La razón por la que Scarlett Johansson huyó de su primera cita con Colin Jost

La actriz confesó que, paralizada por los nervios, dio por terminada la cita en solo hora y media

Scarlett Johansson recordó que su primera cita con Colin Jost no salió como esperaba. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Scarlett Johansson sorprendió a la audiencia del programa Today al compartir una anécdota poco conocida sobre el inicio de su relación con su esposo, el comediante Colin Jost.

Mientras copresentaba la emisión del lunes junto a Jenna Bush Hager, la actriz de 41 años confesó que, durante su primera cita en 2017, sintió tal nivel de nerviosismo que terminó abandonando el encuentro abruptamente.

La artista reconocida por su papel en Black Widow, comenzó explicando que, aunque pueda parecer inverosímil, no estaba acostumbrada a que la invitaran a salir de una manera tradicional.

“Nadie me había invitado a salir antes. Yo era una monógama empedernida y nunca recibí el típico saludo de: ‘Oye, ¿te gustaría cenar algún día?’”, reveló.

Scarlett Johansson aseguró que antes de salir con Colin Jost no estaba acostumbrada a que la invitaran a una cita. (REUTERS/Daniel Cole)

Ese detalle, aparentemente simple, fue suficiente para desencadenar la incomodidad inicial que marcó aquella primera salida con el también escritor.

La cita tuvo lugar en un restaurante italiano del East Village, un lugar que el miembro del elenco de Saturday Night Live eligió para compartir una velada tranquila.

Según Scarlett Johansson, todo transcurrió con normalidad y la cena fue, en sus palabras, “encantadora”. Sin embargo, el rumbo de la noche cambió cuando Colin Jost le comentó que, después de la cena, se reuniría con algunos amigos para tomar algo y la invitó a acompañarlo.

Para cualquier otra persona, la invitación podría haber sido un gesto amable y espontáneo, pero para Scarlett—quien casi no tenía experiencia en citas casuales— fue motivo de alarma.

Scarlett Johansson se sintió presionada luego de que Colin Jost la invitara a tomar algo con sus amigos. (REUTERS/Caitlin Ochs)

“Como yo prácticamente nunca había salido con nadie, pensé: ‘Me tengo que ir ya. Tengo que irme’”, recordó entre risas. Lo que debía ser una continuación natural del encuentro se convirtió en una señal para escapar, y así lo hizo.

La actriz terminó la cita en aproximadamente una hora y media, mucho antes de lo que Jost esperaba, y emprendió una salida precipitada rumbo a casa. Al llegar, su niñera quedó desconcertada al verla regresar tan pronto.

“Me preguntó: ‘¿Qué haces en casa?’. Y yo le respondí: ‘¡No sé!’. Me sentí muy nerviosa”, relató.

El gesto, sin embargo, no pasó desapercibido para Colin Jost, quien admitió después que pensó que la actriz simplemente no estaba interesada.

Colin Jost pensó que Scarlett Johansson no estaba interesada en él tras la primera cita. (REUTERS/Benoit Tessier)

“Estabas actuando muy raro”, le dijo más tarde, según contó ella misma. Scarlett Johansson reconoció que “entró en pánico” y que su abrupta despedida seguramente lo descolocó por completo. “No sé. No sabía cómo manejarlo”, añadió.

La historia contrasta con la primera impresión que el comediante compartió en su libro de memorias de 2020, A Very Punchable Face. Allí, el artista recordó haber conocido a su ahora esposa años atrás, en 2006, cuando ella fue anfitriona invitada en SNL.

“Ella era hermosa, inteligente, dulce e intimidantemente sofisticada”, escribió. También contó que, aunque ella asegura que lo encontró “lindo”, él siempre pensó que esa no era la palabra correcta: “’Peludo’ habría sido más generoso. ‘Descuidado’ habría sido más preciso”.

Colin Jost admitió que quedó deslumbrado con la presencia de Scarlett Johansson la primera vez que la vio. (REUTERS/Nathan Howard)

A pesar de aquel caótico comienzo, la pareja encontró el camino. Johansson y Jost comenzaron a salir formalmente en 2017, se comprometieron en mayo de 2019 y sellaron su relación con una boda en octubre de 2020.

Hoy comparten un hijo de cuatro años, Cosmo, mientras que la actriz también es madre de Rose, de 11, fruto de su anterior matrimonio con el periodista francés Romain Dauriac.

