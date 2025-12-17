El final explicado de ‘IT: Welcome to Derry’: quién es la mujer del epílogo y la conexión con las películas

Los niños sobrevivientes del Club de los Perdedores logran contener a Pennywise e inician un nuevo ciclo de hibernación de 27 años. IT: Welcome to Derry - S1E5

El final de la temporada 1 de IT: Welcome to Derry se estrenó el 14 de diciembre en HBO Max y dejó claras sus conexiones con el universo cinematográfico de It (2017) y It: Capítulo Dos (2019), además de adelantar el rumbo narrativo que seguirá la serie. La historia cerró un ciclo marcado por el terror, pero también por la resistencia de los habitantes de Derry frente a Pennywise.

La niebla se disipó tanto de forma literal como simbólica para el pueblo de Derry, Maine, luego de que el payaso regresara a su rutina de aterrorizar niños y reafirmara su aparente invulnerabilidad tras escapar de su captura inicial. Sin embargo, la temporada concluyó, dejando en claro que esta generación también dejó una huella en la lucha contra la criatura.

La serie confirmó que los hechos vividos por estos personajes están directamente ligados a quienes, años después, lograrán enfrentarlo de forma definitiva, estableciendo un puente narrativo claro con las películas dirigidas por Andy Muschietti.

El episodio confirma la conexión directa entre la serie IT Welcome to Derry y las películas It de 2017 y 2019.

El plan de Pennywise y la niebla sobre Derry

En el episodio 8, Pennywise envuelve la ciudad en una densa y misteriosa niebla y convoca a los estudiantes del instituto al auditorio. Allí los somete y los conduce como un “Flautista de Hamelín”, metáfora que el propio Muschietti explicó en declaraciones a Deadline al señalar que el payaso “lleva a los niños a tomar un refrigerio de viaje”.

Los sobrevivientes del Club de los Perdedores de Welcome to Derry, junto a varios adultos, entre ellos Dick, son llevados hasta un río congelado. El objetivo de la criatura es escapar definitivamente de los límites de la ciudad, rompiendo el ciclo que lo mantiene atrapado.

Sin embargo, Dick logra usar sus poderes psíquicos para frenar a Pennywise el tiempo suficiente, permitiendo que los niños utilicen la daga mística para reconstruir la jaula que lo mantiene confinado en Derry.

El personaje de Marge es revelado como la futura madre de Richie Tozier, integrante clave del grupo que enfrenta a Pennywise en los años ochenta.

La derrota temporal y los sobrevivientes

Tras un enfrentamiento con militares, los niños clavan la daga bajo un árbol al otro lado del río, sellando el hechizo. Pennywise queda atrapado, obligado a hibernar y a iniciar un nuevo ciclo de sueño, como ha ocurrido durante décadas.

Luego del funeral de Rich, fallecido en el incendio de la Mancha Negra en el episodio 7, el grupo vive un breve momento de calma. Aunque saben que el payaso volverá, asumen que la próxima batalla corresponderá a otra generación.

Los niños que sobreviven a los eventos finales son Lilly, Marge, Ronnie y Will. La presencia sobrenatural de Rich resulta clave, ya que ayuda a completar la jaula que mantiene a Pennywise dentro de Derry.

El epílogo ambientado en 1988 introduce a Beverly Marsh y enlaza los hechos de la serie con It Capítulo Dos.

Pennywise no muere y los lazos con el futuro

El final deja claro que Pennywise no muere, sino que queda contenido. Gracias a la daga creada a partir del cometa en el que se estrelló It, la criatura regresa a las alcantarillas para esperar su próximo despertar, siguiendo el conocido ciclo de 27 años.

También se revela que Marge es la futura madre de Richie Tozier, uno de los integrantes del Club de los Perdedores de la década de 1980, interpretado en el cine por Finn Wolfhard y Bill Hader, estableciendo un vínculo directo con la saga cinematográfica.

Por su parte, Dick decide abandonar Derry y viajar a Londres, donde trabajará como cocinero. Los lectores de Stephen King reconocen este detalle como una referencia directa a su futuro como jefe de cocina del Hotel Overlook, escenario de El Resplandor.

Pennywise afirma que no experimenta el tiempo de forma lineal y que incluso ya sabe cómo morirá, lo que abre la puerta a futuras exploraciones narrativas. Muschietti explicó a Deadline y Variety que la serie está pensada como un arco de tres temporadas, basadas en los ciclos de 1962, 1935 y 1908.