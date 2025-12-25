Entretenimiento

Así fue el breve y accidentado paso de Sean Penn por “La familia Ingalls”

Con solo 14 años, Sean Penn tuvo un breve y accidentado paso por la entrañable serie de televisión

Guardar
El futuro ganador del Oscar
El futuro ganador del Oscar participó en el episodio “La voz de Tinker Jones”, uno de los más recordados de la primera temporada. (REUTERS/Capturas de video)

Aunque La familia Ingalls transcurría en la idílica Minnesota del siglo XIX, su rodaje incluía los habituales retos del abrasador clima de Simi Valley, al sur de California.

Esta semana, Alison Arngrim, la inolvidable Nellie Oleson, recordó la anécdota detrás de un episodio especialmente difícil para el elenco infantil. Se trata de "La voz de Tinker Jones”, capítulo de la primera temporada en el que un adolescente Sean Penn, con apenas 14 años, hizo una breve aparición y terminó desmayado en pleno set.

El actual ganador del Oscar fue invitado como extra en la serie ya que su padre, Leo Penn, dirigía el capítulo. Sean entonces se sumó al grupo de niños de Walnut Grove.

“La voz de Tinker Jones” es considerado uno de los capítulos más emotivos de la primera temporada. La historia gira en torno a Tinker Jones, un hojalatero sordomudo interpretado por Chuck McCann, que llega a la aldea en medio de una disputa entre los vecinos por la donación de una nueva campana para la iglesia.

Sean Penn debutó como extra
Sean Penn debutó como extra en “La familia Ingalls”, pero su participación se redujo tras su desmayo (IMBD/Capturas de video)

El reverendo Alden necesita reemplazarla, pero los habitantes del pueblo discuten sobre quién hará la donación y quién se llevará el crédito.

Tinker Jones observa el conflicto y, con la ayuda de los niños, comienza a fundir una campana utilizando metal donado por la comunidad, incluidos juguetes. El gesto termina uniendo a los vecinos, incluso a los más conflictivos, y transmite una lección central de la serie: el valor de la solidaridad por encima del ego.

Paradójicamente, esas escenas alrededor de la fragua encendida fueron las que intensificaron el calor en el set, que naturalmente era bastante agobiante.

Era el lugar más caluroso del mundo. Hacía tanto calor”, recordó Arngrim en el podcast The Patrick LabyorSheaux y admitió que solía descompensarse con frecuencia durante las grabaciones.

Alison Arngrim dijo que el
Alison Arngrim dijo que el calor la afectaba durante los rodajes de "La familia Ingalls" (IMBD/NBCU)

En ese contexto, ocurrió la anécdota con Sean Penn. Según Arngrim, durante una de las escenas alrededor del horno de fundición, el joven actor colapsó.

De repente escuché un ruido, me di vuelta y él cayó. No se despertó ni volvió al trabajo. Eso fue todo. Se terminó su día”, recordó la actriz.

Penn, que entonces tenía solo 14 años, no pudo continuar filmando ese día.

Ahí fue cuando decidieron que tal vez no era solo yo, que realmente hacía ese calor”, dijo, ya que hasta entonces muchos creían que exageraba.

La actriz también rememoró su propio desmayo en el primer día de rodaje, provocado —según contó— por una comida “caliente y pesada”, inapropiada para las altas temperaturas. “Perdí completamente el conocimiento y caí”, dijo, y agregó con ironía sobre la experiencia de reanimación: “No hay estrellitas, no lo recomiendo”.

Las escenas alrededor de una
Las escenas alrededor de una fragua en La familia Ingalls se filmaron bajo temperaturas extremas en Simi Valley, California. (Captura de video)

El paso de Sean Penn por La familia Ingalls se suma a una larga lista de actores que, siendo niños o adolescentes, participaron en la serie antes de alcanzar la fama.

Jason Bateman debutó allí a los 11 años como James Cooper Ingalls; Shannen Doherty tuvo un papel recurrente como Jenny Wilder a la misma edad; y Melora Hardin, años antes de The Office, apareció como Belinda, una compañera de escuela de Albert Ingalls.

En el caso de Penn, aquel desmayo quedó como una anécdota temprana dentro de una carrera que luego lo llevaría a ganar dos premios Oscar (Mystic River y Milk). Hoy es una de las figuras más respetadas de Hollywood como actor y director.

Temas Relacionados

La familia IngallsSean PennAlison ArngrimSeriesEstrellas de HollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

La historia real detras de “Marty Supreme”: ¿Quién fue el jugador de ping-pong que inspiró la película de Timothée Chalamet?

Un vistazo a la vida de Marty Reisman, el genio del tenis de mesa recordado por su estilo excéntrico y su debilidad por las apuestas

La historia real detras de

“Bridgerton” Temporada 4: Netflix lanzó el tráiler de la Parte 1 con sorpresas y nuevos rostros

La nueva entrega, prevista para el 29 de enero de 2026, anticipa una trama centrada en Benedict Bridgerton y Sophie Baek

“Bridgerton” Temporada 4: Netflix lanzó

La inspiración detrás de “El Grinch” que pocos conocen

Ron Howard reveló que la figura de su madre, Jean Speegle Howard, fue el motor emocional detrás del clásico navideño

La inspiración detrás de “El

Navidad tras las rejas: las historias más insólitas de arrestos de celebridades en diciembre

Los famosos que pasaron las fiestas navideñas lidiando con arrestos, condenas y situaciones inesperadas

Navidad tras las rejas: las

De los Beckham a Justin Bieber: así celebran los famosos la Navidad 2025

Las fechas festivas mostraron el lado más íntimo y familiar de celebridades a través de sus redes sociales

De los Beckham a Justin
DEPORTES
Los festejos navideños de las

Los festejos navideños de las figuras del deporte: del goleador que se disfrazó de Papá Noel al video familiar de Cristiano Ronaldo

La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

El gesto que Hamilton tiene cada Navidad con las hijas de un histórico rival de la F1 y los regalos que envió a los empleados de Ferrari

ATP publicó la lista de los tenistas que más dinero recaudaron en el circuito en 2025: el único argentino dentro de los 30 primeros

La foto navideña de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: la intimidad de la celebración y el detalle de la mesa dulce

TELESHOW
Mauro Icardi mostró cómo pasó

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

La emotiva Navidad de los Cerati: la felicidad de Lilian Clark y el espíritu eterno de su hijo Gustavo

La Navidad de la China Suárez con Mauro Icardi y sus hijos: abrazos, velas y regalos para una noche mágica

Las fotos del sorpresivo encuentro entre Ricardo Darín y Julio Bocca en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

India autorizó dos nuevas aerolíneas

India autorizó dos nuevas aerolíneas tras las cancelaciones masivas de vuelos

Polonia interceptó un avión ruso en el Báltico y reforzó la seguridad en la frontera con Bielorrusia tras la detección de globos

El rey Carlos III instó a priorizar la bondad frente a la división en su mensaje navideño

Martin Scorsese: Rob Reiner me tenía en la palma de su mano

Freddy Krueger, Alfonso Cuarón y la nouvelle vague: la última temporada de ‘Stranger Things’ revela sus inspiraciones ocultas