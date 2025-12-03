Entretenimiento

Scott Jennings ofrece disculpas a Catherine Zeta-Jones tras tenso cruce al aire con su hijo Dylan Douglas

El hijo de la pareja de actores debatió con el analista en un segmento de CNN que después desató una inesperada reacción

Scott Jennings invitó a cenar
Scott Jennings invitó a cenar a Catherine Zeta-Jones para disculparse por el enfrentamiento con Dylan Douglas.

La tensión generada después de un intercambio televisivo entre el analista político Scott Jennings y Dylan Douglas, hijo de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, continúa generando titulares. Ahora, Jennings toma la iniciativa de suavizar las aguas y envía un mensaje directo a la actriz tras la polémica.

En el episodio del lunes 1 de diciembre del pódcast Citizen McCain with Meghan McCain, el comentarista conservador, de 48 años, se mostró sorprendido por la respuesta mediática que siguió al enfrentamiento ocurrido semanas atrás en CNN NewsNight With Abby Phillip.

“Bueno, me sorprendió. Estoy más que dispuesto a disculparme personalmente con Catherine Zeta-Jones durante una agradable cena de mariscos, si ella quiere hacerlo”, afirmó.

Scott Jennings aseguró que invitaría
Scott Jennings aseguró que invitaría a cenar a Catherine Zeta-Jones para disculparse.

El origen del conflicto se remonta a la aparición de Dylan Douglas en el programa de CNN. Durante el segmento, el actor de 25 años mantuvo un intercambio directo con Scott Jennings, quien es panelista habitual del canal.

Según el comentarista, la discusión fue simplemente parte del juego político en televisión. Sin embargo, el columnista Rob Shuter aseguró después, desde su blog en Substack, que los actores hollywoodenses “estaban furiosos” por la manera en que su hijo fue tratado en pantalla, al punto de considerar vetar a toda la cadena.

Sin embargo, Jennings se mostró incrédulo ante esa supuesta reacción y quiso matizar lo ocurrido.

“Dylan fue de hecho muy amable fuera del aire. Creo que se sentía honrado de estar ahí. Tuvimos lo que considero un intercambio normal: él expuso sus puntos demócratas y yo los desmonté. Esto no es raro en CNN. Me sorprendió tanto como a ustedes ver que sus padres estaban molestos”, explicó.

Scott Jennings aseguró que Dylan
Scott Jennings aseguró que Dylan Douglas no estaba incómodo con la situación al aire.

Posteriormente, el analista aseveró que “a veces, estas personas viven en una burbuja muy estrecha. No hablan realmente con republicanos o conservadores”.

Y añadió: “Están acostumbrados a que les digan lo inteligentes y atractivos que son. Luego terminan en televisión con alguien de otra postura y eso les sorprende”.

Pese a ello, Scott Jennings aseguró que le gustaría que Dylan Douglas regresara al programa, pues según él, no se veía molesto por la situación.

“Nunca lo vi quejarse. Creo que él estaba bien con cómo resultó todo. Pero cuando tus padres salen a quejarse públicamente en tu nombre, eso te hace ver débil”, apuntó.

Scott Jennings criticó que
Scott Jennings criticó que Michael Douglas, y Catherine Zeta-Jones salieran a defender a su hijo.

Meghan McCain, anfitriona del pódcast, coincidió parcialmente con la idea de que Dylan no estaba preparado para enfrentarse a el comentarista. “Es como llevar un cuchillo a una pelea de pistolas”, expresó.

McCain, quien se autodenominó “la reina de los nepo babies”, recordó haber vivido situaciones similares en su juventud televisiva. “Yo he sido Dylan Douglas. Pero lo que no pasó es que mis padres tuvieran un colapso. Mi papá me decía: ‘Aguanta y sigue adelante’”, afirmó

Dylan, por su parte, continúa construyendo su carrera. Es conductor del programa Young American with Dylan Douglas en SiriusXM, un espacio dirigido a la audiencia de la generación Z.

Dylan Douglas continúa creando
Dylan Douglas continúa creando su propia carrera.

No hay escasez de conversaciones urgentes e importantes por tener. ‘Young American’ no es solo sobre política; trata de las personas que están moldeando el futuro de nuestra generación”, expresó en una declaración reciente.

Con el ciclo electoral concluido, adelantó que el programa continuará enfocándose en diálogos con quienes “están impulsando el progreso real”.

