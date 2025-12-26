Snoop Dogg lidera el espectáculo de medio tiempo navideño de la NFL

El cantante se presentó en el US Bank Stadium durante el partido de los Dallas Cowboys contra los Washington Commanders Créditos: Instagram/Snoop Dogg

Una combinación de grandes éxitos de Snoop Dogg y clásicos navideños animó el US Bank Stadium durante el medio tiempo del partido del jueves 25 de diciembre entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings, transmitido en vivo por Netflix como parte de su NFL Christmas Gameday 2025.

El rapero de 54 años subió al escenario acompañado por la estrella country Lainey Wilson y el grupo Huntr/x, conformado por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, conocidos por su participación en la película animada “Kpop Demon Hunters”.

Martha Stewart presentó el segmento titulado “Snoop’s Holiday Halftime Party”, que incluyó una versión especial de “’Twas the Night Before Christmas” narrada por Snoop Dogg.

El rapero hizo su entrada con un traje cruzado rojo estilo bombero, complementado con un largo abrigo rojo con ribetes de piel. Durante la actuación, interpretó una mezcla de sus temas más reconocidos, comenzando con “The One and Only”, seguido por “My Favorite Things” y “Nuthin’ But a ‘G’ Thang”.

Snoop Dogg interpretó sus propios éxitos durante el show. (Captura de video)

La presentación contó con el acompañamiento de una pequeña orquesta, bailarines vestidos con trajes inspirados en bastones de caramelo y una banda de música en vivo, que contribuyó a crear un ambiente navideño.

La transmisión en línea registró comentarios de algunos espectadores sobre la calidad del audio de la voz de Snoop, un desafío común en espectáculos en vivo que implican movimiento por el escenario y el campo de juego.

Tras sus primeros temas, Snoop Dogg se unió a Huntr/x para interpretar una versión pop de “The 12 Days of Christmas”. Luego, Lainey Wilson llegó al centro del campo en un trineo blanco, vestida con un mono blanco y un sombrero de vaquero, para cantar “Santa Claus Is Coming to Town”.

La parte final del espectáculo estuvo a cargo del tenor italiano Andrea Bocelli y su hijo Matteo, quienes ofrecieron un dueto de “White Christmas”. El cierre del segmento reunió a todos los artistas, incluyendo a Snoop, Wilson y Huntr/x, interpretando un clásico navideño.

Snoop Dogg lideró el show de medio tiempo del juego de Navidad de la NFL. (Captura de video)

El segmento de Snoop Dogg concluyó con una imagen familiar: el rapero rodeado de sus hijos y nietos, todos vestidos con pijamas navideños, en una escena que reforzó el carácter festivo del espectáculo. Además, Martha Stewart presentó un mensaje pregrabado recordando a los espectadores que la segunda mitad del partido estaba por comenzar.

Snoop comentó previamente a Tudum que el espectáculo sería “unas vacaciones para recordar”, y durante la transmisión bromeó sobre la combinación de NFL, Netflix y su participación en Navidad, destacando que buscaban ofrecer “música, amor y buen rollo” para los espectadores.

Netflix transmitió dos partidos de la NFL ese día. Más temprano, los Dallas Cowboys vencieron a los Washington Commanders 30-23 en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. La apertura del NFL Christmas Gameday estuvo a cargo de Kelly Clarkson, quien interpretó “Underneath the Tree”.

Kelly Clarkson fue la encargada de abrir el espectáculo de medio tiempo. (Captura de video)

Este es el segundo año consecutivo que Netflix presenta la transmisión del NFL Christmas Gameday con un espectáculo musical durante el medio tiempo. En 2024, Beyoncé encabezó el evento inaugural con una actuación que incluyó canciones de su álbum Cowboy Carter y la participación de artistas invitados, como Post Malone y su hija Blue Ivy Carter.

Las transmisiones de Netflix del año pasado lograron récords de audiencia, con un promedio de más de 26.5 millones de espectadores en Estados Unidos y más de 30 millones a nivel mundial.