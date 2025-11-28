Entretenimiento

James Cameron reveló que estuvo a punto de dirigir “Wicked”, pero hubo algo que lo frenó

El cineasta detrás de “Titanic” contó que recibió la oferta algunos años atrás, y estaba entusiasmado por la posibilidad

Guardar
Directores como J. J. Abrams,
Directores como J. J. Abrams, Ryan Murphy, James Mangold y Rob Marshall fueron considerados para liderar la versión cinematográfica de Wicked antes del estreno final. (Composición Infobae)

El reconocido cineasta James Cameron reveló recientemente que estuvo muy cerca de dirigir la adaptación cinematográfica del musical Wicked, mucho antes de que el proyecto finalmente quedara en manos de Jon M. Chu.

La sorprendente confesión salió a la luz durante una conversación en el podcast The Town with Matt Bellony sobre las películas que se preparan como “eventos cinematográficos”.

Fue entonces que el director explicó que años atrás llegó a reunirse con ejecutivos de Universal Pictures para desarrollar la propuesta de llevar a la gran pantalla la famosa historia de Glinda y Elphaba.

Cameron es uno de los grandes creativos de la industria, y es responsable de las cuatro películas más taquilleras en la historia el cine.

De haberse concretado, habría sido la primera vez que James Cameron se enfrentaba al desafío de dirigir un musical, un género que considera especialmente complejo en términos narrativos y técnicos.

No obstante, el director de Avatar explicó que, tras múltiples reuniones y propuestas iniciales, la idea no llegó a consolidarse debido a lo que él describe como una dificultad creativa fundamental.

Según sus declaraciones, abandonó el proyecto porque “no pudo encontrar la canción”.

Aun así, Cameron dejó abierta la puerta a participar en un musical en el futuro.

Hasta el momento, James Cameron
Hasta el momento, James Cameron no ha dirigido ningún proyecto de corte musical (REUTERS/Carlos Barria)

De hecho, reveló que su película favorita es precisamente “El Mago de Oz”, un clásico de género musical.

La historia de cómo Wicked llegó a la gran pantalla incluye varios intentos fallidos desde la publicación de la novela de Gregory Maguire en 1995 y el estreno del musical en Broadway en 2003, una producción que rápidamente se convirtió en una de las más exitosas y premiadas del teatro estadounidense.

Varios directores reconocidos estuvieron en la mira para dirigir la adaptación durante los años en que el proyecto estuvo en desarrollo. J. J. Abrams, Ryan Murphy, James Mangold y Rob Marshall formaron parte de la lista de nombres convocados por el estudio que compró los derechos de la novela en los años noventa.

Éxito mundial en taquilla bajo la dirección de Jon M. Chu

La llegada de Wicked al cine se materializó finalmente en dos entregas: Wicked y Wicked: For Good. Ambas producciones se convirtieron en éxitos de taquilla global.

La primera película logró recaudar 756 millones de dólares a nivel mundial y fue calificada como uno de los estrenos más exitosos de su temporada. Por su parte, la secuela registró 226 millones de dólares en su primer fin de semana.

La secuela Wicked For Good
La secuela Wicked For Good sumó 226 millones en su primer fin de semana de estreno y reforzó su impacto global como fenómeno cultural (Captura de video/Boz To The Future Podcast)

La versión que James Cameron habría podido crear sería inevitablemente distinta a la que finalmente llegó al público.

Con experiencia única en películas con universos visualmente ambiciosos, como Avatar, el director probablemente habría reinventado la narrativa desde un ángulo mucho más arriesgado y experimental.

Cameron, enfocado en nuevos proyectos

En la actualidad, James Cameron se encuentra concentrado en el desarrollo de sus próximos proyectos cinematográficos.

El cineasta confirmó que está escribiendo el guion de la séptima película de Terminator, la franquicia de acción y ciencia ficción que él mismo creó y que se mantiene como una de las más influyentes del género desde su debut en la década de los 80.

En declaraciones a CNN en septiembre dijo que es una de sus tareas más importantes en paralelo a completar el universo de Avatar. Sin embargo, está luchando con una especie de “bloqueo creativo” debido a que el mundo real se siente distópico con el avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías.

Temas Relacionados

James CameronWickedentretenimientoJon M. Chupelículas

Últimas Noticias

Tony Germano, actor de Netflix y Nickelodeon, murió tras caer del techo de su casa

El reconocido actor de doblaje falleció a los 55 años tras un accidente doméstico en São Paulo

Tony Germano, actor de Netflix

Rupert Grint asume su vínculo con Harry Potter: “No creo que alguna vez logre salir completamente de la sombra de Ron”

El actor británico repasa su evolución personal y profesional mientras la franquicia se renueva en televisión

Rupert Grint asume su vínculo

Sean ‘Diddy’ Combs organizó su propia cena de Acción de Gracias en la cárcel

El músico cambió la opulencia por una celebración austera junto a otros reclusos

Sean ‘Diddy’ Combs organizó su

Steve Buscemi reveló el secreto detrás de sus grandes papeles en el cine: “Nada en mi carrera fue planeado… y por eso salió mejor de lo esperado”

En una conversación íntima en el pódcast Fly on the Wall, el actor repasó anécdotas de rodajes, su paso por Saturday Night Live y el rol de la improvisación, el azar y las amistades en la construcción de una de las trayectorias más singulares de Hollywood

Steve Buscemi reveló el secreto

Las extravagancias de Prince en un hotel de Los Ángeles: “Cantaba hasta las 5 de la mañana y comía solo panqueques por días”

Testimonios recientes revelan cómo el genio de “Purple Rain” disfrutaba de la vida nocturna en L.A

Las extravagancias de Prince en
DEPORTES
El boxeador argentino que peleará

El boxeador argentino que peleará por sorpresa por el título mundial minimosca de la CMB

Los cuatro puntos que debatieron los 20 pilotos de la Fórmula 1 en una reunión con la FIA tras el problema con Piastri en Interlagos

El recuerdo de Martín Palermo a 25 años de sus goles ante Real Madrid para ganar la Intercontinental con Boca: “Fue increíble”

Los Alpine tuvieron otra clasificación para el olvido: Franco Colapinto largará 20° la Sprint del GP de Qatar

Pepe Chatruc relató el robo que sufrió en su departamento: le llevaron dos medallas icónicas y un mítico Rolex que le regaló Mostaza Merlo

TELESHOW
El blooper de Catherine Fulop

El blooper de Catherine Fulop en el regreso a su casa tras su operación en el hombro: “¿Mamá seguís drogada?"

Los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson se unieron en un emprendimiento

Jorge Rial celebró el Martín Fierro de Cable para Argenzuela: “Finalmente nos encontramos”

La reacción de Ángela Torres después de cantar a dúo con Rosalía: “¿Querés ser mi novia?"

El divertido reencuentro de Marcelo Tinelli con sus hijos Juana y Francisco: sushi, baile y el abrazo de siempre

INFOBAE AMÉRICA

Acuerdo UE–Mercosur: la Comisión Europea

Acuerdo UE–Mercosur: la Comisión Europea fijó para el 16 de diciembre la votación del pacto comercial

Valle del Cauca imparable, entre los departamentos más competitivos y sostenibles de Colombia

El incendio en Hong Kong reaviva el debate sobre la seguridad de los andamios de bambú

Miles de personas marcharon en Tiflis para exigir que Georgia retome las negociaciones con la Unión Europea

La hija del expresidente de Sudáfrica renunció a su cargo de diputada tras ser acusada de traficar sudafricanos para combatir en Rusia