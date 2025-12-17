Entretenimiento

El emotivo homenaje de Demi Moore a Rob Reiner tras la tragedia que estremeció Hollywood: “Siempre apreciaré los momentos”

Demi Moore expresó su devastación tras el asesinato de Rob Reiner y Michele Singer, destacando que sus familias mantuvieron una relación cercana durante décadas en Hollywood.

Demi Moore trabajó con Rob
Demi Moore trabajó con Rob Reiner en la película 'Algunos hombres buenos' (Créditos: REUTERS)

La actriz Demi Moore expresó públicamente su “insondable devastación” tras el asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer, un crimen que ha conmocionado a la industria cinematográfica y al entorno cercano de la familia. La pareja fue encontrada apuñalada hasta la muerte en su residencia de Brentwood, valuada en 13,5 millones de dólares, el domingo por la mañana, según informaron las autoridades.

Moore, de 63 años, compartió un homenaje en redes sociales en el que recordó la relación personal y profesional que mantuvo durante décadas con Reiner, de 78 años, con quien trabajó en el thriller judicial Algunos hombres buenos (1992). En su mensaje, la actriz subrayó cómo sus vidas y familias estuvieron profundamente entrelazadas, destacando que sus hijos “crecieron juntos”.

En su publicación, Moore afirmó que “no hay palabras” para describir la magnitud de la pérdida y describió a Rob y Michele como personas increíbles y padres maravillosos, comprometidos con hacer del mundo un lugar mejor. También señaló que conservará para siempre los recuerdos de los proyectos compartidos y de una amistad que trascendió los sets de filmación.

"Nuestros hijos crecieron juntos, trabajamos
"Nuestros hijos crecieron juntos, trabajamos juntos, y a medida que nuestras vidas se entrelazaron personal y profesionalmente siempre apreciaré los momentos y recuerdos de lo que compartimos", se lee en el texto compartido por Moore (Créditos: Instagram/demimoore)

Una relación marcada por el cine y la familia

La actriz interpretó a la teniente comandante Joanne Galloway en Algunos hombres buenos, una película nominada a cuatro premios Óscar y protagonizada también por Tom Cruise, Jack Nicholson y Kevin Bacon. Junto a su mensaje, Moore publicó una fotografía tomada durante el rodaje, donde aparece sonriente junto a Reiner, Cruise y Bacon, además de otra imagen de la pareja en el estreno de Cuando Harry conoció a Sally en 1989.

Moore es madre de Rumer (37), Scout (34) y Tallulah (31), fruto de su matrimonio con Bruce Willis, mientras que Rob y Michele tuvieron tres hijos en común: Jake (34), Nick (32) y Romy (28). Reiner también es padre de Tracy Reiner, a quien adoptó durante su matrimonio con Penny Marshall. En su homenaje, la actriz destacó el vínculo cercano entre ambas familias a lo largo de los años.

El mensaje concluyó con palabras de solidaridad hacia los allegados de la pareja, asegurando que su corazón y oraciones están con todos los afectados por la tragedia, en un momento que ha generado numerosas muestras de apoyo desde Hollywood.

La familia Reiner solicitó privacidad
La familia Reiner solicitó privacidad mientras continúa la investigación por el asesinato que conmocionó a Hollywood y al entorno cercano del director. (Instagram/@michelereiner)

Reacciones de colegas y figuras del cine

El actor Kevin Bacon, coprotagonista de Moore en Algunos hombres buenos, también expresó su pesar a través de un video en Instagram. En su testimonio, recordó que trabajar con Reiner fue una de las mejores experiencias de su carrera y destacó el ambiente de camaradería que el director fomentaba en el set.

Bacon relató que el equipo almorzaba junto todos los días, algo que describió como inusual en su trayectoria profesional, y recordó la presencia constante de Michele durante el rodaje. Según el actor, ambos formaban una pareja cercana y cálida, lo que contribuyó a crear un entorno de trabajo seguro y positivo.

Por su parte, Kiefer Sutherland, quien también participó en la película, señaló que se sentía “destrozado” por la noticia y definió a Reiner como uno de los hombres más amables con los que trabajó, agradeciéndole la oportunidad que, según dijo, cambió su vida cuando era joven.

Investigación policial y cargos contra su hijo

Las autoridades informaron que Rob y Michele fueron encontrados sin vida por su hija Romy, y que su hijo Nick Reiner es considerado responsable de las muertes. Nick, de 32 años, enfrenta cargos federales de asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza, de acuerdo con la policía.

El arresto se produjo tras declaraciones en las que Romy habría advertido a los agentes que un miembro de la familia debía ser sospechoso, al considerarlo peligroso. Horas antes del crimen, Nick había asistido con sus padres a una fiesta navideña, donde testigos señalaron una discusión muy fuerte que generó preocupación entre los asistentes.

Fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que la familia llevaba meses lidiando con problemas de adicción y salud mental de Nick. Según esos reportes, el propio Nick había pasado por múltiples rehabilitaciones desde la adolescencia y había vivido períodos de situación de calle tras negarse a recibir ayuda.

