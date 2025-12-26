Michael B. Jordan y el reto de interpretar a dos personajes en Sinners: “Dame una misión y objetivo, y lo voy a alcanzar”

La película Sinners se ambienta en el sur de Estados Unidos durante la era Jim Crow, reflejando la memoria colectiva afroamericana (Warner Bros. Pictures/YouTube)

Una sala de conferencias en Warner Bros. fue el escenario donde Michael B. Jordan relató las experiencias detrás de su doble interpretación como Smoke y Stack en la película Sinners, bajo la dirección de Ryan Coogler.

En diálogo con Los Angeles Times, el actor profundizó en las motivaciones, los retos y los aprendizajes que implicó asumir este doble papel en un drama con matices vampíricos. Jordan subrayó la confianza y la colaboración artística con Coogler como motores de la exigencia interpretativa del proyecto.

El origen de una dupla creativa

La colaboración entre Jordan y Coogler se remonta a más de una década, cuando establecieron una relación de confianza poco antes de rodar Fruitvale Station. El actor de 38 años explicó: “Nos llevamos muy bien desde el principio, hablando de dibujos animados y deportes. Los dos teníamos algo que demostrar”.

Coogler concibió Fruitvale Station pensando en Jordan, incluso antes de conocerlo. Tras el éxito de ese film, ambos continuaron trabajando juntos en títulos como Creed y Black Panther.

La colaboración entre Michael B. Jordan y Ryan Coogler inició con Fruitvale Station y se consolidó en Creed y Black Panther (REUTERS)

Respecto al origen de Sinners, el actor relató que la iniciativa surgió cuando propuso un proyecto personal a Coogler, quien respondió con una historia inesperada.

Jordan recordó: “Le llamé para proponerle un proyecto y él me dijo: ‘Eso suena genial, ¿qué tal este?’ Luego me habló de ‘Sinners’, aunque al principio dejó de lado que incluía vampiros y gemelos idénticos”. Al descubrir que debía encarnar a dos personajes gemelos, el actor fue enfático: “Dame una misión y objetivo, y lo voy a alcanzar”.

La construcción de Smoke y Stack

El reto de interpretar a los gemelos Smoke y Stack implicó una preparación técnica y emocional exhaustiva. Jordan contó con la guía de Beth McGuire, entrenadora de dialectos, con quien analizó las particularidades del habla y los gestos de cada hermano, incorporando el trauma infantil en matices físicos y emocionales.

“Me encerré y exploramos cómo el trauma infantil se manifestaba físicamente con estos chicos, la forma en que hablan, la manera de expresarse, cómo descansan. Empecé a notar diferencias sutiles al cambiar entre Smoke y Stack”, relató. En ciertos momentos, al mirarse al espejo, el actor no reconocía su propia identidad durante el proceso de transformación.

El vestuario diseñado por la oscarizada Ruth E. Carter marcó diferencias físicas y emocionales entre los gemelos interpretados por Jordan (Warner Bros. Picture)

Las diferencias entre ambos personajes también se reflejaron en lo visual, gracias al trabajo de Ruth E. Carter, diseñadora de vestuario galardonada con el Oscar. El propio actor explicó cómo las decisiones de vestuario impactaron su corporalidad: “El humo está cerrado y protegido, está plantado, así que vamos a darle un zapato de talla demasiado grande porque quería que se moviera despacio y metódico“.

Además detalló que “con Stack, hicimos media talla demasiado pequeña para sentir que no podía quedarse quieto porque así afrontaba su trauma, con su lenguaje elegante, sonriendo, riendo y pasando de una cosa a otra porque quería pasar del dolor como si no hubiera pasado”.

Desafíos técnicos y legado emocional

Durante el rodaje en Luisiana, la combinación de interpretación y tecnología resultó esencial para las escenas donde ambos gemelos compartían el plano. El equipo utilizó un halo rig, un dispositivo con diez cámara, montado alrededor de la cabeza de Jordan.

El actor describió: “Interpretaba a un personaje y luego me cambiaba de ropa y hacía del otro gemelo. Me apasiono con los aspectos técnicos porque, para mí, es divertido. Ahora, si añades sangre y jornadas de 16 horas, las cosas pueden volverse un poco locas”.

El reparto que acompaña a Jordan incluye a Wunmi Mosaku, Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Delroy Lindo y la joven promesa Miles Caton, quien interpreta a Sammie, un cantante de blues que lidera el juke joint donde Smoke y Stack comparten la gestión. Este personaje introduce dinamismo al universo de la película.

La película dirigida por Ryan Coogler, superó los USD 367 millones en la taquilla global y fue destacada por la recepción del público como una superproducción (Warner Bros. Pictures)

Tras concluir la filmación de Sinners, Jordan pasó varios meses en Inglaterra como director, productor y protagonista de una nueva versión de The Thomas Crown Affair.

De regreso en Estados Unidos, el actor reflexionó sobre la carga emocional de sus papeles previos, especialmente Killmonger en Black Panther, y la reconoció a Los Angeles Times la importancia de buscar apoyo terapéutico frente a personajes complejos: “Me sentía especialmente pesado”.

La ambientación histórica de la película, situada en el sur de Estados Unidos durante la era Jim Crow, dejó una huella profunda tanto en Jordan como en Coogler. Dar vida a los gemelos permitió al actor conectar con la memoria y la experiencia de generaciones anteriores, explorando la identidad afroamericana desde una perspectiva personal.

Tanto el actor como el director coincidieron en que el trabajo en Sinners se presenta como un homenaje a quienes lucharon por preservar su dignidad en circunstancias adversas y representa un tributo a la resiliencia y la memoria colectiva.