Por qué Daniel Stern, actor de ‘Mi pobre angelito’, no celebrará el 35° aniversario de la película

A pesar de la vigencia mundial del clásico navideño, el actor decidió priorizar su vida rural y el bajo perfil

Daniel Stern, conocido como Marv en "Mi pobre angelito", prefiere la tranquilidad de su granja en California antes que asistir a celebraciones multitudinarias (Disney)

A 35 años del estreno de Mi pobre angelito, el actor Daniel Stern, uno de los protagonistas de la exitosa película, confirmó que no participará de los eventos organizados para conmemorar el aniversario del clásico navideño.

Stern, quien interpretó a Marv, uno de los ladrones conocidos como los “Wet Bandits”, explicó las razones detrás de su decisión, haciendo especial hincapié en su estilo de vida actual y sus percepciones sobre la fama que mantiene la película a lo largo de las décadas.

No dejo mi granja”, reveló a People en referencia a la propiedad que habita en el condado de Ventura, California, junto a su esposa. Lejos de los reflectores de Hollywood, el actor de 68 años se dedica al cuidado de ganado y árboles de cítricos, además de trabajar como escultor.

En ese sentido, aclaró que su ausencia en las celebraciones no responde a ningún desinterés respecto a Mi pobre angelito, sino a una preferencia personal por la vida tranquila y alejada del ajetreo público.

No es nada contra la película. Si me llaman por teléfono o por Zoom, participo. Pero... soy un poco ermitaño”, reconoció entre risas.

La vida de Stern cambió después de Hollywood, dedicándose ahora al campo y a la escultura, lejos de las cámaras y eventos públicos (Instagram)

Daniel Stern saltó a la fama mundial en 1990 gracias a su rol en el clásico navideño, donde junto a Joe Pesci interpretó a un dúo de ladrones que intentan asaltar la casa de Kevin McCallister, el niño interpretado por Macaulay Culkin.

Las accidentadas secuencias en las que Marv y Harry enfrentan las trampas improvisadas por Kevin se convirtieron en uno de los puntos más recordados de la cinta, proyectada desde entonces cada Navidad por distintas generaciones.

En la actualidad, Mi pobre angelito puede verse a través de Disney+ y Hulu, y continúa sumando fanáticos. Sin embargo, el cariño que la gente le demuestra al elenco sigue superando a veces la capacidad de los propios protagonistas para asimilarlo.

Me encanta saber que todo el mundo la adora, pero cuando la gente se acerca y me dice ‘La amamos’, resulta un poco abrumador a veces”, indicó Stern a Entertainment Weekly.

Aunque valora el impacto de la película y el afecto del público, el actor remarcó su preferencia por disfrutar ese reconocimiento desde la distancia.

Stern valoró desde el principio el guion de John Hughes y el equilibrio entre humor y emoción que convirtió a "Mi pobre angelito" en un clásico (Disney)

Durante las entrevistas, Stern también recordó sus impresiones en torno al rodaje y el guion original, escrito por John Hughes.

“Sabía que era una joya de película. John Hughes escribió el guion más gracioso que he leído en mi vida. Me caía al piso de la risa al leerlo. Era muy divertido, pero también estaba repleto de corazón”, afirmó.

La retirada estrella destacó especialmente los momentos emocionales, como el reencuentro del niño protagonista con su madre, y reconoció que intuía estar filmando algo especial, aunque era imposible prever el alcance y la vigencia que tendría el filme.

“Estaba esperanzado en que estábamos haciendo una gran película. Pero nadie podía imaginar la longevidad que tendría”, agregó.

Si bien parte del elenco original, incluidos Culkin y otros miembros, ha participado en actividades conmemorativas recientes, Stern opta por mantenerse al margen de los eventos presenciales.

La película, protagonizada por Macaulay Culkin, se estrenó en 1990 y fue consolidándose desde esa época como un fenómeno cultural (Disney)

Las celebraciones incluyeron apariciones de actores y nuevas propuestas relacionadas con el universo de la película.

Entre ellas, Culkin compartió durante un evento del aniversario en Long Beach, California, una idea para una posible continuación de la historia, en la que su personaje de adulto sería padre soltero o divorciado y enfrentaría nuevas trampas instaladas por su propio hijo, configurando la casa como una metáfora de su relación.

Además de actuar en series y películas recordadas de los años 90, como City Slickers, City Slickers II: The Legend of Curly’s Gold o como narrador de la serie Los años maravillosos, Daniel Stern mantiene un vínculo menos visible con Hollywood.

