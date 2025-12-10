Entretenimiento

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas

Un chiste entre músicos de The Who, el deseo de cortar con el pasado y una estrategia secreta de Jimmy Page se unieron en la creación de un nombre icónico. Versiones cruzadas y cómo se forjó su leyenda desde el ingenio y la reinvención

El origen del nombre Led Zeppelin surge de un comentario casual entre músicos británicos y redefine la historia del rock

En 1968, cuatro músicos ingleses emprendieron una gira por Escandinavia bajo el nombre New Yardbirds. El grupo estaba formado por Jimmy Page en guitarra, Robert Plant en voz, John Paul Jones en bajo y teclado, y John Bonham en batería.

Durante aquellos días, estos músicos buscaron consolidar su identidad, definir su estilo y posicionarse en la escena internacional del rock.

El cambio de nombre surgió en ese contexto, cuando la banda finalizó la gira y decidió dejar atrás “New Yardbirds”. La transformación adquirió forma en un diálogo casual y anecdótico que involucró a reconocidos músicos británicos de la época.

Jimmy Page, Robert Plant, John
Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham consolidan su identidad tras dejar atrás el nombre New Yardbirds (Wikimedia)

La influencia de Keith Moon y el rechazo al pasado

Según información de Indie Hoy, Jimmy Page exploraba la posibilidad de formar un supergrupo junto a otros exponentes del rock británico. De acuerdo con la crónica, Keith Moon —baterista de The Who— sugirió que tal proyecto terminaría cayendo “como un globo de plomo”.

Esta frase tomaba sentido como advertencia sobre el futuro de esas superbandas formadas por músicos de renombre. Jimmy Page quedó intrigado por esa expresión. Tiempo después, preguntó a Moon si podía utilizar la frase para nombrar a su banda.

El nombre Led Zeppelin surgió así, inspirado en la imagen de un dirigible de plomo. “Era un nombre que Keith Moon había mencionado en aquel entonces. Él dijo: ‘¿No sería divertido tener una banda llamada Led Zeppelin?’”, recordó Page en diálogo con Ultimate Guitar, citado por Far Out.

El significado y la influencia
El significado y la influencia del nombre Led Zeppelin siguen generando debates y mantienen su vigencia en la cultura popular mundial (Photo by Richard E. Aaron/Redferns)

Durante los días en Escandinavia, el grupo se mantuvo bajo la identidad de New Yardbirds como una forma de protección, mientras definían su futuro. Jimmy Page detalló que la denominación original funcionó como una suerte de “capa de invisibilidad”.

Incluso en las primeras grabaciones, las cajas identificaban al grupo como New Yardbirds, ya que el guitarrista buscaba evitar filtraciones o especulaciones hasta la presentación pública y oficial de Led Zeppelin.

Led Zeppelin terminó por consolidar una identidad estética y conceptual única. El nuevo nombre representaba además una ruptura con el pasado reciente, alejándose del legado de The Yardbirds y estableciendo un nuevo inicio para los cuatro integrantes.

La influencia de Keith Moon
La influencia de Keith Moon y la frase 'globo de plomo' inspiran el icónico nombre Led Zeppelin en 1968 (Photo by Chris Walter/WireImage)

Otras versiones y rumores en torno al nombre

De acuerdo con versiones recogidas por Rock Fm, la creación del nombre Led Zeppelin no resulta exclusiva de Keith Moon. Algunos sostienen que John Entwistle, bajista también de The Who, habría sido el verdadero autor de la idea. Hay versiones alternativas que atribuyen el mérito a Chris Dreja, exmiembro de los Yardbirds.

Dreja habría retenido los derechos sobre el nombre New Yardbirds, motivando el cambio por parte de Page y sus compañeros, en una búsqueda por evitar conflictos legales y sentar una base sólida e independiente.

Estos relatos coexisten porque nunca existió una confirmación definitiva por parte de todos los involucrados. Sin embargo, la mayoría de las fuentes coinciden en que la frase relacionada con un “globo de plomo” funcionó como detonante para que Page explorara la denominación y la convirtiera en la carta de presentación del grupo.

Versiones alternativas atribuyen la creación
Versiones alternativas atribuyen la creación del nombre Led Zeppelin a John Entwistle y Chris Dreja, generando debates entre fanáticos (Photo by Chris Walter/WireImage)

Desde entonces, el nombre Led Zeppelin se asocia a la vanguardia creativa, a la innovación sonora y a la imagen poderosa que el cuarteto impuso a fines de los 60 y durante toda la década siguiente. La combinación de poder musical, carisma escénico y experimentación transformó a la banda en uno de los grandes emblemas del rock.

Actualmente, Led Zeppelin mantiene una influencia incuestionable en numerosos géneros y generaciones. El significado detrás de su nombre sigue generando debates, discusiones y teorías entre biógrafos, especialistas y seguidores. Sin importar la versión definitiva, el impacto cultural del grupo y la fuerza de su denominación continúan vigentes en la historia de la música.

El recorrido de Led Zeppelin demuestra que el nombre de una banda puede cargar consigo relatos, anécdotas y decisiones estratégicas. Así, el cuarteto británico se proyectó más allá de las fronteras del rock, dejando una marca permanente en la cultura popular mundial.

