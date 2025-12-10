Matthew Lillard responde con dureza a Quentin Tarantino tras ser llamado uno de los peores actores

Tarantino detalla que no colocó There Will Be Blood en una posición más alta por la actuación de Paul Dano, lo que originó la polémica. (Paramount/REUTERS)

Matthew Lillard, conocido por su trabajo en Scream, Scooby-Doo y Five Nights at Freddy’s, respondió con dureza luego de que Quentin Tarantino lo mencionara públicamente como uno de los actores que no califica entre sus favoritos.

Durante una presentación en la GalaxyCon de Columbus, Ohio, el actor de 55 años calificó los comentarios del director como injustos y humillantes. “Te duele, es una mierda y él no le diría eso a Tom Cruise”, afirmó frente a la audiencia el fin de semana.

Lillard reconoció que los señalamientos del cineasta ganador del Oscar fueron un golpe directo a su trayectoria, pero sostuvo que Tarantino estaba recurriendo a comentarios fáciles dirigidos a artistas que no podían defenderse.

“No le diría eso a un actor de primera línea en Hollywood... es humillante y duele”, expresó. Aun así, trató de restarle importancia concluyendo: “En fin, ¿a quién le importa?”.

El intérprete se hizo conocido en 1996 por su papel como Stu Macher en la exitosa película de terror Scream, dirigida por Wes Craven, y desde entonces ha mantenido una carrera constante tanto en cine como en televisión.

Matthew Lillard recuerda su popularidad entre fans pese a no sentirse igual de valorado en Hollywood tras las críticas del director. (REUTERS/Aude Guerrucci)

La lista de actores que Tarantino no aprecia

La controversia comenzó cuando Tarantino mencionó a Lillard, junto con Paul Dano y Owen Wilson, durante una conversación en The Bret Easton Ellis Podcast, donde habló sobre actores que no eran de su agrado.

Al comentar sus veinte películas favoritas, el director explicó que quería ubicar There Will Be Blood —protagonizada por Daniel Day-Lewis— más arriba de la quinta posición, pero no podía hacerlo debido a la interpretación de Dano, quien encarna a los gemelos Paul y Eli Sunday.

Según Tarantino, There Will Be Blood tendría “buenas chances de ser el número uno o dos si no tuviera un gran, gigantesco defecto… y el defecto es Paul Dano”.

“Obviamente, se supone que es para dos, pero también es clarísimo que no lo es. [Dano] es un flojo, tío. Es el flojo de la hermana. No me gusta Owen Wilson, no me gusta Matthew Lillard”, dijo.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y no tardaron en llegar al actor de Scream, quien retomó el tema durante su panel en Ohio.

Según recogió la revista People, Lillard admitió entre risas que, aunque es “muy popular en esta sala”, “no es muy popular en Hollywood”. “Dos microcosmos totalmente distintos, ¿verdad?”, dijo ante los asistentes.

Matthew Lillard reflexionó sobre su popularidad fuera de Hollywood. (REUTERS/Aude Guerrucci)

El apoyo del público y su regreso a “Scream”

En medio de sus comentarios, un miembro del público le gritó “¡Te amamos!”, lo que provocó que Lillard sonriera y agradeciera el gesto.

El actor se encuentra actualmente promocionando Five Nights at Freddy’s 2, que llegó a los cines el 2 de diciembre. La secuela continúa la adaptación del popular videojuego, en la que el artista interpreta a uno de los personajes clave.

Además, el actor retomará su icónico papel de Stu en la séptima entrega de la franquicia Scream, cuyo estreno está previsto para el 27 de febrero del próximo año.

En septiembre, Matthew Lillard confesó a People que sentía nervios ante el desafío de volver al personaje casi tres décadas después. “Estoy nervioso, porque en este punto de mi vida lo único que puedo hacer es arruinar la forma en que la gente considera a Stu”, señaló.

El intérprete también admitió que todavía no ha visto la película finalizada. “No sé si funciona, pero es un riesgo. Y es un riesgo que me entusiasmaba correr”, comentó.

Matthew Lillard está nervioso por regresar a la franquicia de "Scream". (Captura de video)

Pese a su entusiasmo, aseguró que la expectativa es real: “Al mismo tiempo, estoy nervioso por ver el resultado. Espero que a la gente le guste”.

Las 10 mejores películas del siglo XXI según Quentin Tarantino

1. La caída del halcón negro (2001) - Ridley Scott

2. Toy Story 3 (2010) - Lee Unkrich

3. Perdidos en la traducción (2003) - Sofia Coppola

4. Dunkerque (2017) - Christopher Nolan

5. Habrá sangre (2007) - Paul Thomas Anderson

6. Zodíaco (2007) - David Fincher

7. Imparable (2010) - Tony Scott

8. Mad Max: Furia en la carretera (2015) - George Miller

9. Shaun de los muertos (2004) - Edgar Wright

10. Medianoche en París (2011) - Woody Allen