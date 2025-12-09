Gira, escenario y tiempo en familia: Nikki Sixx cuenta el secreto detrás del presente de Mötley Crüe

Nikki Sixx resalta que la nueva organización de las giras de Mötley Crüe prioriza el bienestar físico y mental de los músicos (/File Photo)

Nikki Sixx, bajista de Mötley Crüe, aseguró que la experiencia de salir de gira ha cambiado de forma radical frente a lo que vivió en décadas anteriores.

En entrevista con The Screen Chatter, explicó que el desgaste físico y mental ya no es tan severo como muchos creen, gracias a una nueva organización que prioriza el bienestar de los músicos y permite disfrutar tanto del escenario como de la vida personal.

Calendario flexible y nuevo equilibrio

Sixx explicó que el calendario de la gira se ha diseñado para repartir los conciertos y el descanso en periodos iguales, lo cual ha transformado su día a día.

El calendario flexible de conciertos y descansos permite a la banda mantener la energía y evitar el agotamiento en las giras

“Hacemos dos semanas de conciertos, luego descansamos casi dos semanas, después otras dos semanas y, por último, las dos últimas semanas”, explicó el músico.

Esta estructura, según Sixx, facilita que los integrantes de la banda se mantengan fuertes durante los conciertos y evita el agotamiento constante que solía caracterizar las giras extensas.

Sixx puntualizó que esta dinámica tiene un efecto positivo no solo en la salud física, sino también en el estado anímico: “No es tan agotador como parece”. Ahora, cada miembro puede regresar a su hogar, dedicar tiempo a intereses personales y volver al escenario con energía renovada. Para Sixx, este esquema es clave para sostener el ritmo, especialmente conforme avanza la edad de los músicos.

Convivencia familiar durante el tour

La alternancia entre escenarios y vida personal ayuda a Nikki Sixx a disfrutar de nuevas experiencias y mantener el equilibrio emocional (@nikkisixxpixx/Instagram)

El nuevo formato de giras ha permitido a Sixx disfrutar de una vida familiar activa, incluso en medio de la exigencia profesional. Relató que puede participar en festivales internacionales y regresar a Jackson, Wyoming, para compartir tiempo con sus seres queridos.

“Volaba desde Jackson y, tras unos conciertos, regresaba a casa para ir al lago Jackson a pescar o acompañar a mi hija en sus actividades”, compartió en la entrevista. Según el bajista, esa alternancia entre escenarios y vida cotidiana ayuda a mantener la estabilidad emocional.

Sixx mencionó también que, durante las giras, le resulta posible aprovechar cada jornada tanto para cumplir con los shows como para recuperarse a través de simples rutinas familiares. “Una semana tocaba para miles de fans y la siguiente estaba en casa, pescando”, relató, subrayando cómo este esquema le permite disfrutar plenamente de cada faceta de su vida.

Contraste con las giras de décadas anteriores

La experiencia acumulada llevó a Mötley Crüe a valorar la importancia del descanso para sostener el rendimiento sobre el escenario

El músico reflexionó sobre las diferencias entre la organización actual y los largos meses de gira continua que vivió en su juventud, cuando el grupo pasaba largas temporadas sin regresar a casa.

“Antes, estar de gira significaba pasar cinco meses seguidos fuera y llegaba un momento en que el cuerpo simplemente se agotaba”, explicó Sixx. Recordó que, en aquellos años, llegaron a estar casi dos años enteros en la carretera, con breves descansos y celebraciones de Navidad en hoteles alrededor del mundo.

Sixx compartió que habilitar espacios para el descanso fue una lección aprendida como resultado del desgaste acumulado a lo largo de los años. La experiencia mostró que el rendimiento y la energía podían disminuir de forma notable si no se ponía atención al equilibrio entre el trabajo y la recuperación, un desafío que afrontó tanto él como otros músicos experimentados del entorno.

Satisfacción plena y compromiso renovado

Mötley Crüe apuesta por el equilibrio entre trabajo y vida personal como clave para prolongar su carrera y legado musical (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

En la etapa final del diálogo, Sixx destacó que este nuevo enfoque ha permitido a Mötley Crüe ofrecer espectáculos de alta calidad y mantener una conexión genuina con sus seguidores.

Según el bajista, el equilibrio actual les ayuda a permanecer motivados y plenos sobre el escenario, garantizando que cada presentación sea memorable.

“Cuidarnos nos permite entregar todo en el escenario y disfrutarlo con el público”, enfatizó Sixx. Para la banda, cuidar tanto el espectáculo como el bienestar personal se ha convertido en el pilar para sostener su carrera y asegurar que el legado de Mötley Crüe siga floreciendo con el paso del tiempo, ofreciendo siempre lo mejor en cada concierto y forjando nuevas experiencias.