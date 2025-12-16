Entretenimiento

Las últimas horas de Rob Reiner antes de ser encontrado muerto en su casa de Los Ángeles

La hija adoptiva del cineasta, Tracy Reiner, aseguró que convivió con él un día antes del incidente

Rob Reiner y su esposa
Rob Reiner y su esposa estuvieron en una fiesta navideña antes de su muerte. (REUTERS/Aaron P. Bernstein)

Tracy Reiner, hija adoptiva de Rob Reiner, rompió el silencio tras la trágica muerte de su padre y de su madrastra, Michele Singer Reiner.

La actriz, de 61 años, expresó a NBC News que la noticia la dejó devastada, especialmente porque había visto a su padre apenas un día antes del mortal ataque. “Vengo de la mejor familia del mundo. No sé qué decir. Estoy en shock”, afirmó.

De hecho, Tracy Reiner relató que la última vez que vio a su padre fue durante un encuentro familiar, un día antes de que ocurriera la tragedia.

Tracy Reiner reveló que vio
Tracy Reiner reveló que vio a su padre una noche antes de que fuera encontrado muerto. (T. Conrad/AdMedia via ZUMA Wire)

La artista, quien fue adoptada durante el matrimonio de su padre con la directora Penny Marshall, ha destacado la cercanía y el afecto que compartía con él. La familia ha solicitado privacidad mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 68 años, fueron encontrados muertos el domingo en su mansión de Brentwood, California, valuada en 13.5 millones de dólares.

Según los reportes iniciales, las autoridades llegaron al domicilio alrededor de las 15:30 hora del Pacífico tras recibir un llamado de auxilio por motivos médicos, y descubrieron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y una mujer de unos 68 años.

La vivienda, que cuenta con seis dormitorios, fue escenario de lo que las autoridades describen como un ataque brutal: ambos sufrieron heridas de arma blanca y fueron hallados con la garganta cortada. La hija del matrimonio, Romy Reiner, de 28 años, fue quien descubrió los cuerpos y alertó a la policía.

Romy Reiner fue quien descubrió
Romy Reiner fue quien descubrió los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer. (Reuters)

El hijo menor de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue detenido y enfrenta cargos por el asesinato de sus padres. La policía de Los Ángeles confirmó que Nick, quien ha tenido problemas con adicciones, es considerado responsable de los hechos.

Romy declaró a las autoridades que su hermano “debería ser un sospechoso” y lo calificó de “peligroso”, según TMZ. La noche anterior al crimen, los Reiner habrían tenido una acalorada discusión con Nick durante la fiesta navideña organizada por Conan O’Brien.

La figura del hijo del matrimonio ya había sido objeto de atención pública en años anteriores. En una aparición en un pódcast en 2018, Nick Reiner habló abiertamente sobre su historial de adicciones y relató un episodio ocurrido mientras vivía en una propiedad familiar.

Según su propio testimonio, bajo los efectos de estimulantes —que describió como cocaína y otras sustancias— permaneció varios días sin dormir y terminó causando destrozos en la vivienda.

Nick Reiner admitió que tuvo
Nick Reiner admitió que tuvo severos problemas con las drogas. (REUTERS/Lucas Jackson)

“Me descontrolé totalmente con los estimulantes. Estuve despierto durante días”, dijo entonces, antes de admitir que golpeó diversos electrodomésticos dentro de la casa de huéspedes.

Nick Reiner permanecerá detenido en una cárcel de Los Ángeles luego de que un juez modificara de forma repentina su fianza inicial de cuatro millones de dólares y ordenara su reclusión sin derecho a fianza.

