“Las mujeres avanzan en Hollywood y hacen que las cosas ocurran”, afirmó Jennifer Aniston sobre el rol femenino en el futuro de la industria

La actriz subrayó en diálogo con ELLE el valor de sumar nuevas voces y propuestas con perspectiva de género, convencida de que la diversidad y la creatividad potencian el crecimiento y la transformación de la industria audiovisual

Jennifer Aniston resaltó su crecimiento profesional al superar el encasillamiento y buscar desafíos más allá de su imagen en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jennifer Aniston marcó a una generación como figura central de la televisión moderna. Su papel en Friends la transformó en un fenómeno global y, en 2025, mantiene su relevancia como protagonista y productora en The Morning Show, así como en diversos proyectos empresariales y creativos.

En una entrevista exclusiva recogida por ELLE, Aniston reflexiona sobre el legado femenino que inspiró, su renacimiento profesional y su visión del éxito y la vida: “Las mujeres avanzan en Hollywood y hacen que las cosas ocurran”.

Fueron seis meses maravillosos que duraron 30 años”, bromea Aniston al recordar el impacto de Friends en su carrera y en la cultura popular. Su llegada a Instagram provocó un verdadero terremoto mediático: su primer selfie junto al elenco original batió récords, alcanzando un millón de seguidores en solo cinco horas y 16 minutos.

La trayectoria de Jennifer Aniston en Friends marcó un hito en la televisión y consolidó su influencia en la cultura popular global (REUTERS/Mario Anzuoni)

Así describió el momento en conversación con ELLE: “Y ahora también somos friends en Instagram. Hola, Instagram”. Su mensaje transformó el reencuentro en una experiencia viral y reafirmó su conexión con millones de seguidores.

Desafíos y renacimiento en el cine y la televisión

Al analizar la transición del éxito televisivo al cine, Aniston señala los trabajos que más la desafiaron y la ayudaron a romper moldes: “The Good Girl y Cake. Esas películas me recuerdan que soy capaz de más de lo que la industria veía en mí y del tipo de papeles en los que me encasillaba. Así que agradecí esos trabajos, porque cuando no te invitan a ese tipo de mesas suficientes veces, empiezas a pensar: 'Oh, quizá creen que no puedo hacerlo. Tal vez no pueda’. Pero luego llegan esas propuestas, y es reconfortante desafiarte y demostrarte que eres más que un buen reclamo", explicó la actriz a ELLE.

Su etapa actual está marcada por un renacimiento profesional en The Morning Show, donde asume el doble papel de actriz y productora ejecutiva, junto a Reese Witherspoon.

El liderazgo de Aniston como protagonista y productora ejecutiva en The Morning Show refuerza la presencia femenina en posiciones clave de la industria (REUTERS/Kylie Cooper)

Sobre los personajes más afines a su personalidad, confesó: “Probablemente diría Rachel, salvo porque en mi familia no teníamos dinero cuando era niña, y ella sí. Pero, en realidad, yo quiero parecerme a Alex (Levy, su personaje en ‘The Morning Show’). ¡Me encanta! No es que desee ser malvada e implacable, aunque tiene algo muy especial".

Para la actriz, hoy se identifica más con los personajes fuertes y complejos que interpreta.“Es divertido gritar y poner a los demás en su sitio”, agregó.

Perspectiva sobre el avance femenino en Hollywood

Décadas de experiencia en Hollywood dotaron a Aniston de una visión aguda sobre los avances y desafíos de las mujeres en la industria.

La visión de Jennifer Aniston sobre la evolución de la mujer en Hollywood enfatiza la importancia de tener un lugar activo en la creación de proyectos (REUTERS/Kylie Cooper)

Señala el cambio de paradigma: “Lo mejor es que soy una mujer que trabaja en Hollywood, y que puedo seguir haciendo lo que me encanta. Luché mucho y me apasiona mi profesión. Y también que podemos crear proyectos que marcan la diferencia e incorporar voces femeninas; es algo maravilloso que hacemos ahora que se nos permite tener un sitio en la mesa”, puntualizó Aniston según ELLE.

Luego añadió: “Mencionando lo peor: hubo una época en la que no se nos permitía estar en esa posición. Se pensaba: 'Qué adorable que creas que puedes ser productora o dirigir una productora’. Era una industria dominada por hombres, y aún nos queda camino por recorrer, pero las mujeres en Hollywood avanzan. Hacemos que las cosas ocurran".

Espíritu emprendedor y proyectos inspiradores

Más allá de la interpretación, Aniston impulsó proyectos que reflejan un espíritu emprendedor, rodeada de amigos y colaboradores creativos. “Mi misión principal ahora es hacer proyectos que realmente me inspiren y me entusiasmen”, detalló en ELLE.

La faceta emprendedora de Jennifer Aniston incluye su línea LolaVie, nuevos contenidos para Apple TV y futuras colaboraciones cinematográficas (dpa picture alliance/Alamy)

El objetivo es la calidad, no la cantidad; y también el hecho de pasar tiempo con gente a la que de verdad quiero y con la que deseo trabajar. ¡Y tengo la suerte de que mis amigos son muy talentosos!“, agregó.

Entre sus proyectos recientes destacan una nueva versión del clásico “Reencuentro” con su amiga y socia Kristin Hahn, una futura serie de Apple TV basada en las memorias de Jennette McCurdy y conversaciones con Adam Sandler sobre un posible regreso en Criminales en el mar 3.

Además, la actriz compartió el consejo que le transmitió Shirley MacLaine y que la acompaña: “Mantén tu posición. No lleves a cabo nada que te haga sentir incómoda; si te llega al corazón y al alma, síguelo. Si ese primer instinto que tienes es cualquier cosa que no sea un sí inmediato, hazle caso”.

Autenticidad y liderazgo en cada etapa

El consejo de Shirley MacLaine impulsa a Jennifer Aniston a guiarse por la autenticidad, el instinto y el respeto personal en cada nuevo proyecto (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ya consolidada en redes sociales, en la gran pantalla y en el emprendimiento con su línea capilar LolaVie, Aniston demuestra que los límites se diluyen cuando se vive con autenticidad y sin concesiones.

Su trayectoria transmite la convicción de haber vivido cada etapa según sus propias reglas, como compartió con ELLE.

Proyectos que inspiran, liderazgo femenino y reinvención profesional: tres claves que definen el presente de Jennifer Aniston.

