeles, será clave para avanzar en la imputación formal de cargos.

La BBC informó que el acceso público a los registros sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández quedó restringido por orden judicial tras una solicitud policial, con el objetivo de que los agentes recibieran la información médica antes que el público general.

El jefe forense, Dr. Odey Ukpo, declaró que esta práctica resultaba “prácticamente desconocida en otros condados” y no demostró mejorar los resultados en el ámbito legal.

“La ley nos impide ser completamente transparentes mientras esta orden se mantenga vigente”, apuntó Ukpo en declaraciones recogidas por la cadena británica.

El caso se remonta a cuando la policía localizó los restos de la adolescente en una bolsa dentro del maletero del Tesla, después de responder a una denuncia por olor fétido en un depósito de vehículos de Hollywood.

La policía de Los Ángeles
La policía de Los Ángeles mantiene varias líneas de investigación abiertas y sostiene que D4vd no coopera activamente con el proceso (Darkroom/Interscope)

El automóvil, registrado a nombre de D4vd, fue remolcado desde el barrio de Hollywood Hills cinco días después de haber sido abandonado.

La joven, residente en Lake Elsinore, California, figuraba en un volante de búsqueda como desaparecida desde abril de 2024.

Los investigadores estimaron que, para el momento del hallazgo, el cuerpo llevaba varias semanas en estado de descomposición.

La menor vestía un top, leggings negros talla pequeña y joyas de metal amarillo, y tenía un tatuaje con la palabra “Shhh...” en el dedo índice, casi idéntico al que exhibe el propio artista en la misma zona, según el informe forense publicado inicialmente por la oficina del forense del condado de Los Ángeles.

Vecinos de la comunidad identificaron a Rivas Hernández, hija de padres inmigrantes salvadoreños, como una adolescente que frecuentaba una tienda local para comprar golosinas y refrescos.

La joven de 15 años
La joven de 15 años se encontraba desaparecida desde 2024 (Oficina del Sheriff de Riverside)

Su familia, devastada por la pérdida, recurrió a campañas de recaudación para sufragar el funeral realizado en octubre.

El caso quedó bajo la jurisdicción de la división de robos y homicidios de la policía de Los Ángeles, que mantiene abiertas varias líneas de investigación e interrogó a personas que podrían estar relacionadas con el suceso.

Las autoridades registraron la residencia donde vivía D4vd poco después de identificar el cuerpo, aunque el cantante, hasta el momento, no realizó declaraciones públicas y, de acuerdo con las fuentes policiales, no colaboró activamente en la investigación.

“D4vd no está cooperando con la investigación”, afirmaron fuentes policiales a ABC News.

La muerte de Celeste Rivas Hernández, quien residía a unos 120 kilómetros del lugar donde fue hallada, aún continúa siendo investigada por la policía en Estados Unidos.

Temas Relacionados

D4vdCeleste RivasEstados UnidosEntretenimiento

Últimas Noticias

“Todo encajó desde el primer minuto”, relata Sydney Sweeney sobre la producción de ‘La asistenta’

Durante una entrevista exclusiva con Fotogramas, la actriz compartió impresiones sobre el rodaje, detalló la dinámica creativa del equipo. Cómo la colaboración profesional fue clave en la adaptación cinematográfica del thriller de Freida McFadden

“Todo encajó desde el primer

Mel Gibson y Rosalind Ross se separaron tras 9 años de relación

El director y su novia, la guionista 34 años menor que él, han decidido ir por caminos separados tras casi una década de vínculo sentimental

Mel Gibson y Rosalind Ross

“Estoy agradecido de que Stranger Things me haya dado la seguridad económica para el resto de mi vida”, confesó Noah Schnapp

El actor estadounidense y protagonista de la icónica serie de Netflix, enfrenta una nueva etapa profesional y universitaria. Entrevistado por USA Today explicó cómo busca redefinir sus metas mientras deja atrás su papel más relevante hasta el momento

“Estoy agradecido de que Stranger

“Es bastante fácil para mí distanciarme del entorno en el que trabajo”: Jenna Ortega habló sobre su forma de convivir con la fama

En una charla íntima, la actriz reveló cómo mantiene el equilibrio entre la exposición mediática y su vida personal, mientras busca papeles extremos y nuevas oportunidades en la industria

“Es bastante fácil para mí

Cómo es la nueva vida de Macaulay Culkin lejos de la fama y muy cerca de su familia

El actor de “Mi pobre angelito” detalló en un pódcast cómo transformó su vida, priorizando la crianza activa y la privacidad sobre la exposición mediática, y celebrando cada día junto a sus seres queridos

Cómo es la nueva vida
DEPORTES
Impacto en River Plate: una

Impacto en River Plate: una de las promesas de Inferiores no firmó su primer contrato y se iría a Europa

La FIFA reemplazará a los premios The Best: los detalles del nuevo galardón

Quiénes son las 4 promesas de Boca Juniors que arrancarán la pretemporada con el plantel profesional

Con una drástica rebaja: la llamativa oferta del Galatasaray a Icardi para renovar el contrato

El crudo relato de una leyenda del tenis sobre las adicciones que pusieron en riesgo su vida: “Estaba perdido en este mundo”

TELESHOW
Diego Peretti y su novia

Diego Peretti y su novia disfrutaron de un mediodía soñado en José Ignacio: las fotos exclusivas

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

El abogado de Romina Gaetani contó cómo está la actriz luego de denunciar a su expareja por violencia de género

INFOBAE AMÉRICA

Rick Rubin vaticina que con

Rick Rubin vaticina que con la inteligencia artificial “se viene el punk rock de la programación”

Japón proveerá drones y tecnología a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador para frenar la pesca ilegal china

El Consejo Electoral de Haití fijó las próximas elecciones generales para agosto de 2026

Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña

Jair Bolsonaro sigue “estable” tras el segundo procedimiento que le practicaron para controlar las crisis de hipo