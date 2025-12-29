El novio de Ariana Grande, Ethan Slater compartió cómo disfrutan de sus vacaciones en casa

Ethan Slater dio un vistazo a sus vacaciones con Ariana Grande. (Instagram)

Ethan Slater ofreció un vistazo íntimo y relajado a las fiestas de Ariana Grande al compartir una serie de imágenes acogedoras de la cantante y actriz disfrutando del descanso navideño en casa.

El actor recurrió a sus historias de Instagram el viernes para publicar una foto en vivo en la que la protagonista de Wicked aparece recostada en un sofá, abrazando a un pequeño perro marrón y entregada a un momento de calma lejos de los escenarios y los reflectores.

En las imágenes, la protagonista de Wicked luce un estilo sencillo y elegante: un suéter de cuello alto negro combinado con pantalones a juego, el cabello castaño claro recogido con una diadema blanca ancha, aretes de perlas y zapatos de plataforma.

Ethan Slater publicó una foto de Ariana Grande abrazando a un perro. (Instagram/Ethan Slater)

Slater compartió además otro instante del encuentro, en el que se ve a la artista de 32 años sentada junto a un amigo, riendo despreocupadamente. Sobre la imagen, el actor escribió: “Muy felices fiestas”.

La propia Ariana Grande replicó varias de estas fotos en sus historias de Instagram, confirmando que se trató de una pequeña reunión privada con amigos durante el fin de semana.

Estas publicaciones se suman a una serie de apariciones discretas que han mantenido a la pareja en el centro de la conversación mediática. El fin de semana anterior, seguidores atentos detectaron a Ethan Slater en imágenes tomadas detrás de cámaras durante la participación de Ariana como anfitriona de Saturday Night Live.

El actor apareció en una publicación de Elizabeth Gillies —amiga cercana de la cantante— que celebraba el logro profesional de la famosa. En una de las fotos, Gillies incluso cubrió accidentalmente el rostro de Slater con la mano mientras brindaba con una copa de champán junto a Ariana.

Elizabeth Gillies celebró el triunfo de Ariana Grande. (Instagram)

Otra imagen mostraba a Slater y otros miembros del elenco sentados en un sofá tras bambalinas del icónico programa, aunque sin la presencia de Grande. Estos detalles no pasaron desapercibidos, especialmente en un contexto en el que la pareja ha sido blanco de rumores de ruptura debido a su aparente distancia durante las alfombras rojas y eventos promocionales de Wicked: For Good.

Aunque Ethan Slater incluyó el mes pasado una foto casual junto a Grande en una publicación de Instagram, ambos evitaron muestras públicas de afecto, lo que alimentó aún más las especulaciones.

La situación se intensificó cuando, en una entrevista en Today, Slater esquivó preguntas directas sobre su relación con la cantante.

Al ser consultado sobre cómo se sentía “trabajando con su novia todos los días”, el actor optó por centrar su respuesta en el elenco completo, describiéndolo como “increíble”, y elogió a Ariana Grande como una actriz “brillante”, además de destacar el talento “notable” de Cynthia Erivo.

Ethan Slater elogió el trabajo de Cynthia Erivo y Ariana Grande en "Wicked". (Evan Agostini/Invision/AP)

El nominado al Tony también recordó lo especial que fue ver a Grande y Erivo interpretar a Glinda y Elphaba frente al público, subrayando que, aunque el rodaje se realizó años atrás, la experiencia de ver la reacción de la audiencia fue particularmente emotiva. “Estoy muy orgulloso de todos con los que trabajé. Somos como una familia”, dijo.

Cabe recordar que Ariana Grande y Ethan Slater fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en julio de 2023. Ese mismo mes, Slater solicitó el divorcio de Lilly Jay, con quien comparte un hijo de tres años.

Por su parte, la ganadora del Grammy presentó la demanda de divorcio de su entonces esposo, Dalton Gomez, en septiembre de 2023, tras dos años de matrimonio, citando “diferencias irreconciliables” y señalando febrero de ese año como la fecha de separación.