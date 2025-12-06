Entretenimiento

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La serie derivada de “El cuento de la criada” seguirá a una nueva generación de jóvenes bajo el régimen de Gilead

La serie "Los testamentos" está protagonizada por Chase Infinity, quien también fue un personaje estelar en la película "Una batalla tras otra" (Créditos: Disney)

Disney+ reveló este sábado, durante la CCXP25 Brasil, las primeras imágenes oficiales de Los testamentos, la esperada secuela de The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada) que está basada en la novela homónima de Margaret Atwood.

La serie marca el regreso al universo distópico de Gilead, aunque desde una perspectiva distinta: ya no será la historia de June Osborne, sino la de una nueva generación de jóvenes mujeres que han crecido bajo el régimen teocrático sin recuerdos del mundo previo.

El proyecto reúne al equipo creativo original y presenta un elenco encabezado nuevamente por Ann Dowd, quien retoma el papel de la temible tía Lydia.

La secuela introduce a una nueva generación de jóvenes mujeres criadas bajo el régimen de Gilead (Créditos: Disney)

La sinopsis de “Los testamentos”

Ambientada algunos años después del final de El cuento de la criada, Los testamentos se adentra en una etapa distinta del régimen, en un país donde parte de Estados Unidos ya ha sido liberada pero Gilead resiste, más hermético y brutal que nunca.

El relato se centra especialmente en Agnes y Daisy, los nuevos nombres que Gilead asignó a las hijas de June, ahora adolescentes. En la nueva serie, son interpretadas por Chase Infiniti y Lucy Halliday, quienes aparecen en las primeras imágenes oficiales de “Los testamentos”.

Para estas jóvenes, criadas completamente dentro del régimen, “crecer en Gilead es todo lo que han conocido”, de acuerdo con la sinopsis oficial difundida por Disney.

Los atuendos morados dominan la estética visual de la serie (Créditos: Disney)

La serie explora cómo estas muchachas, pese a haber sido educadas para aceptar un futuro de matrimonios arreglados y servidumbre, comienzan a cuestionar el sistema y buscan aliados para luchar por su libertad.

Según describió Miller a Entertainment Weekly, el relato es como si fuese “Chicas pesadas dentro de Gilead”. “Es fascinante observar esa energía juvenil en un país que intenta convertirlas en algo terrible”.

También será central la figura de tía Lydia, ahora más poderosa y temida. En una de las imágenes mostradas por Disney+ y EW, el personaje aparece frente a una inquietante estatua de sí misma, un símbolo del culto que Gilead ha construido alrededor de las Tías.

Ann Dowd regresa como la tía Lydia, uno de los personajes más emblemáticos de la saga. (Créditos: Disney)

En estas fotografías aparecen también Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana y Birva Pandya, quienes forman parte del nutrido elenco juvenil que liderará esta nueva etapa del relato.

Además de Dowd, Infiniti y Halliday, la serie cuenta con un reparto amplio que incluye a Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote y Kira Guloien, según detalló Disney+.

El creador y showrunner de la serie es nuevamente Bruce Miller, acompañado por el equipo de producción ejecutiva integrado por Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, quien dirige los primeros tres episodios.

Los testamentos es una producción de MGM Television, el mismo estudio responsable de la serie original.

Lucy Halliday da vida a Daisy, hija de June y hermana de Agnes (Créditos: Disney)

Cabe destacar que, aunque en esta ocasión la historia ya no gira en torno a June Osborne, Moss continúa vinculada como productora ejecutiva. Su eventual aparición en pantalla permanece sin confirmación, pese a que en el libro su personaje sí tiene un rol importante.

Según informó Disney+ en la CCXP2025, Los testamentos llegará pronto a la plataforma de streaming. En los Estados Unidos, se estrenará en abril de 2026 vía Hulu, informó Entertainment Weekly.

