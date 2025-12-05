Entretenimiento

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La actriz compartió detalles íntimos de una jornada que marcó su carrera mientras adelantó nuevas producciones impulsadas por su creciente compromiso con historias inclusivas

Guardar
Jessica Alba no tiene buenos
Jessica Alba no tiene buenos recuerdos de haber interpretado a Sue Storm en la adaptación de 2005 de Los Cuatro Fantásticos

Jessica Alba rememoró una de las experiencias más difíciles de su carrera durante una conversación en el Festival de Cine del Mar Rojo, donde habló sobre la escena de desnudo que rodó en la película “Los Cuatro Fantásticos” (2005). La actriz explicó que la secuencia, en la que su personaje Sue Storm reaparece completamente desnuda sobre un puente, fue un momento particularmente incómodo. Según dijo, fue “muy humillante” y la inquietó durante semanas debido a su formación en una familia conservadora y su carácter reservado.

Alba señaló que la escena no solo la hizo sentir expuesta, sino que también le causó tensión física. Mencionó entre risas que tiene “mucho latigazo cervical de aquellos días”, recordando el estrés que vivió durante el rodaje. Aun así, aseguró que aprecia al personaje de Sue Storm por la forma en que desafiaba los estereotipos de género predominantes en las películas de superhéroes de esa época.

La actriz destacó que Sue Storm era una figura “maternal, amable y moralmente sólida” que no necesitaba ser salvada constantemente. Enfatizó que en aquel momento muchas heroínas eran presentadas como personajes dependientes, algo que hoy considera más equilibrado en el cine. “Era una mujer a la que admiraba”, afirmó Alba, subrayando que cualquier persona podía sentirse identificada con ella.

"Me pareció horrible. Fue muy
"Me pareció horrible. Fue muy humillante en la vida real", declaró Jessica Alba sobre la escena de desnudo en Los Cuatro Fantásticos

La nueva versión de Sue Storm y el rol de su familia en lo que ve en pantalla

Cuando se le preguntó si había visto la reciente interpretación de Vanessa Kirby como Sue Storm en “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”, Alba confesó que aún no ha podido verla. Explicó que en su hogar las preferencias cinematográficas están fuertemente marcadas por sus hijos, quienes suelen elegir películas como “Sonic” y repetirlas sin descanso.

Aun así, aseguró que tiene intención de ver la nueva cinta de Marvel y que disfruta profundamente de este tipo de historias. La actriz comentó que compartir ese tipo de películas con sus hijos es parte de su rutina familiar, aunque deberá “convencerlos” para ver la producción más reciente del estudio.

La conversación también sirvió para que Alba anunciara un nuevo proyecto junto al director Robert Rodríguez, con quien ya trabajó en películas como “Sin City” y “Machete”. Según explicó, ambos están desarrollando una comedia dramática familiar con elementos de acción y cine de atracos, protagonizada por un elenco completamente latino.

Alba afirma que impulsa proyectos
Alba afirma que impulsa proyectos propios mediante Lady Metalmark Entertainment para ampliar la diversidad y la representación latina en la pantalla.

Nuevas colaboraciones con cineastas internacionales

Alba adelantó que este proyecto se encuentra actualmente en proceso de presentación a distintos estudios y que se trata de una historia “muy divertida”, pensada para un público amplio. La actriz insistió en lo significativo que es para ella que el elenco sea íntegramente latino, subrayando la necesidad de “representación auténtica” en pantalla.

Además, reveló que trabaja en una nueva producción junto a la directora saudí Haifaa al-Mansour, reconocida por su película “Wadjda”. Describió el proyecto como un relato “tiernos y hermoso” sobre la relación entre un padre que envejece y su hija, un tipo de historia humana que considera fundamental impulsar desde su rol como productora.

También mencionó brevemente la ópera prima como directora de Dakota Johnson, titulada “A Tree Is Blue”, en la que actuará junto a Charli XCX y Vanessa Burghardt. Alba señaló que la película aborda la independencia emocional entre una madre y una hija y expresó su deseo de que la cinta pueda estrenarse en el festival el próximo año.

La actriz habló de su transición hacia la producción a través de su sello Lady Metalmark Entertainment, con el que busca “cambiar la mentalidad” sobre la diversidad en la narrativa audiovisual. Alba recordó que cuando crecía no veía historias diversas en pantalla, y aunque dijo no culpar a Hollywood, señaló que la falta de experiencias femeninas y multiculturales en puestos de liderazgo afecta las historias que se cuentan.

Temas Relacionados

Jessica AlbaLos Cuatro FantásticosSue Stormrepresentación latinaentretenimiento

Últimas Noticias

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

La actriz recordó cómo enfrentó dudas sobre su imagen mientras celebraba la nueva etapa de un personaje que la acompañó en sus momentos más decisivos

La confesión de Renée Zellweger:

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje

Jeremy O. Harris sigue bajo custodia mientras fiscales de Okinawa evalúan cargos formales por presunta posesión y contrabando de droga

Actor de ‘Emily en París’

Netflix compra Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma

Con el millonario acuerdo, aún sujeto a aprobación regulatoria, Netflix se prepara para absorber uno de los catálogos más valiosos de Hollywood

Netflix compra Warner: las series

El consejo de George Clooney sobre el matrimonio y por qué sigue siendo uno de los favoritos de Hollywood

Sorpresas, humor y lecciones de vida fueron parte de lo que compartió en el podcast New Heights, dejando ver su faceta más auténtica y admirada

El consejo de George Clooney

La llamada al 911 que revela el estado de Tara Reid durante un preocupante incidente en un hotel de Chicago: “No está respondiendo”

La actriz de American Pie insiste en que fue drogada en el bar del hotel, pese a que la policía todavía no encuentra evidencia de que su bebida haya sido manipulada

La llamada al 911 que
DEPORTES
Sorteo del Mundial 2026, en

Sorteo del Mundial 2026, en vivo: Argentina se enfrentará a Austria y Argelia en el Grupo J

Así nació la tradición: la historia detrás de los himnos oficiales de cada Mundial de fútbol

Los mejores memes del sorteo del Mundial 2026: los shows musicales, los guantes de Scaloni y los grupos, los grandes focos

El misterio detrás de los guantes de Scaloni cuando ingresó el trofeo al sorteo del Mundial 2026: el antecedente de Deschamps

El momento especial que protagonizó Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026: “Vamos a intentar seguir compitiendo”

TELESHOW
Las fotos de Jimena Barón

Las fotos de Jimena Barón y su viaje perfecto a Brasil: familia, surf y un mensaje de gratitud eterna

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

Las confesiones del Indio Solari sobre Los Redondos y la pelea con Skay: “Viví un duelo con el final de la banda”

Marco Antonio Caponi develó el misterio sobre su aspecto físico que se volvió viral: a qué actor interpretará

La sugestiva frase de Ivana Figueiras luego de blanquear su separación de Darío Cvitanich: “Confundida”

INFOBAE AMÉRICA

La administración Trump afirmó que

La administración Trump afirmó que Europa se enfrenta a una “eliminación civilizatoria”

Cayó una red global de visas falsas a Estados Unidos tras operativo que dejó 19 detenidos

Estas son las 10 mejores películas del año, según el American Film Institute

Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA: “Es uno de los mayores honores de mi vida”

Noboa defendió sus viajes al exterior: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”