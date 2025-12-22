La increíble historia de Jayme Lee, la mujer que asegura ser la madre biológica de Miley Cyrus

A pesar de ya haber perdido una demanda contra Billy Ray Cyrus, Jamie Lee asegura que continuará luchando para probar que es la verdadera madre de Miley REUTERS/Mario Anzuoni

Una fotografía borrosa, en la que una niña sonriente desciende de una pequeña avioneta roja y blanca bajo la mirada de sus abuelos, se convirtió en el punto de partida de una historia que Jayme Lee relató al Daily Mail. En esa imagen, el abrigo de la niña sobresalía en el abdomen, ocultando apenas lo que, según Lee, era un embarazo. Ahora, con 45 años, Lee afirmó que ese bebé fue quien más tarde se transformó en la estrella global Miley Cyrus.

A pesar de que sus demandas legales han sido rechazadas en Tennessee y California, y de que un juez le ordenó pagar cerca de USD7.500 en honorarios legales a Billy Ray Cyrus, Lee sostuvo que continuará su batalla. “Nunca quise involucrar a Miley”, declaró Lee al Daily Mail. “Pero ella es la prueba: la prueba que tengo para demostrar que fui víctima de trata sexual y que tuve un bebé por eso”.

Lee, madre divorciada de dos hijos y una hija, y terapeuta del habla en Peoria, Arizona, situó el origen de su relato en Ruidoso, un pueblo de 7.600 habitantes en las montañas Sierra Blanca de Nuevo México. Allí, según su testimonio, su infancia se vio marcada por el abuso y la trata sexual a manos de bandas vinculadas a cárteles.

Jamie Lee asegura que escogió el nombre de Miley por el largo camino que recorrió en busca de salvar a su hija. La declaración contrasta con la historia oficial que asegura que Miley fue llamada Destiny Hope por sus padres y terminó por ganarse el apodo de "Smiley" por su característica sonrisa (REUTERS/Daniel Cole)

“Sabía que quería proteger a este bebé a toda costa”, afirmó Lee al Daily Mail. “Elegí el nombre Miley en cuanto supe que estaba embarazada, por todos los kilómetros que había recorrido mientras era víctima de trata. Quería un nombre único que pudiera relacionarse conmigo, específicamente”.

La versión de la familia Cyrus difiere radicalmente. Según ellos, Miley recibió al nacer el nombre de Destiny Hope Cyrus, y la propia cantante explicó en entrevistas que el apodo “Miley” surgió de “Smiley”, por su carácter alegre. Lee no abordó esta contradicción en su relato.

En su búsqueda de un hogar para su hija, Lee aseguró que intentó contactar a celebridades como Julia Roberts, Ozzy y Sharon Osbourne y Hillary Clinton para que adoptaran a la bebé.

“Les decía a todos que tenía 14 años. Llevaba brackets, y eso ayudaba a que pareciera mayor. Y realmente no les daba mucho tiempo para reaccionar, ¿sabes? Seguro que también les pedía que no llamaran a la policía porque era una fugitiva y no quería que me devolvieran a mi familia”.

Jamie Lee buscó en celebridades de la talla de Julia Roberts, Ozzy Osbourne y Hillary Clinton un hogar para su hija REUTERS/Yara Nardi

Tras ser rechazada, Lee relató que su abuelo la llevó hasta Tennessee para buscar a Dolly Parton después de un show en el Grand Ole Opry de Nashville. Según Lee, Parton fue amable y no alertó a las autoridades, pero le sugirió que contactara a Billy Ray Cyrus, quien acababa de alcanzar la fama con “Achy Breaky Heart” en 1992.

Billy Ray Cyrus negó la historia de Lee sobre la paternidad de Miley y, tras la desestimación del caso en Tennessee, la calificó de “falsa y absurda”. Además, subrayó que en Tennessee una adopción no es legalmente posible sin una orden judicial previa.

Lee sostuvo que la supuesta adopción privada ocurrió en California. Afirmó que dio a luz sola en Ocean Beach y entregó a la bebé a Billy Ray y su entonces esposa Tish en una propiedad alquilada en Encinitas, un suburbio de San Diego. Según Lee, Billy Ray incumplió el acuerdo de adopción abierta y nunca volvió a verlos.

Billy Ray Cyrus tachó de "falsa y absurda" la historia de Jamie Lee, ganando la demanda de la paternidad de Miley (Créditos: REUTERS/Lucy Nicholson)

En un giro inesperado, Lee dijo que buscó ayuda en la familia Kardashian, convencida de que podrían orientarla para encontrar un abogado. Aseguró que los Kardashian eran vecinos de sus abuelos en Jamul, aunque no existe evidencia de que la familia haya tenido propiedades allí. Todos los miembros de la familia fueron mencionados en la demanda de California, y Lee acusó a Kim Kardashian, entonces de 12 años, de provocar un accidente automovilístico que resultó en su regreso a Nuevo México.

Lee relató que el trauma le hizo olvidar tanto la trata como el nacimiento de su hija, hasta que regresar a Ruidoso le provocó recuerdos reprimidos. En 2016, se internó en una clínica de salud mental afiliada a la Universidad Estatal de Arizona en Tucson, donde recibió un diagnóstico de TEPT. “Pasé la noche y dije que necesitaba hablar con un médico. Le expliqué mis síntomas. Recuerdo que fui violada y tuve un bebé, y que recién ahora lo recordaba. Y él me dijo: ‘Sí, eso es exactamente lo que ocurre con el TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático). Es muy normal, el cerebro puede bloquear algo, y eso es lo que te está pasando’”.

Tras perder el caso, Jamie Lee buscó ayuda en la familia Kardashian, que además, asegura, eran amigos de su abuelo (REUTERS/Jeenah Moon)

A partir de ese momento, intentó contactar a Miley a través de su abogado, sin obtener respuesta. También buscó denunciar su historia ante la policía, pero fue rechazada por varios departamentos y sometida a una evaluación psiquiátrica de 72 horas. “Intenté contactar a la policía porque, en el fondo, se cometió un delito. Quería que algún agente investigara, ya que en muchos de los estados donde ocurrieron estos crímenes no hay prescripción. Simplemente, nunca logré que nadie lo tomara en serio. Y, si acaso, terminé sufriendo consecuencias terribles por intentar que lo investigaran”.

El mes pasado, Lee presentó una demanda federal en Arizona contra cinco departamentos de policía, incluidos los de Ruidoso, San Diego y Nashville, por discriminación. Ahora, espera que Miley acceda a realizarse una prueba de ADN y, si se confirma el vínculo biológico, establecer algún tipo de relación. “Le pediría a Miley que se hiciera una prueba de ADN para demostrar que soy su madre biológica. Entiendo que soy su madre biológica. ¿Significa eso que ahora soy su madre? No. No reclamo ninguno de esos momentos, y no intento quitarle nada de lo que ella y Tish tienen, porque solo querría para ella algo hermoso, bueno y puro”.

Lee reconoció que su historia puede parecer inverosímil, pero sostuvo que su objetivo es ayudar a otras personas con TEPT a comprender sus propios procesos. “Parece extraño, y creo que es importante que todos usemos esto como una experiencia de aprendizaje para decir: puedes bloquear el recuerdo de una violación y de haber tenido un bebé, y recordarlo después. Sucede, puede suceder, sucede. Si te está pasando, no estás solo”. Añadió: “Sé que mucha gente pensará que es una historia loca, y lo es. La verdad a veces es loca. Yo no la elegí”.