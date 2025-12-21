Kylie Minogue hizo historia con “XMAS” al lograr el número uno navideño en Reino Unido

Kylie Minogue celebra su histórico primer número uno navideño en el Reino Unido con el sencillo "XMAS" (Instagram/@kylieminogue)

Kylie Minogue logró el primer número uno navideño de su carrera en el Reino Unido con su sencillo “XMAS”, incluido en una edición expandida y exclusiva del álbum Kylie Christmas para Amazon Music.

El sencillo alcanzó la cima de la lista oficial británica el 19 de diciembre de 2025 y desplazó a Wham! y su reconocida “Last Christmas”.

Este resultado sitúa a la australiana por encima de artistas como Madonna, Lady Gaga y Mariah Carey, con un récord que ninguna otra cantante había conseguido hasta ahora.

“XMAS” forma parte de la reedición de Kylie Christmas, álbum lanzado en 2015. La nueva versión contiene, además, tres temas inéditos y solamente estuvo a la venta en Amazon Music en formato digital, lo que aumentó la visibilidad del sencillo durante la campaña navideña.

El video musical de XMAS presenta a Kylie Minogue en un escenario festivo, rodeada de decoraciones tradicionales y luces de Navidad (Amazon Music Original)

La canción recibió promociones adicionales con ediciones limitadas en vinilo y CD, y obtuvo la mejor semana de ventas de la artista en Reino Unido en los últimos 23 años.

Entre las claves del éxito, se sumaron la posición prioritaria en las listas de reproducción temáticas de la plataforma y el apoyo de una campaña centrada en la temporada.

Con este logro, Kylie Minogue se convirtió en la primera artista femenina en alcanzar el número uno de la lista británica de sencillos en cuatro décadas distintas: 1980, 1990, 2000 y 2020.

Hasta el momento, solo figuras como Elton John, Elvis Presley y Queen habían conseguido hits de ese nivel en diferentes décadas, mientras que Cliff Richard conserva la marca máxima gracias a su presencia en cinco décadas distintas.

El sencillo "XMAS" marca el regreso de Kylie Minogue a la cima de las listas británicas y establece un récord inédito para una artista femenina (Amazon Music Original)

En total, Minogue suma ocho sencillos líderes en Reino Unido, algo que la coloca por delante de otras figuras femeninas de la industria pop, como Madonna, Lady Gaga y Mariah Carey, que nunca lograron este récord ni la tradicional distinción del número uno en Navidad.

La competencia por el primer lugar navideño fue ajustada. En los días previos al anuncio, la diferencia entre los cinco temas mejor posicionados llegó a apenas 10,000 copias.

El segundo lugar correspondió a Wham! con “Last Christmas”, seguida por Mariah Carey con “All I Want for Christmas Is You”, Brenda Lee con “Rockin’ Around the Christmas Tree” y el single benéfico “Lullaby” de Together for Palestine.

“Es difícil poner en palabras lo especial que esto se siente. Ser la número uno en Navidad es realmente el mejor regalo. Estoy muy agradecida con todos los que han estado escuchando y compartiendo el cariño, y les deseo una muy Feliz Navidad”, expresó Kylie Minogue sobre este reconocimiento.

Wham! ocupa el segundo lugar en las listas navideñas del Reino Unido con "Last Christmas", tras dos años consecutivos dominando el primer puesto de la temporada (Netflix)

La cantante planea pasar la festividad en Australia junto a su familia, continuando la tradición de armar un rompecabezas y ver el partido de cricket del Boxing Day.

En toda su trayectoria, Minogue nunca había encabezado la lista de sencillos de Navidad en el Reino Unido. En 1988, su dueto con Jason Donovan, “Especially For You”, ocupó el segundo lugar, y en 1989 participó en la grabación colectiva “Do They Know It’s Christmas?”.

El primer puesto obtenido ahora suma un capítulo histórico a su carrera, desplazando a figuras centrales de la música global que tampoco han logrado ese galardón navideño británico.

Kylie Minogue es una cantante, compositora y actriz australiana con más de tres décadas de trayectoria internacional.

La artista australiana celebró el logro con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y compartirá la Navidad junto a su familia en Australia (Foto Rob Grabowski/Invision/AP)

Inició su carrera como actriz en la telenovela Neighbours y luego consolidó su éxito en la música pop desde los años 80, logrando múltiples discos de platino y ocho números uno en el Reino Unido.

Reconocida por éxitos como “Can’t Get You Out of My Head”, “Spinning Around” y “Come Into My World”, es una figura influyente en la cultura pop mundial.