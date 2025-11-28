James Cameron reveló que estuvo a punto de dirigir “Wicked”, pero hubo algo que lo frenó

Directores como J. J. Abrams, Ryan Murphy, James Mangold y Rob Marshall fueron considerados para liderar la versión cinematográfica de Wicked antes del estreno final. (Composición Infobae)

El reconocido cineasta James Cameron reveló recientemente que estuvo muy cerca de dirigir la adaptación cinematográfica del musical Wicked, mucho antes de que el proyecto finalmente quedara en manos de Jon M. Chu.

La sorprendente confesión salió a la luz durante una conversación en el podcast The Town with Matt Bellony sobre las películas que se preparan como “eventos cinematográficos”.

Fue entonces que el director explicó que años atrás llegó a reunirse con ejecutivos de Universal Pictures para desarrollar la propuesta de llevar a la gran pantalla la famosa historia de Glinda y Elphaba.

Cameron es uno de los grandes creativos de la industria, y es responsable de las cuatro películas más taquilleras en la historia el cine.

De haberse concretado, habría sido la primera vez que James Cameron se enfrentaba al desafío de dirigir un musical, un género que considera especialmente complejo en términos narrativos y técnicos.

No obstante, el director de Avatar explicó que, tras múltiples reuniones y propuestas iniciales, la idea no llegó a consolidarse debido a lo que él describe como una dificultad creativa fundamental.

Según sus declaraciones, abandonó el proyecto porque “no pudo encontrar la canción”.

Aun así, Cameron dejó abierta la puerta a participar en un musical en el futuro.

Hasta el momento, James Cameron no ha dirigido ningún proyecto de corte musical (REUTERS/Carlos Barria)

De hecho, reveló que su película favorita es precisamente “El Mago de Oz”, un clásico de género musical.

La historia de cómo Wicked llegó a la gran pantalla incluye varios intentos fallidos desde la publicación de la novela de Gregory Maguire en 1995 y el estreno del musical en Broadway en 2003, una producción que rápidamente se convirtió en una de las más exitosas y premiadas del teatro estadounidense.

Varios directores reconocidos estuvieron en la mira para dirigir la adaptación durante los años en que el proyecto estuvo en desarrollo. J. J. Abrams, Ryan Murphy, James Mangold y Rob Marshall formaron parte de la lista de nombres convocados por el estudio que compró los derechos de la novela en los años noventa.

Éxito mundial en taquilla bajo la dirección de Jon M. Chu

La llegada de Wicked al cine se materializó finalmente en dos entregas: Wicked y Wicked: For Good. Ambas producciones se convirtieron en éxitos de taquilla global.

La primera película logró recaudar 756 millones de dólares a nivel mundial y fue calificada como uno de los estrenos más exitosos de su temporada. Por su parte, la secuela registró 226 millones de dólares en su primer fin de semana.

La secuela Wicked For Good sumó 226 millones en su primer fin de semana de estreno y reforzó su impacto global como fenómeno cultural (Captura de video/Boz To The Future Podcast)

La versión que James Cameron habría podido crear sería inevitablemente distinta a la que finalmente llegó al público.

Con experiencia única en películas con universos visualmente ambiciosos, como Avatar, el director probablemente habría reinventado la narrativa desde un ángulo mucho más arriesgado y experimental.

Cameron, enfocado en nuevos proyectos

En la actualidad, James Cameron se encuentra concentrado en el desarrollo de sus próximos proyectos cinematográficos.

El cineasta confirmó que está escribiendo el guion de la séptima película de Terminator, la franquicia de acción y ciencia ficción que él mismo creó y que se mantiene como una de las más influyentes del género desde su debut en la década de los 80.

En declaraciones a CNN en septiembre dijo que es una de sus tareas más importantes en paralelo a completar el universo de Avatar. Sin embargo, está luchando con una especie de “bloqueo creativo” debido a que el mundo real se siente distópico con el avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías.