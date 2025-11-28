Macaulay Culkin reveló la insólita mordida de Joe Pesci en “Mi pobre angelito” que le dejó una cicatriz de por vida

Macaulay Culkin revela la cicatriz que le dejó Joe Pesci durante el rodaje de Mi pobre angelito, 35 años después del accidente

Macaulay Culkin sorprendió al público durante un evento en Long Beach, California, al revelar una anécdota inédita sobre el rodaje de Mi pobre angelito y el impacto que tuvo en su infancia.

El actor aseguró que, 35 años después de la filmación, todavía conserva una cicatriz en su dedo producto de una mordida de su coestrella Joe Pesci, suceso que recordó durante una charla con Vanity Fair en la celebración por el aniversario de la película.

Un accidente detrás de cámaras

El encuentro, titulado “A Nostalgic Night with Macaulay Culkin”, fue el escenario donde el actor relató cómo se produjo la herida que todavía lleva consigo.

La emblemática escena de Kevin McCallister colgado de un perchero fue el escenario del accidente entre Macaulay Culkin y Joe Pesci (Créditos: 20th Century Fox)

“Me mordió durante un ensayo. Lo que hay que recordar es que, en realidad, no comparto muchas escenas con Joe Pesci y Dan Stern en la película. Ellos estaban en sus propias escenas. Yo hablaba al vacío, así que no los conocía tan bien”, relató Culkin ante el público, según recogió Vanity Fair.

El incidente ocurrió en una de las últimas jornadas, durante una de las escenas más emblemáticas: Kevin McCallister colgado de un perchero, completamente indefenso.

“Pesci se acercó a Dan y le preguntó: ‘Dan, ¿quieres repasar las líneas?’. Incluso me lo preguntó a mí, y acepté porque no tenía líneas en esa escena. Dijo: ‘Voy a morder estos dedos uno por uno’, y entonces hundió sus dientes en mi dedo. Grité: ‘¡Ahhh!’. Deberían haber visto su cara: se dio cuenta de que había mordido a un niño de nueve años. Un compañero de trabajo de nueve años”, relató Culkin entre risas.

Culkin relató que Joe Pesci se disculpó inmediatamente tras morderlo durante un ensayo, dejando una marca permanente en su dedo (The Grosby Group)

El actor detalló que Pesci se disculpó inmediatamente tras el accidente. “Le dije: ‘Sí, solo no lo hagas de nuevo’”, recordó.

“Así que sí, en realidad me dejó una marca. Pasaron 35 años y todavía tengo esta pequeña hendidura aquí. Es el diente de Joey Baby. No el de oro, el normal. Me dio un souvenir”, agregó, mostrando el tono humorístico con el que ahora recuerda el episodio. “Es una buena historia para contar, pero en ese momento era como: ‘¿Quién es este tipo raro?’”, añadió.

El paso del tiempo y el humor de Culkin

A pesar del accidente, Culkin aseguró que no guarda rencor hacia Pesci, e incluso bromeó sobre la posibilidad de vengarse actualmente. “Juega al golf con un vecino mío, y siempre decía: ‘Joey viene a casa’. Yo pensaba: ‘Sí, sí, deberían venir, tocar el timbre y todo estará bien’”, comentó el actor en diálogo con Vanity Fair.

El actor reveló que su nombre legal completo es Macaulay Macaulay Culkin Culkin, un cambio realizado en 2019 tras una encuesta en redes sociales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, compartió que la influencia de Mi pobre angelito sigue presente en su familia: “Quiero que mis hijos le preparen trampas”, dijo con humor. “¿Alguna vez les muestras esta película a los niños? Al mes siguiente, todo lo que hacen es poner trampas para ti. Me lo cuentan todo el tiempo. Mis hijos están empezando a hacer eso ahora también”.

Durante el evento, Culkin también contó que su nombre legal completo ahora es Macaulay Macaulay Culkin Culkin, cambio que realizó en 2019 tras una encuesta entre sus seguidores en redes sociales.

“Si alguien se me acerca en el aeropuerto y pregunta: ‘Disculpe, ¿es usted Macaulay Culkin?’, puedo decir: ‘Bueno, Macaulay Culkin es mi segundo nombre’. Lo hice solo por esa broma”, explicó, y destacó que barajó otras opciones, como “Kieran”, en honor a su hermano menor, o “The McRib Is Back”.

Una herida convertida en anécdota

La influencia de Mi pobre angelito sigue presente en la familia de Culkin, cuyos hijos ahora preparan trampas inspirados en la película (The Grosby Group)

La huella de aquel rodaje en la vida de Culkin va mucho más allá de la fama. La cicatriz en su dedo, resultado de un descuido involuntario de Pesci, se convirtió con el tiempo en un recuerdo entrañable y motivo de historias divertidas para el actor.

Lo que en su infancia resultó desconcertante, ahora es una anécdota que comparte con complicidad. El episodio deja ver el lado humano y poco conocido de los rodajes de los clásicos del cine, según relató a Vanity Fair en este reencuentro con su pasado.